L'oroscopo del mese di gennaio 2026 apre nuove possibilità, con stimoli per molti segni zodiacali. Ansiosi di sapere quali saranno i segni migliori riguardo amore, denaro/lavoro e salute? A dominare la scena in campo amoroso sarà il segno dei Pesci, sostenuto da una meravigliosa Luna pronta a spingere e favorire questioni sentimentali aperte. Per quanto concerne la parte lavorativa, l'Ariete inizia l’anno nuovo con energie elevate e occasioni di crescita sia in ambito lavorativo sia nella sfera personale, con momenti di complicità da vivere con chi è vicino.

Il Cancro, favorito nella parte legata al denaro, dovrà bilanciare intuizione ed emozioni, trasformando attenzione e sensibilità in opportunità concrete per lavoro e relazioni affettive. Infine il Capricorno, segno top del mese per il settore salutare, vivrà un periodo di grande vigore fisico e mentale, con risultati tangibili in amore, denaro e salute.

Gennaio 2026, l'oroscopo del nuovo mese con i voti da Ariete a Vergine

Ariete – L’inizio del 2026 si apre con ottime prospettive, soprattutto per chi desidera affermarsi nel lavoro o gestire con successo progetti personali. Chi possiede un’attività autonoma potrà vivere un periodo particolarmente proficuo, con riconoscimenti e soddisfazioni concrete.

La salute si manterrà buona, con piccole attenzioni di routine che non comprometteranno il benessere generale, e l’energia fisica sarà sufficiente per affrontare impegni e attività quotidiane. L’amore richiederà maggiore attenzione, soprattutto nella prima settimana, quando la Luna favorirà incontri e momenti di intesa per chi è in coppia e occasioni di attrazione per chi è single. Il mese offrirà quindi un mix equilibrato tra realizzazioni professionali e piccoli momenti di romanticismo. Voti del mese: amore 9; lavoro 10; salute 10.

Toro – Gennaio 2026 si presenta con ottime opportunità per la salute, che si manterrà stabile e resistente, e momenti favorevoli anche in altri ambiti. Piccole difficoltà potranno emergere, soprattutto nei punti critici che ciascuno conosce bene, ma nulla di preoccupante.

Sul fronte sentimentale, date importanti saranno la prima settimana, quando le emozioni si intensificheranno e la voglia di vivere esperienze speciali potrà prendere il sopravvento. L’equilibrio tra lavoro, affetti e benessere sarà il filo conduttore del mese: con attenzione e organizzazione, ogni imprevisto potrà essere gestito con successo. Voti del mese: amore 7; denaro 7; forma fisica 8.

Gemelli – Il mese di gennaio si dividerà in due fasi distinte: la prima parte potrebbe presentare qualche incertezza, in particolare sul piano economico, con decisioni da ponderare con attenzione. La seconda parte, a partire dalla seconda settimana, offrirà invece situazioni favorevoli in amore, con possibilità di incontri interessanti e momenti di complicità per chi è in coppia.

La salute richiederà cura, soprattutto nei giorni iniziali, e sarà importante gestire stress e routine quotidiana. La capacità di adattarsi e affrontare imprevisti renderà il mese complessivamente positivo. Voti del mese: amore 9; soldi 6; fisicità 6.

Cancro – Gennaio 2026 si presenta come un mese top per affetti e risorse economiche: non mancheranno spunti e opportunità per superare ostacoli e raggiungere piccoli traguardi. In amore, relazioni consolidate e nuovi incontri offriranno momenti significativi di complicità e dialogo. Sul lavoro, situazioni complesse potranno trovare soluzioni efficaci grazie a intuito e capacità organizzativa, permettendo di affrontare responsabilità con serenità.

La voglia di muoversi e di scoprire nuove esperienze arricchirà la vita quotidiana. L’equilibrio tra affetti, denaro e iniziative personali sarà il vero punto di forza di questo mese. Voti del mese: affetto 9; soldi 10; stato fisico 8.

Leone – Il mese di gennaio evidenzierà qualche flessione sul piano emotivo e nella forma fisica: saranno necessarie strategie per affrontare piccoli contrattempi in amore e gestire energie fisiche altalenanti. La Luna a metà mese favorirà momenti di intesa e chiarimento con il partner, offrendo respiro e occasioni di ripresa nei rapporti. Sul fronte professionale, il lavoro rimane il comparto più stabile e promettente, con possibilità di risultati tangibili e progressi concreti.

La chiave del mese sarà bilanciare impegno e momenti di riposo, prestando attenzione alle esigenze di corpo e mente. Voti del mese: amore 6; lavoro 7; salute 6.

Vergine – Gennaio 2026 regalerà particolare fortuna nel settore sentimentale, soprattutto a partire della terza settimana, quando la Luna favorirà dialogo, comprensione e incontri interessanti. Sul piano professionale, la prima metà del mese potrà presentare qualche rallentamento, ma la costanza e l’impegno permetteranno di gestire al meglio le responsabilità e cogliere opportunità nella seconda metà. La salute richiederà cura e attenzione, soprattutto per non sovraccaricare le energie e prevenire stanchezza. La perseveranza e la capacità di affrontare gli ostacoli garantiranno un mese positivo, con momenti di gioia e soddisfazione da condividere con gli altri.

Voti del mese: amore 7; denaro 6; fisicità 6.

Previsioni e pagelle da Bilancia a Pesci

Bilancia – L'oroscopo di gennaio 2026 promette un mese positivo sul fronte fisico, con energia e vitalità che permetteranno di affrontare gli impegni quotidiani con determinazione. L’amore sarà in buona fase, specialmente nella terza settimana, quando la Luna nel segno favorirà incontri, dialogo e momenti di complicità per chi è in coppia. Le relazioni sociali saranno equilibrate e costruttive, con possibilità di nuove conoscenze interessanti. Sul piano economico, invece, sarà necessario prestare attenzione a spese e imprevisti: qualche piccolo rallentamento potrà generare incertezza, ma con prudenza sarà possibile gestire tutto senza problemi.

Gennaio sarà dunque un mese in cui il benessere emotivo e fisico andrà di pari passo con la gestione attenta delle risorse. Voti del mese: affetti 7; denaro 6; fisicità 8.

Scorpione – Il mese inizierà con un ritmo più lento rispetto alle aspettative, ma rapidamente arriverà una fase di miglioramento generale. Le emozioni saranno intense e stimolanti, offrendo momenti di complicità per le coppie e nuove opportunità di incontri per chi è single. Sul fronte lavorativo, la capacità di pianificazione e strategia permetterà di affrontare con successo le prime sfide del mese, portando soddisfazioni concrete. La salute resterà stabile, con un’energia sufficiente a sostenere impegni e responsabilità. La seconda parte del mese sarà caratterizzata da dinamiche più favorevoli, capaci di far emergere il meglio in ogni ambito della vita quotidiana.

Voti del mese: amore 8; lavoro 7; salute 7.

Sagittario – Gennaio inizierà con qualche acciacco fisico e un’energia leggermente ridotta a causa di Mercurio retrogrado in Sagittario nella prima parte del mese. Nonostante ciò, l’amore sarà vivace: nella quarta settimana, la Luna nel segno favorirà incontri e momenti di complicità per chi è in coppia e possibilità di nuove conoscenze per i single. Sul lavoro, il mese proseguirà in modo regolare, senza grandi slanci, con l’attesa di sviluppi più importanti nelle settimane successive. Sarà importante gestire le energie con attenzione e non sovraccaricare corpo e mente. L’atteggiamento positivo e la pazienza saranno determinanti per superare piccoli ostacoli.

Voti del mese: affetti 6; lavoro 6; fisico 5.

Capricorno – Gennaio 2026 si presenta come il mese top per il segno: ottime prospettive in amore, lavoro e salute. Le relazioni affettive saranno intense e appaganti, con momenti di complicità e armonia; i single potranno vivere incontri significativi, grazie al transito della Luna in Capricorno nella parte finale del mese. Sul fronte professionale ed economico, le iniziative intraprese saranno efficaci e gratificanti, con possibilità di ottenere risultati concreti e riconoscimenti. L’energia fisica sarà elevata e costante, permettendo di affrontare tutto il mese con vigore. Gennaio offrirà quindi un equilibrio tra emozioni, lavoro e benessere fisico, rendendo il periodo estremamente positivo e stimolante.

Voti del mese: amore 9; lavoro 9; salute 10.

Acquario – Gennaio porterà buone opportunità nel campo sentimentale: la parte finale del mese sarà favorita dalla Luna nel segno, con incontri e momenti di armonia per chi è in coppia e occasioni interessanti per i single. La salute sarà solida, con energia e resistenza adeguate per affrontare le giornate più impegnative. Sul lavoro, il mese presenterà qualche notizia positiva, ma senza grandi cambiamenti immediati: sarà necessario rimanere attenti e sfruttare le occasioni che si presenteranno. L’atteggiamento positivo e la capacità di adattamento saranno determinanti per gestire imprevisti e ottenere gratificazioni. Voti del mese: affetti 8; denaro 7; forma fisica 8.

Pesci – Gennaio 2026 sarà un mese top per il segno, con ottime prospettive soprattutto sul piano affettivo. La Luna all’inizio e alla fine del mese favorirà incontri, relazioni e momenti di complicità che porteranno grande soddisfazione emotiva. Sul lavoro e in campo economico, le prime settimane potrebbero presentare qualche difficoltà, ma la seconda e la terza settimana offriranno opportunità interessanti per sviluppare progetti e affari. La salute inizialmente potrebbe apparire fragile, ma rapidamente migliorerà, permettendo di affrontare il resto del mese con energia e vitalità. Gennaio si chiuderà dunque con un buon equilibrio tra amore, lavoro e benessere. Voti del mese: amore 10; soldi 9; fisicità 7.