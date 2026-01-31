Secondo l’oroscopo dal 9 al 15 febbraio 2026, i nati sotto il segno dell’Ariete devono rimettersi in gioco nel lavoro sfruttando le giornate di lunedì e martedì per ottenere conferme o nuovi inizi. I nativi dell’Acquario godono di grande forza grazie a Sole, Venere e Marte, ma devono agire con prudenza e prepararsi a possibili confronti diretti. I Pesci, infine, devono concentrarsi sul consolidamento dei legami professionali e sulla gestione oculata delle finanze, in attesa di un miglioramento energetico previsto per la prossima settimana.

La settimana 9-15 febbraio secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – È il momento di rimettervi in gioco anche sul piano professionale. Se gestite un’attività autonoma, sappiate che queste stelle promettono grandi cose: sono in arrivo conferme decisive e, in alcuni casi, un nuovo inizio entusiasmante. Segnatevi sul calendario le giornate di lunedì e martedì, poiché gli allineamenti planetari saranno dalla vostra parte. Non lasciatevi sfuggire queste occasioni d'oro. Voto: 8,5

Toro – Questa settimana vi sembrerà di ricominciare tutto da capo. Sarà fondamentale affrontare con determinazione una sfida che si presenterà proprio nel mezzo del percorso. Avrete ottime opportunità per quanto riguarda le relazioni interpersonali, ma il consiglio è di muovervi con prudenza.

Evitate rischi inutili, soprattutto quando sentite che la situazione si fa tesa o complicata. Voto: 7

Gemelli – Se gestite un'attività in proprio, potete finalmente tirare un sospiro di sollievo: l'influenza pesante di Saturno sta svanendo e il pianeta si prepara a sostenervi con nuovi vantaggi e occasioni concrete. La vostra inventiva è ai massimi livelli e i prossimi giorni saranno complessivamente favorevoli. Fate solo attenzione a metà settimana: un picco di nervosismo potrebbe travolgervi, quindi ricordatevi di concedervi una pausa rigenerante. Voto: 7,5

Cancro – La vostra determinazione è ammirevole, tuttavia, non dimenticate che il favore di Giove vi accompagnerà ancora per un po'. Invece di irrigidirvi sulle vostre posizioni, provate a cogliere le occasioni con maggiore elasticità.

I giorni migliori? Quelli di metà settimana, quando le vostre intuizioni brillanti vi apriranno porte inaspettate. Voto: 8

Previsioni astrologiche fino al 15 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Avete ottime carte da giocare sul fronte delle trattative, ma fate attenzione a non vanificare gli sforzi compiuti finora. Se la chiusura di un contratto o un accordo formale dovesse slittare, non lasciatevi sopraffare dal nervosismo. La settimana inizia con la spinta positiva della Luna nella giornata di lunedì; tuttavia, durante il weekend, fareste bene a muovervi con estrema cautela ed evitare passi azzardati. Voto: 7,5

Vergine – È giunto il momento di affrontare le questioni in sospeso: se qualcosa non vi soddisfa, non tenetevi tutto dentro ma aprite un dialogo.

Per chi gestisce un’impresa, questo è il periodo ideale per valutare nuovi rami d’azienda o investimenti differenti. Segnatevi le giornate di martedì e mercoledì, quando una Luna favorevole vi regalerà momenti di serenità. L'oroscopo vi consiglia di analizzare con cura il vostro bilancio e le spese recenti. Voto: 7

Bilancia – Preparatevi a dare il massimo, perché le giornate centrali della settimana saranno le vostre preferite. Affronterete ogni sfida con un entusiasmo contagioso, supportati da notizie positive che confermeranno quanto di buono state seminando. Grazie a un cielo favorevole e a una Luna in posizione splendida, i vostri sforzi verranno finalmente ripagati con una dose extra di fortuna.

Voto: 9

Scorpione – State vivendo una fase di ripresa professionale davvero stimolante. Se avete lanciato un nuovo progetto o definito una strategia all'inizio dell'anno, preparatevi a raccoglierne i frutti: questo è solo l'esordio di un periodo fortunato che vi accompagnerà fino all'inizio dell'estate. Tuttavia, non abbiate fretta di firmare contratti o prendere posizioni definitive proprio ora; attendete che Mercurio torni a sostenervi con la sua influenza positiva. Voto: 8

Lavoro e fortuna secondo l'oroscopo dal 9 al 15 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Potete sfruttare con fiducia l'inizio di questa settimana, tenendo a mente che il periodo più florido è ormai alle porte.

Preparatevi, perché da metà febbraio riceverete il sostegno di Saturno e, a partire da luglio, anche quello di Giove. Le giornate di lunedì e martedì saranno senza dubbio le più fortunate; tuttavia, l’oroscopo vi suggerisce di agire con estrema prudenza nella giornata di mercoledì. Voto: 7,5

Capricorno – Preparatevi a rimettere ordine nelle vostre idee: verso giovedì potreste sentire il bisogno di un confronto risolutore. Non temete le novità, perché all'orizzonte si intravedono trasformazioni importanti; avete nel cassetto un'iniziativa che sta per decollare con rinnovata energia. Per quanto riguarda il ritmo settimanale, lunedì e martedì saranno i vostri giorni migliori, mentre tra venerdì e sabato il consiglio è di riposare, dato che il clima si farà decisamente più monotono.

Voto: 7,5

Acquario – È il momento di rimboccarsi le maniche: potreste trovarvi a revisionare i vostri piani recenti. Sole, Venere e Marte vi regalano una forza straordinaria, ma vi espongono anche a possibili confronti diretti con chi non la pensa come voi. Se giovedì e venerdì saranno i vostri giorni fortunati per agire, lunedì richiederà estrema prudenza. Con la Luna in opposizione, meglio non sfidare la sorte. Voto: 7,5

Pesci – Questo è il momento ideale per curare i vostri legami lavorativi e le partnership commerciali. Se siete liberi professionisti, potreste finalmente vederci chiaro su alcune situazioni rimaste in sospeso. Prendetevi cura dei vostri investimenti senza fare passi azzardati.

Cercate di essere oculati nelle spese e nei movimenti finanziari; il cielo non ha ancora raggiunto il picco di energia che vedrete la prossima settimana, ma avrete comunque ottime chance da sfruttare in alcune giornate specifiche. Voto: 7,5