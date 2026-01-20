Secondo l'oroscopo del 21 gennaio, i nativi del Capricorno devono osare con nuovi progetti familiari godendo di entrate finanziarie in crescita. I nati in Vergine sono chiamati a gestire con prudenza e calma i rapporti affettivi, beneficiando però di un clima lavorativo sereno. I nati sotto il segno dello Scorpione raccoglieranno i frutti di grandi fatiche professionali, a patto di tenere a bada il nervosismo per non danneggiare l'armonia in coppia.

La giornata di mercoledì 21 gennaio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – State attraversando una fase di riflessione, forse perché ci sono delle questioni in sospeso che richiedono la vostra attenzione.

In questo momento sentite la mancanza di un supporto concreto da parte di chi vi circonda: invece di ricevere l’aiuto sperato, vi scontrate con troppe domande e critiche poco costruttive. Tuttavia, la vostra determinazione non vi tradirà e riuscirete a gestire tutto contando solo sulle vostre forze. Sul fronte finanziario la situazione è stabile, ma fate attenzione: non è il momento di cedere agli acquisti dettati dall’impulso o di tentare investimenti rischiosi. Voto: 6

Toro – Vi attende una giornata decisamente fortunata. Preparatevi a ricevere un invito inaspettato: che si tratti di un semplice caffè o di una cena elegante, non sottovalutate l'occasione. La cortesia fa sempre piacere, specialmente se a cercarvi è qualcuno che stuzzica il vostro interesse e con cui desiderate passare più tempo.

Sul fronte professionale, analizzate ogni nuova proposta con attenzione. Finalmente si apre una fase positiva per le vostre finanze, permettendovi di recuperare dopo le spese eccessive dell'ultimo periodo festivo. Voto: 8,5

Gemelli – Rimanete fedeli a voi stessi, senza scendere a compromessi sulla vostra natura, nemmeno per far piacere a chi vi sta accanto. Quando il rapporto di coppia attraversa un momento difficile, però, fate attenzione a non reagire con troppa irruenza: la tentazione di elencare ogni difetto dell'altro è forte. Ricordate che la pazienza e la cortesia sono i vostri migliori alleati per evitare di passare dalla parte del torto. Voto: 6,5

Cancro – In questo periodo, la vostra attenzione sarà assorbita dalla gestione delle finanze, un tema che potrebbe influenzare pesantemente il vostro stato d'animo.

Vi troverete probabilmente a dover affrontare uscite impreviste e, per questo motivo, qualcuno tra voi potrebbe sentirsi esausto al punto da voler dare un taglio netto a certe situazioni. Tuttavia, l'oroscopo vi consiglia di agire con estrema cautela: ricordate che è proprio durante le fasi più delicate che nascono le occasioni migliori per sistemare le cose in maniera definitiva. Non perdete mai di vista questa prospettiva. Voto: 6,5

Previsioni astrali e pagelle del 21 gennaio: da Leone a Scorpione

Leone – Spesso vi sentite insoddisfatti senza riuscire a metterne a fuoco il motivo. Se provate interesse per qualcuno, è il momento di dichiararvi, tuttavia, restate vigili, perché c’è chi proverebbe piacere a creare scompiglio tra voi.

Sul fronte professionale, un commento fuori luogo potrebbe costarvi la stima dei colleghi: evitate azzardi inutili. Voto: 6

Vergine – Se avete l'impressione di aver perso il controllo degli eventi, è il momento di riflettere con calma su come intervenire. In amore, la prudenza è d’obbligo: prevenite gli scontri inutili, poiché a volte le parole pesano più dei fatti. Qualora aveste agito con eccessiva severità, cercate un chiarimento immediato per ristabilire l’armonia. Buone notizie dal lavoro: i rapporti con i colleghi sono fluidi e arrivano spunti interessanti per migliorare le vostre finanze. Voto: 7

Bilancia – Le stelle vi mettono davanti a un bivio: scegliere la pace dei vostri spazi o vi tuffarvi in una passione travolgente.

Sebbene ci siano ottime premesse per nuovi incontri, restate con i piedi per terra per non scottarvi con un fuoco che brucia troppo in fretta. Per quanto riguarda la carriera, non permettete ai dubbi di frenare la vostra corsa. Sarebbe un peccato gettare la spugna proprio adesso e vanificare l'impegno che avete investito nei vostri obiettivi. Voto: 7,5

Scorpione – Per vedere realizzati i vostri sogni, è necessario investire impegno e sudore. Anche se l'attività professionale si farà sentire con ritmi serrati, gli sforzi verranno ripagati con il decollo di nuove iniziative. In questa fase delicata, fate attenzione a non cedere all'irritabilità: non lasciate che il nervosismo rovini i rapporti interpersonali o l’intesa di coppia.

Preservare la serenità familiare è fondamentale per il vostro benessere. Voto: 7

Astrologia dedicata alla giornata di mercoledì 21 gennaio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo dovete armarvi di molta pazienza. Ricordate che il riposo è un vostro diritto sacrosanto: non sentitevi in dovere di gestire ogni cosa da soli, quindi, parlate apertamente con i vostri familiari. All'interno della coppia, il confronto può farsi acceso, ma a volte discutere serve a ritrovare la giusta armonia. L'importante è mantenere sempre il rispetto, evitando categoricamente offese o toni troppo duri. Voto: 6

Capricorno – Volate con la fantasia e abbiate il coraggio di osare. È il periodo giusto per dare vita a nuovi progetti con i vostri cari e vivere momenti indimenticabili che vi faranno sentire pieni di vitalità.

Le opportunità non mancheranno, né nel settore pubblico né in quello privato; grazie alla vostra costanza, vedrete finalmente crescere il vostro conto in banca. Voto: 9

Acquario – Attenzione alle tensioni domestiche: l'aria pesante potrebbe rendervi nervosi e pronti a scattare per un nonnulla. Anche se vi sembra di navigare nell'incertezza, cercate di non perdere l'ottimismo, perché l'amore è dietro l'angolo e pronto a travolgervi. Sul fronte economico, portate pazienza ancora per un po'; la situazione sta per sbloccarsi e nei prossimi giorni troverete finalmente la stabilità che cercate. Voto: 6

Pesci – Attorno a voi sta succedendo di tutto, eppure sembra che non ve ne stiate accorgendo di nulla.

Siete una miniera di idee brillanti, ma il rischio è che rimangano solo bellissimi sogni nel cassetto: è ora di passare ai fatti! Rimboccandovi le maniche, potreste finalmente tagliare il traguardo tanto agognato. Nella peggiore delle ipotesi, avrete comunque l’opportunità di ampliare la vostra cerchia sociale e godervi dei momenti di svago stimolanti. Voto: 6,5