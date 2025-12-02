L'oroscopo dall'8 al 14 dicembre 2025 assegna voto otto e mezzo al Capricorno che avrà una settimana costruittiva, otto al Sagittario che ha voglia di farsi notare, mentre sette ai Pesci che potrebbero sentirsi fraintesi e più emotivi del solito.

Segni di Fuoco

Ariete: settimana dinamica ma incostante: vi sentite pieni di energia, poi improvvisamente scarichi. Mercurio retrogrado crea qualche ritardo nei progetti, ma niente di insormontabile. L’importante sarà non reagire di scatto. Nella seconda metà della settimana recuperate brillantezza e voglia di fare.

Pagella: 7+

Leone: sentite il bisogno di chiarezza, soprattutto nelle relazioni. Qualcuno potrebbe chiedervi una spiegazione o una conferma. È un buon momento per sistemare qualcosa in casa o organizzare un progetto personale. Il weekend è più leggero e vi dà una bella boccata di fiducia. Voto: 7,5

Sagittario: Sole e Marte nel segno vi danno una spinta enorme, quasi euforica. Avete voglia di rischiare e di farvi notare. Mercurio retrogrado però vi invita alla prudenza: controllate ciò che firmate e ciò che dite. Settimana produttiva e piena di piccole soddisfazioni. Pagella: 8

Segni di Terra

Toro: vi muovete lentamente ma con grande efficacia. La settimana è buona per stabilizzare una situazione che vi stava sfuggendo di mano.

Qualcuno torna a cercarvi o vi propone un accordo vantaggioso. Emotivamente siete più sicuri e solidi. VOTO: 8

Vergine: Mercurio retrogrado vi suggerisce di non forzare nulla. È il momento di rivedere piani, impegni e scadenze con lucidità. Concentratevi su ciò che è necessario, evitando il superfluo. Nel weekend un chiarimento vi ridà serenità. Pagella: 7

Capricorno: settimana estremamente costruttiva, anche se con ritmi un po’ più lenti del previsto. State mettendo le basi per qualcosa di significativo: un progetto futuro, una nuova decisione, un cambiamento importante. Le emozioni si stabilizzano e si rafforzano. Pagella: 8,5

Segni d'aria

Gemelli: Mercurio retrogrado vi tocca in pieno: occhio ai malintesi, ai messaggi doppi e alle risposte impulsive.

Tuttavia, se trovate un attimo per mettere ordine, emergono idee brillanti. Il weekend porta sollievo. Pagella: 6,5

Bilancia: la settimana parte con un buon equilibrio, poi diventa più intensa. Qualcosa sul lavoro o nella vita personale richiede una scelta o una posizione chiara. Nel weekend ritrovate armonia grazie alla Luna favorevole. Votazione: 7,5

Acquario: avete voglia di dire ciò che pensate, ma non tutti sono pronti a sentirlo. Mercurio retrogrado vi invita a riformulare, a ripensare, a limare. In arrivo una novità inaspettata, ma positiva. Pagella: 7+

Segni d’Acqua

Cancro: la settimana scorre con dolcezza, ma con qualche nostalgia di troppo. Ottimo periodo per chiarire o recuperare un legame.

Giovedì e venerdì portano un piccolo vantaggio, economico o emotivo.Voto: 8

Scorpione: siete profondi, magnetici, concentrati. Una conversazione importante potrebbe trasformare un rapporto o una situazione. Verso il weekend ritrovate lucidità e leggerezza. Pagella: 8-

Pesci: Saturno e Nettuno in casa vostra vi rendono intensi e un po’ vulnerabili. Mercurio retrogrado non aiuta: potreste sentirvi fraintesi o più emotivi del solito. Il weekend, però, vi regala intuizioni preziose e un netto senso di sollievo. Pagella: 7