L'oroscopo di martedì 23 dicembre ha in serbo tante sorprese. I segni zodiacali si stanno preparando all'arrivo delle feste, ma hanno ancora qualche ora per riflettere sugli ultimi acquisti e per organizzarsi al meglio. L'astrologia, per chi crede nell'influenza degli astri, ha un ruolo non indifferente sulla quotidianità, soprattutto sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale.

La Bilancia e il Capricorno avranno voglia di confrontarsi con gli altri. Saranno aperti al dialogo e adoreranno trascorrere il tempo libero con gli altri. Il Toro e l'Acquario, invece, appariranno nervosi e poco inclini ai compromessi.

Le loro reazioni saranno imprevedibili e non sempre auspicabili.

Oroscopo di martedì 23 dicembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la vita di coppia sarà un po' turbolenta. Non sarete ancora pronti ad aprirvi completamente con il partner. Il dialogo, di conseguenza, sarà meno sincero del previsto.

Toro: non vi sveglierete con il piede giusto. Sarà una giornata un po' pesante a causa degli impegni lavorativi e del desiderio di libertà. Non accetterete gli ordini di buon grado.

Gemelli: rifletterete concretamente sulla possibilità di cambiare lavoro. Vi piacerebbe cominciare qualcosa di nuovo, ma dovrete prendere in considerazione anche fattori di tipo pratico.

Cancro: vi lascerete trasportare dalla magia del Natale.

Vi sentirete euforici e aperti nei confronti del prossimo. Il vostro sorriso porterà allegria e vivacità.

Leone: ci saranno delle situazioni che non riuscirete proprio a digerire. Proverete a prendere le distanze da esse, ma gli eventi non vi permetteranno di scappare: dovrete affrontarle.

Vergine: non sarete affatto timidi, ma l'idea di conoscere nuove persone non vi stuzzicherà. Preferirete restare con i vostri cari e condividere questa giornata con loro.

Bilancia: sarete socievoli e spensierati. Non darete alcun peso alle preoccupazioni perché saprete di poter risolvere tutti i problemi facilmente. Le risorse per farlo, sicuramente, non vi mancheranno.

Scorpione: dovrete impegnarvi per realizzare i vostri obiettivi.

Non basterà un'occhiata superficiale per trasformarli in realtà. Attenzione a non farvi prendere dalla fretta.

Sagittario: sarà importante fidarvi degli altri, ma attenzione a scegliere le persone giuste. Non tutte, infatti, saranno meritevoli della vostra attenzione.

Capricorno: la solitudine vi rattristerà. Per questo motivo, trascorrerete la giornata insieme agli amici e ai parenti. Saranno un conforto per la mente e per il cuore.

Acquario: dovrete essere più pazienti nei confronti delle persone care. Alcune reazioni non saranno accettabili. Rischierete di mettere a rischio anche rapporti di lunga data.

Pesci: vi sentirete un po' spaesati. Avrete l'impressione di non poter fare le vostre scelte senza sentirvi in colpa. La pazienza e il tempo saranno vostri amici.