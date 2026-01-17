Secondo l’oroscopo del 20 gennaio 2026 il Capricorno si colloca al primo posto in classifica. I nati sotto questo segno sanno contenere il peso di una responsabilità. Mentre all'opposto lo Scorpione si sente isolato più del previsto: è il giorno in cui capisce che alcune rotture sono irreversibili.

La classifica del 20 gennaio 2026: la Vergine rimedia rapidamente a un errore

1. Capricorno

Siete il segno che gestisce meglio le conseguenze. Una responsabilità pesante si conferma tale, ma avete i mezzi per contenerla. Sul lavoro raccogliete il rispetto guadagnato con la coerenza, anche se siete stanchi.

In amore una distanza viene compresa, non contestata. Tenete il punto: state costruendo qualcosa di solido.

2. Toro

Una situazione materiale o lavorativa si chiarisce, anche se non nella direzione ideale. Tuttavia avete finalmente dati concreti su cui basarvi. In amore una risposta attesa arriva, forse più fredda, ma definitiva. Meglio una verità gestibile che un’illusione lunga.

3. Vergine

Le conseguenze di un errore o di un dettaglio trascurato emergono, ma siete in grado di rimediare rapidamente. Sul lavoro sistemate ciò che non funzionava. In amore una critica passata trova ora una spiegazione. La giornata vi premia per la lucidità.

4. Leone

Un confronto vi mette davanti all’effetto delle vostre azioni pubbliche.

Qualcuno vi ridimensiona, ma senza cattiveria. Sul lavoro o nei rapporti sociali capite cosa funziona davvero. In amore una distanza può essere colmata con un gesto concreto. Riprendete controllo con i fatti.

5. Sagittario

Una promessa non mantenuta torna a galla, ma avete modo di recuperare. Sul lavoro vi viene chiesto di dimostrare serietà. In amore una delusione è evidente, ma non definitiva. Se agite subito, limitate i danni.

6. Bilancia

Vi rendete conto di aver ceduto troppo in un accordo. La conseguenza è una richiesta in più da parte di qualcuno. Sul lavoro o in amore è il momento di rinegoziare. Non siete in perdita, ma serve fermezza immediata.

7. Acquario

Le conseguenze della vostra indipendenza si fanno sentire: meno coinvolgimento, meno richieste, meno presenza.

Sul lavoro o in amore qualcuno prende le distanze. Nulla è perso, ma dovete spiegare le vostre intenzioni, non darle per scontate.

8. Gemelli

Una comunicazione ambigua crea confusione concreta: appuntamenti saltati, aspettative sbagliate, tensioni. Sul lavoro vi chiedono chiarimenti netti. In amore una persona pretende coerenza. Potete rimediare, ma solo parlando chiaro.

9. Ariete

Una scelta impulsiva produce una reazione immediata. Sul lavoro qualcuno vi contrasta apertamente. In amore una discussione lascia strascichi pratici. Il problema non è l’azione, ma la mancanza di strategia. Serve autocontrollo.

10. Cancro

Le conseguenze riguardano l’ambito familiare o affettivo: qualcuno si sente soffocato o messo da parte.

Una richiesta di spazio è inevitabile. Sul piano pratico dovete occuparvi di una questione lasciata in sospeso. È un giorno emotivamente pesante.

11. Pesci

Avete concesso troppo e ora qualcuno pretende ancora. Sul lavoro o in amore vi trovate a gestire richieste eccessive. La conseguenza è stanchezza e confusione. Serve un limite chiaro, anche se vi mette a disagio.

12. Scorpione

Siete il segno che paga il prezzo più alto. Una scelta drastica o una chiusura netta vi isola più del previsto. Sul lavoro o nei rapporti personali il distacco è reale, non simbolico. È il giorno in cui capite che alcune rotture sono irreversibili.