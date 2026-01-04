L'oroscopo dal 5 all'11 gennaio 2026 annuncia nuove prospettive per l'Acquario e carisma per la Bilancia, mentre consiglia al Sagittario di concentrarsi su opportunità di crescita a lungo termine.

Segni di Fuoco

Ariete: la Luna in Leone arriva come un’iniezione di fiducia. Dal 5 all’11 gennaio sentite un’accelerazione interna: energia, ottimismo e creatività vi spingono ad agire con più sicurezza. Sul fronte lavoro, è una buona settimana per farsi notare, proporre idee e prendere l’iniziativa. In amore, se siete single, il vostro fascino è amplificato; se siete in coppia, la complicità cresce e potreste riscoprire momenti giocosi e leggeri con il partner.

Leone: con la Luna nel vostro segno siete al centro dell’attenzione, e la settimana vi sorride soprattutto dal punto di vista emotivo. Sentite forte il bisogno di esprimere voi stessi e ricevere apprezzamento. È un momento favorevole per affermare ciò che desiderate in amore e nel lavoro. Attenzione solo a non essere troppo egocentrici: il vero magnetismo nasce anche dalla capacità di ascoltare.

Sagittario: questa settimana può far emergere una voglia di avventura e sperimentazione anche in ambito sentimentale. La Luna in Leone ravviva l’entusiasmo, ma senza una direzione chiara potreste disperdere energie. Sul lavoro, concentrate l’attenzione sulle opportunità di crescita a lungo termine piuttosto che sulle gratificazioni immediate.

Segni di Terra

Toro: la Luna in Leone accende in voi il desiderio di godervi la vita e i piaceri della socialità. In ambito lavorativo, è un buon momento per mostrare concretezza con un tocco di carisma. In amore, rallentate un po’ la prudenza: lasciatevi sorprendere da gesti spontanei. La vostra fortuna cresce se aprite il cuore con autenticità.

Vergine: è una settimana utile per rimettere ordine nelle relazioni e nelle comunicazioni. La Luna in Leone porta fuori ciò che è autentico: usatelo per chiarire malintesi o per esprimere con precisione ciò che sentite. Sul lavoro, la vostra

Segni d’Aria

Gemelli: la settimana porta nuove idee e possibilità di connessione. Con la Luna in Leone la comunicazione diventa più intensa e sincera: favorisce dialoghi che portano chiarezza nei rapporti personali.

Sul lavoro, è un buon momento per mettere in mostra la vostra versatilità.

Bilancia: la Luna in Leone vi dà un aiuto importante per affrontare decisioni sentimentali o sociali. Vi sentite più espressivi e carismatici, e questo vi rende magnetici. È una settimana in cui potete affrontare conversazioni delicate con grazia. In ambito professionale, le relazioni contano tantoquanto le competenze: curate entrambe.

Acquario: la settimana può portare nuove prospettive, soprattutto nelle collaborazioni e nei progetti condivisi. La Luna in Leone vi invita a parlare con passione e a mostrare ciò che vi rende unici. In amore, esprimere i vostri desideri in modo onesto rafforza i legami.

Segni d’Acqua

Cancro: la Luna in Leone accende in voi una voglia di visibilità dolce e sincera.

In amore, potreste sentire il bisogno di essere apprezzati più per chi siete che per ciò che fate. Sul lavoro, il vostro intuito e la sensibilità diventano punti di forza: ascoltate sia la mente che il cuore.

Scorpione: è una settimana in cui emozioni profonde emergono con chiarezza. La Luna in Leone vi aiuta a esprimere ciò che sentite, anche se a volte è difficile. In amore, potrebbe esserci un momento di rivelazione o di maggiore intimità. Sul fronte professionale, osate mostrare. determinazione e visione.

Pesci: la Luna in Leone porta brillantezza ai vostri pensieri e relazioni. La sensibilità si unisce a un desiderio di connessione più concreta. È una buona settimana per dire ciò che provate senza timore di essere fraintesi. Nel lavoro, momenti di intuizione possono aprire nuove strade.