L'oroscopo del 14 gennaio porterà diversi cambiamenti a tutti i segni dello zodiaco. Il Leone sarà particolarmente gratificato, mentre l'Ariete ascolterà alcuni suggerimenti. Il Cancro sarà particolarmente sensibile.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Sarete disposti ad ascoltare i suggerimenti di chi ne sa più di voi senza sentirvi sminuiti nella vostra leadership, comprendendo che il vero potere risiede nella capacità di fare tesoro delle esperienze altrui per accelerare la vostra scalata verso il successo personale. Sintonia con: Leone. Poca sintonia con: Capricorno.

Toro - Avvertirete la necessità di fare pulizia nei vostri cassetti mentali e materiali, liberandovi di quegli oggetti o ricordi che appesantiscono il vostro cammino e impediscono alla nuova energia del cambiamento di fluire liberamente nella vostra casa e nel vostro cuore. Segno più affine: Vergine. Segno meno affine: Aquario.

Gemelli - Coglierete al volo una battuta o un complimento che nasconde una proposta lavorativa interessante, dimostrando una prontezza di spirito che vi permetterà di distinguervi in un contesto sociale particolarmente competitivo dove la parola è l'arma più affilata che possediate. Sintonia con: Bilancia. Poca sintonia con: Pesci.

Cancro - Sentirete che la vostra sensibilità è un radar infallibile capace di captare le tensioni prima che esplodano, permettendovi di agire con una dolcezza diplomatica che riporterà la serenità nel vostro ambiente domestico o nel vostro gruppo di amici più cari.

Segno più affine: Scorpione. Segno meno affine: Ariete.

Leone - Riceverete una gratificazione per un compito svolto con estrema dedizione nei giorni scorsi, confermando che la vostra generosità d'animo non passa mai inosservata e che il destino ha in serbo per voi un riconoscimento ancora più grande se saprete attendere. Sintonia con: Sagittario. Poca sintonia con: Toro.

Vergine - Analizzerete ogni singola spesa o investimento con una lucidità che lascerà poco spazio all'errore, riuscendo a scovare quell'opportunità di risparmio che vi permetterà di pianificare con maggiore serenità un piccolo viaggio o un acquisto che desideravate da tempo. Segno più affine: Capricorno. Segno meno affine: Gemelli.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Sperimenterete un senso di bellezza e armonia interiore che si rifletterà nel vostro aspetto esteriore, attirando simpatie e nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi fondamentali per ampliare i vostri orizzonti culturali o per dare una scossa alla vostra vita sentimentale. Segno più affine: Aquario. Poca sintonia con: Cancro.

Scorpione - Scaverete a fondo in una questione legale o burocratica che vi tormentava, trovando finalmente il cavillo o la soluzione che volgerà la situazione a vostro favore grazie a una tenacia che non conosce ostacoli o momenti di stanchezza fisica. Sintonia con: Pesci. Segno meno affine: Leone.

Sagittario - Guarderete al futuro con un ottimismo contagioso che spingerà anche i più scettici a seguire le vostre intuizioni, trasformando una semplice idea in un progetto collettivo capace di portare entusiasmo e novità nel vostro ambito professionale o associativo.

Sintonia con: Ariete. Poca sintonia con: Vergine.

Capricorno - Dimostrerete una solidità d'acciaio nel gestire una responsabilità imprevista che ricadrà sulle vostre spalle, confermando a tutti che siete voi il punto di riferimento imprescindibile quando le acque si fanno agitate e servono risposte concrete e immediate. Segno più affine: Toro. Segno meno affine: Bilancia.

Aquario - Sentirete l'esigenza di ribellarvi a una routine che sentite troppo stretta, cercando rifugio in un hobby creativo o in una conversazione stimolante che possa nutrire la vostra anima affamata di originalità e di visioni che vanno oltre il presente. Sintonia con: Gemelli. Poca sintonia con: Scorpione.

Pesci - Lascerete che la vostra immaginazione colori una giornata che altrimenti risulterebbe grigia, trovando spunti poetici anche nei gesti più semplici e riuscendo a trasmettere una pace profonda a chiunque abbia la fortuna di incrociare il vostro sguardo sognante. Segno più affine: Cancro. Segno meno affine: Sagittario.