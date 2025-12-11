Secondo l'oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025 il Toro è premuroso con la dolce metà, il Leone è indifferente e la Bilancia ha molta fiducia.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single possono guardare una persona con particolare interesse. Portare avanti studio e lavoro risulta essere molto difficile. Per la salute è una settimana altalenante.

Toro: finalmente chi fa parte di una coppia è premuroso nei confronti del partner. Con serenità è possibile affrontare l'intera settimana.

Il campo professionale può regalare degli ottimi guadagni e tante soddisfazioni in più.

Gemelli: l'intesa con la dolce metà è profonda e soprattutto molto forte. Degli scontri d'opinione sono possibili con la famiglia. La settimana di chi lavora in proprio è impegnativa.

Cancro: i cuori solitari hanno le idee abbastanza confuse. Sulla sfera sentimentale è presente più comunicazione del solito. Dei malesseri fisici possono comparire in ogni momento della settimana.

Leone: chi è solo da tempo è indifferente a tutto quello che lo circonda. Chi ha una relazione si sente incompreso dalla persona amata. Sulla sfera professionale continua a mancare la motivazione.

Vergine: i sentimenti per il partner sono davvero molto dolci.

Con gentilezza è possibile risolvere alcune questioni con la famiglia. Sull'ambito lavorativo, la creatività è veramente ai massimi livelli.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: la sfera amorosa è più affiatata del solito. Chi è solo da troppo tempo ha completa fiducia della famiglia. Un breve viaggio di piacere può regalare delle grandi emozioni.

Scorpione: in questo periodo, la generosità non ha proprio limiti. Chi fa parte di una coppia è turbato da alcuni problemi importanti. Gli affari di lavoro risultano essere molto buoni.

Sagittario: è possibile essere più fantasiosi insieme alla dolce metà. I cuori solitari possono ricevere un messaggio ricco di tenerezza. Attenzione perché chi lavora in proprio è abbastanza disorganizzato.

Capricorno: è probabile essere troppo possessivi, ma anche tanto adorabili. Chi cerca l'amore può avere più vita sociale. La forma fisica è splendida e l'umore molto più spensierato del previsto.

Acquario: la sfera sentimentale ha dei sogni davvero romantici. I single sono pronti a rispettare tutte le regole imposte dalla famiglia. L'ambito professionale ha bisogno di più concentrazione.

Pesci: una leggera crisi è possibile con la persona amata. Chi è solo da tempo può essere più silenzioso del passato. Il campo lavorativo può avere dei momenti di difficoltà.