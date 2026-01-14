Secondo l’oroscopo del 17 gennaio 2026 il Sagittario si guadagna il primo posto in classifica. In questa giornata, i nati sotto questo segno smettono di sentirsi in dovere verso gli altri. Mentre, all'opposto, lo Scorpione è alle prese con un evento che lo mette davanti a una realtà che non può più ignorare.

La classifica del 17 gennaio 2026: il Capricorno pensa alle responsabilità anche di sabato

1. Sagittario

Vi svegliate con una sensazione di leggerezza che non provavate da tempo. La giornata scorre bene perché smettete di sentirvi in dovere verso situazioni che non vi appartengono più.

In amore c’è più spontaneità: un incontro, una proposta o una conversazione cambia l’umore in positivo. Sul piano pratico riuscite a gestire un imprevisto senza stress. Sabato che vi rimette al centro della vostra vita.

2. Leone

La giornata vi valorizza. Un invito, una richiesta o una proposta vi fa sentire scelti. In amore siete più presenti e diretti, senza giochi di potere. Sul piano pratico riuscite a risolvere una questione che si trascinava da giorni. Un piccolo cambio di programma vi favorisce. Ritrovate sicurezza.

3. Toro

Sabato concreto e rassicurante. Vi dedicate a ciò che vi fa sentire stabili: casa, affetti, organizzazione personale. In amore contano i gesti pratici più delle parole.

Un imprevisto economico o logistico viene affrontato con calma. Vi sentite padroni del vostro tempo.

4. Vergine

Giornata produttiva anche nel weekend. Sistemate qualcosa che avevate lasciato in sospeso e questo vi libera mentalmente. In amore siete più selettivi: meno disponibilità verso chi non dà risposte chiare. Un dettaglio che notate cambia la vostra lettura di una persona. Sabato utile e chiarificatore.

5. Gemelli

La giornata è movimentata. Spostamenti, messaggi, incontri improvvisi. In amore c’è una conversazione che chiarisce un malinteso recente. Sul piano pratico dovete adattarvi a un cambio di programma, ma lo fate con intelligenza. Sabato dinamico, mai noioso.

6. Cancro

Sabato emotivo.

Avete bisogno di stare con chi vi fa sentire al sicuro. In amore emerge il desiderio di maggiore attenzione. Sul piano pratico una questione familiare o domestica richiede il vostro intervento. Un imprevisto vi obbliga a riorganizzare la giornata, ma senza drammi.

7. Capricorno

Fate fatica a staccare del tutto. Anche nel weekend pensate a doveri e responsabilità. In amore siete presenti ma poco espansivi. Un confronto chiarisce i limiti di una relazione. Un rallentamento pratico vi invita a riposare di più. Sabato utile, ma non leggero.

8. Bilancia

La giornata vi chiede scelte. Un invito o una proposta vi mette davanti a un dubbio reale: seguire il desiderio o l’equilibrio. In amore siete meno disposti a mediare.

Un imprevisto vi costringe a dire ciò che pensate davvero. Sabato di verità.

9. Acquario

Sabato un po’ discontinuo. Avete voglia di libertà, ma qualcuno o qualcosa vi richiama a un impegno. In amore c’è distanza o bisogno di spazio. Un evento inatteso cambia il vostro umore nel corso della giornata. Serve flessibilità.

10. Pesci

Vi sentite più sensibili del solito. In amore rischiate di idealizzare una situazione che richiede invece concretezza. Sul piano pratico un imprevisto vi obbliga a essere più presenti e meno distratti. Sabato utile per capire cosa è reale e cosa no.

11. Ariete

La giornata parte con nervosismo. Un piano salta o una persona non rispetta un accordo. In amore reagite d’istinto, rischiando di creare tensioni inutili.

Un imprevisto vi costringe a fermarvi. Serve autocontrollo.

12. Scorpione

Sabato complesso. Sentite una tensione interna che non riuscite a sciogliere facilmente. In amore c’è silenzio o distanza. Un evento vi mette davanti a una realtà che non potete più ignorare. È una giornata che chiede introspezione, non azione.