Dal greco classico Αστρολογία, composto da aster (stelle) e logos (discorso). Il termine successivamente tradotto in latino Astrologia ne assume il significato letterale, discorso sugli astri.

Il linguaggio dell'astrologia è da ritenersi unico, impregnato di simbolismo. Un simbolismo insito anche nella religione e nelle arti divinatorie. Ciò, nonostante, non costituisce un motivo valido affinché l'astrologia venga percepita o vissuta come un credo. Eppure l'uso comune, di quella che attualmente si configura come una pseudo-scienza, è spesso legato a superstizioni e credenze popolari, che sminuisce e ridicolizza un ambito della conoscenza che in fondo ha una storia millenaria, tradendo quelli che sono i principi originari della sua vera essenza.

In ogni caso si tratta di una pratica che da un lato ha sostenitori che confidano nell'attesa dei transiti fortunati, dall'altro, gli scettici, che rifiutano l'idea di affidarsi a segni e pianeti. Ma qual è la posizione degli astrologi? La questione è alquanto complessa al riguardo. Non mancano i falsi astrologi, coloro che, competenti o meno, investono sull'ignoranza e sul disperato bisogno di fede, per vendere sogni e false illusioni. Talvolta scegliendo di adeguarsi alla richiesta di mercato, che accresce lo scetticismo dei detrattori. Ma l'onestà non è proporzionale al riconoscimento di un settore all'interno di un sistema, bensì alle dinamiche di approccio al metodo del lavoro svolto.

Astrologia: origini e evoluzione

Furono i babilonesi, nel II millennio a.C. a generare il sistema dei 12 segni astrologici. La pratica era affidata ai sacerdoti, che volgendo lo sguardo alla volta celeste raccolsero circa 7000 presagi. Il concetto di costellazione nasce più tardi, nell'antica Grecia, come il termine "zodiaco" dal greco zōdiakos kyklos, cerchio degli animali. Un teorema ricorrente nelle culture orientali e nell'oroscopo cinese, in cui i segni sono catalogati in base ai cicli annuali. Fu Tolomeo a istituire i fondamenti dell'astrologia occidentale, sottolineando l'importanza dell'aspetto individuale. Nell'Europa del XIV secolo, saranno gli uomini di scienza a fornire oroscopi personali alle classi d'élite.

Nei secoli successivi l'astrologia sarà inquadrata come stregoneria con annessi al paganesimo. La posizione della chiesa è evidente e la sua influenza contribuirà ad apportare schernimento e rifiuto nei confronti della disciplina. Non cessano le ricerche da parte degli esperti. Nel 1575 Leonhard Thurneisser pubblica un manuale come ausilio alla creazione degli oroscopi individuali. Galileo Galilei fu tra i primi astrologi del suo tempo a vendere oroscopi personalizzati. Tuttavia l'avvento della rivoluzione scientifica marcherà le dolenti sorti dell'astrologia, la quale cesserà di essere una scienza e sarà esclusa dalle università.

All'inizio del XX secolo, l'astrologo britannico R.H. Naylor sarà tra i maggiori esponenti a contribuire nella rivalutazione del sapere astrologico.

Utilizzando data, ora e luogo di nascita, nel 1930 Naylor pubblica presso una rivista inglese la carta natale, o tema natale, della principessa Margaret. Un'istantanea del cielo del momento stesso della nascita.

Chi ci crede e chi no

Attualmente gli oroscopi sono molto diffusi, soprattutto tra la Gen Z e i Millenials. Secondo gli studiosi l'astrologia favorirebbe un senso di comunità e di coesione sociale. Secondo la visione di Carl Jung, famoso psicologo che ha analizzato i simboli dell'astrologia e la correlazione con la psiche umana, il suo linguaggio permette di intendere i modelli universali dell'esperienza umana, come fosse una psicologia proiettata perché contenente "dati di fatto psicologici".

Gli scettici invece si pongono su due diverse visioni, entrambe facilmente riassumibili in due massime rispettivamente di Piero Angela e Umberto Eco. Angela disse: "Se gli oroscopi dei giornali fossero veri ci sarebbero soltanto 12 categorie di persone sulla Terra... ", Eco sentenziò: "Si nasce sempre sotto il segno sbagliato e stare al mondo in modo dignitoso vuol dire correggere giorno per giorno il proprio oroscopo".