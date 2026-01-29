Secondo l'oroscopo del 1° febbraio 2026 il Toro può ricevere degli ottimi consigli, i Gemelli hanno delle amicizie intense e la Vergine è delusa.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli dei segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: un fuori programma può portare molta agitazione. I single possono frequentare dei luoghi dove si possono conoscere delle nuove persone. Chi lavora in proprio è meno veloce del solito.

Toro: chi cerca l'amore può vivere una giornata brillante. Chi fa parte di una coppia può ricevere delle ottimi consigli dal partner.

Chi lavora nel campo artistico può ottenere delle soddisfazioni.

Gemelli: i cuori solitari possono iniziare delle amicizie coinvolgenti e soprattutto intense. Senza complicazioni può procedere la sfera sentimentale. La forma fisica è davvero soddisfacente e invece l'umore può essere altalenante.

Cancro: la fastidiosa possessività può allontanare il partner. Delle discussioni sono possibili con alcuni membri più anziani della famiglia. Sull'ambito lavorativo manca l'intraprendenza del passato.

Leone: durante la giornata è possibile essere supportati dalla persona amata. Chi è solo da troppo tempo può avere delle nuove simpatie. Per la sfera professionale ci sono degli ottimi guadagni in arrivo.

Vergine: in alcuni momenti è probabile essere delusi dalla dolce metà. Delle buone indicazioni sono in arrivo dalla famiglia. Una breve trasferta di lavoro può regalare molta fortuna.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: con energia si può portare avanti un progetto insieme al partner. Finalmente i cuori solitari hanno la massima fiducia per quanto riguarda delle questioni. Il campo lavorativo può affrontare delle piccole difficoltà.

Scorpione: chi cerca l'amore è abbastanza ambizioso. Su alcuni argomenti di lavoro è possibile essere confusi. La salute è molto buona e l'umore leggermente triste.

Sagittario: durante la giornata si può cambiare idea e rimanere improvvisamente soli. Il sorriso di chi fa parte di una coppia è rassicurante.

L'andamento delle finanze può portare delle preoccupazioni.

Capricorno: con saggezza si può risolvere un problema con il partner. Una piccola vincita può portare molta spensieratezza. Per avere una buona salute è necessario depurare il fisico.

Acquario: dei dubbi sono probabili sulla relazione amorosa. L'energia fisica e mentale è davvero soddisfacente. In questo periodo, gli investimenti sono protetti.

Pesci: alcuni pettegolezzi possono creare molta ansia. La sfera sentimentale è ottimista pensando all'immediato futuro. Gli studi universitari sono più faticosi del previsto.