L'oroscopo del 23 metterà i vari segni dello zodiaco di fronte ad alcune scelte e a situazioni nuove. Il Toro potrebbe organizzare una cena in tranquillità, l'Ariete dovrebbe riflettere prima di agire. Il Capricorno potrebbe sentire un po' di stanchezza.
Dall'Ariete alla Vergine
Ariete: La Luna vi spinge a riflettere prima di agire. Sebbene il vostro istinto vi suggerisca di accelerare, oggi fareste bene a tirare il freno a mano. Dedicatevi alla cura della casa o a un progetto creativo che richiede pazienza; i frutti arriveranno a tempo debito.
Toro: Sentirete un forte richiamo verso la stabilità affettiva. È la giornata ideale per organizzare una cena tranquilla con le persone che amate. Un consiglio prezioso arriverà da una persona più anziana: ascoltatela con umiltà, poiché saprà indicarvi la soluzione a un dilemma lavorativo.
Gemelli: La vostra curiosità vi porterà a esplorare territori mentali inediti. Potreste ricevere una notizia inaspettata che solleticherà la vostra fantasia. Non abbiate paura di cambiare i vostri piani all'ultimo momento: l'imprevisto sarà la vostra fortuna.
Cancro: Sentirete il bisogno di mettere dei confini chiari tra voi e gli altri. Proteggere la vostra energia non è un atto di egoismo, ma di sopravvivenza. In serata, cercate il contatto con l'acqua, magari un bagno caldo, per sciogliere le tensioni accumulate.
Leone: Siete pronti a ruggire, ma assicuratevi di farlo per una giusta causa. La vostra leadership sarà messa alla prova in ambito professionale: mostratevi generosi con i collaboratori e otterrete una lealtà incrollabile. L'amore brilla di una luce intensa e passionale.
Vergine: La precisione che vi contraddistingue oggi sarà la vostra bussola. Riuscirete a scovare un errore che agli altri era sfuggito, guadagnandovi la stima di chi conta. Evitate però di essere troppo critici verso voi stessi; concedetevi una piccola gratificazione.
Dalla Bilancia ai Pesci
Bilancia: Cercate l'armonia nei rapporti interpersonali. Una piccola discussione potrebbe turbare la vostra pace, ma avrete la grazia necessaria per riportare il sereno. È un ottimo momento per dedicarvi all'estetica, che si tratti di un nuovo acquisto o di arredamento.
Scorpione: La vostra intensità oggi sarà magnetica. Riuscirete a leggere tra le righe di ogni situazione, scoprendo verità che altri preferirebbero tenere nascoste. Usate questo potere con saggezza e non lasciatevi trascinare da inutili gelosie.
Sagittario: L'ottimismo torna a farvi visita. Avete voglia di espandere i vostri orizzonti, magari pianificando un viaggio o iniziando un corso di studi. La fortuna vi sorride negli incontri casuali: una conversazione al bar potrebbe aprirvi porte inaspettate.
Capricorno: Siete concentrati sui vostri obiettivi a lungo termine. La stanchezza inizia a farsi sentire, ma la meta è vicina. Non trascurate il partner: un gesto d'affetto non pianificato farà miracoli per la stabilità della coppia e per il vostro benessere emotivo.
Acquario: Vi sentite dei visionari in un mondo che va troppo piano. Non scoraggiatevi se non venite compresi immediatamente; continuate a seminare le vostre idee innovative. Un amico fidato vi chiederà un supporto: siate pronti a tendere la mano.
Pesci: La vostra sensibilità è ai massimi livelli, rendendovi quasi telepatici. Sfruttate questa dote per aiutare qualcuno che sta attraversando un momento difficile. Nel lavoro, lasciate spazio all'intuizione piuttosto che alla logica ferrea; non ve ne pentirete.