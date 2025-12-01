L'oroscopo dei tarocchi dell'amore di dicembre 2025 assegna la carta della Papessa alla Vergine, che avrà risposte, quella della Torre al Toro per verità che non possono essere ignorate, mentre quella del Matto va ai Gemelli, che avranno possibili colpi di fulmine.

Segni di Fuoco

Ariete. Il Carro – il mese avanza con slancio e decisione: siete pronti a guidare la vostra vita sentimentale con energia. Chi è in coppia vuole più intimità e progettualità, chi è single può fare incontri dinamici, anche a distanza. La carta indica desiderio di evolvere e di smuovere situazioni ferme.

Leone. Il Sole – Dicembre vi illumina: un mese caldo, generoso e pieno di apertura emotiva. Le relazioni si rafforzano, la famiglia vi sostiene, l’amore diventa un luogo di gioia. Per i single, un incontro sincero e luminoso. Questo è uno dei momenti più favorevoli dell’anno.

Sagittario. La Temperanza – Armonia, complicità e dialogo fluido. Non è un mese di colpi di scena emotivi, ma di dolcezza e affinità profonde. Se qualcuno si è allontanato, c’è possibilità di riavvicinamento. I single incontrano persone affini spiritualmente.

Segni di Terra

Toro. La Torre – Dicembre porta verità che non possono più essere ignorate. Alcune dinamiche relazionali cambiano improvvisamente, a volte per liberarvi da qualcosa che non è più sano.

Per i single, attrazioni forti e imprevedibili. Anche se la Torre scuote, prepara a qualcosa di più autentico.

Vergine. La Papessa. Amore più introspettivo che rumoroso: ascoltate il vostro cuore, analizzate ciò che sentite e lasciate spazio all’intuizione. Chi è in coppia vive comprensione profonda; chi è single percepisce meglio le vere intenzioni degli altri. Le risposte arrivano da dentro, non dall’esterno.

Capricorno. L’Imperatore – Con l’ingresso del Sole e Marte nel vostro segno, avete una presenza magnetica. La carta indica stabilità e costruzione: relazioni che diventano serie, decisioni chiare, sicurezza affettiva. I single attirano persone affidabili e mature. Un mese forte e costruttivo.

Segni d’Aria

Gemelli. Il Matto – Dicembre è imprevedibile, frizzante, pieno di possibilità. Potreste buttare il cuore oltre l’ostacolo, o cambiare direzione all’improvviso. Un amore libero, spontaneo, non convenzionale. Per i single, colpi di fulmine e situazioni piccanti.

Bilancia. La Giustizia – Avete bisogno di equilibrio: dopo mesi di adattamenti, ora volete rapporti chiari, reciproci, equi. La carta indica chiarimenti, decisioni importanti e il desiderio di rapporti sinceri. I single non accettano più mezze misure. L’amore diventa più serio e centrato.

Acquario. La Ruota della Fortuna – L’amore cambia, si muove, si evolve. Situazioni stagnanti riprendono respiro, nuove possibilità entrano all’improvviso.

È un mese in cui tutto può succedere, soprattutto se vi lasciate guidare dall’intuizione. I single possono incontrare qualcuno in modo del tutto inatteso.

Segni d’Acqua

Cancro. La Luna – Dicembre è emotivo, sensibile e misterioso. Potreste oscillare tra desiderio e timore, tra sogno e realtà. La carta invita a non idealizzare troppo e a fidarsi del proprio intuito, senza cadere in paure passate.

Scorpione. La Morte – Il mese porta trasformazioni profonde: lasciare andare ciò che non funziona, rinnovare ciò che ha ancora futuro, aprirsi a un nuovo modo di amare. I single chiudono definitivamente con una persona del passato. La carta non indica fine, ma rinascita: un nuovo capitolo vi attende.

Pesci.

La Stella – Un mese dolce, ispirato, illuminato da speranza e serenità. Le relazioni migliorano, un chiarimento porta pace, nuove conoscenze risultano armoniose. I single possono fare un incontro spiritualmente significativo. È un amore che scorre, senza forzature.