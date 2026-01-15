Secondo l'oroscopo del 17 gennaio 2026 il Toro può ritrovare la serenità, la Vergine è triste e i Pesci possono essere molto riflessivi.

Di seguito, approfondiamo attentamente tutti i dettagli dei segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i cuori solitari possono superare delle prove molto importanti. Chi lavora in proprio riesce perfettamente a portare avanti gli impegni della giornata. La salute può affrontare un periodo abbastanza delicato.

Toro: è importante non ascoltare le provocazioni della famiglia. Chi fa parte di una coppia può concretizzare i sogni insieme al partner.

Dopo un momento complicato è possibile ritrovare la serenità.

Gemelli: chi è solo da tempo può finalmente trovare la dolce metà. Questo è il momento più adatto per cercare di recuperare un'amicizia. Chi lavora in proprio è incerto su alcune questioni.

Cancro: i single possono affrontare un periodo stimolante. Con molta tenerezza è possibile avvicinare la persona amata. La giornata lavorativa è accompagnata da importanti novità.

Leone: molta più sensibilità può emergere sulla relazione amorosa. Nei confronti della famiglia è probabile essere troppo impulsivi. Durante la giornata mancano l'energia e il buonumore.

Vergine: per evitare dei malintesi è necessario avere un buon dialogo con il partner.

Una nuova iniziativa professionale è davvero favorita. La salute è discreta, ed è presente molta tristezza.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi ha una relazione di vecchia data ha bisogno di molta più leggerezza insieme alla persona amata. Durante la giornata è possibile ritagliarsi dei momenti di tranquillità. Sul lavoro è fondamentale essere estremamente pazienti con tutti.

Scorpione: insieme alla dolce metà si può riscoprire la complicità del passato. Chi cerca l'amore è meno razionale del solito. La costanza sul lavoro può regalare delle buone soddisfazioni.

Sagittario: una serie di belle emozioni sono in arrivo durante la giornata. Le preoccupazioni riguardano solamente le finanze.

Sul lavoro si possono vivere dei momenti di alta tensione.

Capricorno: chi ha una relazione può essere consolato dalla persona amata. Con impazienza si può affrontare l'ambito professionale. La forma fisica e la salute sono in netta ripresa.

Acquario: i single possono avere delle idee abbastanza negative che riguardano il futuro. Una semplice conoscenza può riportare la spensieratezza. Sul lavoro è presente un pizzico di creatività in più.

Pesci: finalmente chi è solo da tempo può ritrovare il sorriso. Per la sfera sentimentale è una giornata abbastanza riflessiva. Una spesa improvvisa può creare molto nervosismo.