Gemelli: La vostra curiosità vi porterà a esplorare territori mentali inediti. Potreste ricevere una notizia inaspettata che solleticherà la vostra fantasia. Non abbiate paura di cambiare i vostri piani all'ultimo momento: l'imprevisto sarà la vostra fortuna.

Cancro: Sentirete il bisogno di mettere dei confini chiari tra voi e gli altri. Proteggere la vostra energia non è un atto di egoismo, ma di sopravvivenza. In serata, cercate il contatto con l'acqua, magari un bagno caldo, per sciogliere le tensioni accumulate.

Leone: Siete pronti a ruggire, ma assicuratevi di farlo per una giusta causa. La vostra leadership sarà messa alla prova in ambito professionale: mostratevi generosi con i collaboratori e otterrete una lealtà incrollabile. L'amore brilla di una luce intensa e passionale.