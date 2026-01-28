Secondo l'oroscopo del 29 gennaio, i nativi del Sagittario attraversano una fase di serenità e relax, pronti a risolvere vecchie questioni familiari e a guardare al futuro con ritrovato entusiasmo. I nati in Cancro devono fare selezione nelle amicizie per allontanare chi non merita la loro fiducia, preparandosi a cogliere nuove e interessanti opportunità di guadagno. I nati sotto il segno dello Scorpione vedono finalmente i primi successi lavorativi e, nonostante qualche incertezza economica, sono chiamati a rinnovare i propri legami affettivi chiudendo con il passato.

Oroscopo e pagelle di giovedì 29 gennaio: da Ariete a Cancro

Ariete – Cercate di non alimentare tensioni che potrebbero danneggiare la vostra immagine. È il momento di passare ai fatti: evitate di rimandare e dimostrate con le azioni ciò che spesso suggerite agli altri, mettendo da parte le critiche sterili. In amore, state attraversando una fase delicata perché avete preteso troppo, portando il legame vicino al punto di rottura. Recuperate la determinazione e, soprattutto, coltivate la pazienza. Con un pizzico di introspezione, siete ancora in tempo per sistemare le cose. Voto: 5,5

Toro – State rimandando troppo a lungo quel chiarimento necessario con il vostro partner o con una persona cara.

Invece di inventare scuse, cercate di aprirvi di più: la complicità si ricostruisce solo attraverso il dialogo. Attenzione a non scaricare le vostre frustrazioni esterne su chi non ne ha colpa. Sul fronte professionale, l’ambizione cresce grazie a nuove opportunità; non curatevi troppo dei giudizi altrui e concentratevi sul vostro progresso, anche economico. Voto: 7

Gemelli – Regna ancora un po' di confusione nel vostro cuore: prendetevi il tempo necessario per capire se l'interesse che provate sia un sentimento solido o solo un fuoco fatuo. In ogni caso, restate tranquilli: le occasioni per divertirvi non mancheranno di certo. Sul fronte lavorativo, però, serve un cambio di rotta. Se vi sentite annoiati, chiedetevi quanto vi stiate davvero mettendo in gioco.

Inutile aspettare la svolta restando pigri sul divano: le opportunità non bussano alla porta di chi non si dà da fare. Alzatevi e andate a prendervi ciò che volete. Voto: 6

Cancro – È giunto il momento di fare pulizia nelle vostre relazioni: osservate bene chi vi circonda e decidete subito chi merita ancora un posto nella vostra vita. Non tentennate, o rischiate di perdere il controllo della situazione. Finalmente avete l’occasione di prendervi una rivincita su chi vi ha creato ostacoli in passato, offrendovi solo false promesse e nessuna empatia. Sul fronte finanziario, invece, si aprono porte interessanti: restate vigili per cogliere al volo le opportunità di guadagno che si presenteranno a breve.

Voto: 7,5

La giornata di giovedì 29 gennaio secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Per voi il sentimento non è un accessorio, ma il vero motore dell’esistenza, spesso più importante delle sfide quotidiane. Anche se vivete una relazione stabile, potreste avvertire un pizzico di irrequietezza: forse sognate un progetto più grande, come una convivenza o una famiglia, e questa sete di novità vi rende un po' impazienti. Sul fronte lavorativo, cercate di essere più costanti. Se avete responsabilità importanti, curate ogni dettaglio: è il momento di dimostrare quel valore e quella precisione che a volte faticate a mettere in pratica. Voto: 7

Vergine – Se ricevete una proposta dalla persona che amate, non esitate a dire di sì.

Spesso vi sentite travolti dagli impegni e pensate di non avere un attimo libero, ma oggi è fondamentale trovare spazio per i sentimenti. Permettete al vostro partner di starvi accanto con la sua sensibilità; date valore a questi istanti, poiché in futuro saranno i ricordi più cari che custodirete. Sul fronte professionale, analizzate ogni aspetto con attenzione: non lasciate che sia solo il guadagno a guidare le vostre decisioni. Voto: 7,5

Bilancia – State attraversando un momento piuttosto frenetico, forse a causa di qualche tensione in famiglia o di piccoli intoppi che stanno mettendo a dura prova la vostra calma. Questa agitazione rischia di riflettersi anche nel rapporto di coppia, rendendovi meno sereni del solito.

Se avete dei discorsi importanti in sospeso, vi conviene pazientare e aspettare una fase più distesa; d’altronde, dove c’è un sentimento forte, saprete sempre come rimediare a un momento di nervosismo. Anche in ambito professionale è il caso di agire con prudenza: non reagite d’impulso e, se vi viene chiesto di modificare i vostri piani, fatelo con estrema precisione. Voto: 6

Scorpione – Finalmente raccogliete i frutti del vostro impegno lavorativo: i progetti iniziano a concretizzarsi e si profilano all'orizzonte occasioni molto interessanti. Sebbene il fronte economico presenti ancora qualche incertezza, riuscirete comunque a concludere delle ottime operazioni. Se state cercando un nuovo impiego, non sottovalutate il supporto degli amici; si riveleranno fondamentali.

In amore, è il momento di affrontare i nodi irrisolti: chiudete con il passato e date nuova linfa al vostro rapporto di coppia. Voto: 7,5

Astrologia dedicata alla giornata di giovedì 29 gennaio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – State vivendo una fase di grande serenità che tocca diversi ambiti della vostra vita: farete nuovi incontri stimolanti e avrete finalmente l’occasione di risolvere alcune vecchie questioni familiari. Quel senso di pesantezza che vi accompagnava sta svanendo, lasciando spazio a un meritato relax. Sentite il forte desiderio di chiudere i ponti con il passato e con le preoccupazioni che vi hanno bloccato finora. Il vostro obiettivo ora è solo uno: rinnovarvi e guardare al futuro con l’entusiasmo di chi sa di meritare il meglio.

Voto: 9

Capricorno – Il vostro cammino inizierà con qualche incertezza. Il nervosismo accumulato potrebbe rendervi poco lucidi nel valutare la qualità dei vostri legami affettivi. Non lasciatevi frenare dal ricordo di una vecchia fiamma: il destino ha in serbo una sorpresa, forse qualcuno capace di conquistarvi al primo sguardo. Sforzatevi di apprezzare ciò che vi circonda e cercate di cogliere il lato positivo in ogni situazione, trasformando gli ostacoli in opportunità di crescita. Voto: 6

Acquario – Un impegno improrogabile richiede la vostra totale attenzione; evitate i rinvii e passate all'azione senza esitazioni. Sul lavoro, cercate di valutare con maggiore serietà le nuove offerte: la fortuna aiuta chi sa trasformare una proposta in un successo concreto.

Per quanto riguarda la convivenza, l'oroscopo consiglia di non farvi travolgere da dubbi infondati; la gelosia, alimentata dalla confusione mentale, può logorare il rapporto. Misurate le parole con cura. Voto: 6

Pesci – In questo periodo tendete a chiudervi troppo in voi stessi. Provate a rompere questo silenzio ingiustificato e iniziate a confidarvi con chi vi ama. Anche se il vostro partner o un amico non hanno la soluzione pronta, il semplice fatto di sentirvi ascoltati vi alleggerirà il cuore. Le scadenze e il lavoro vi assillano, ma ricordate che il benessere viene prima di tutto: lasciarsi abbattere dal cattivo umore non fa altro che aumentare lo stress e frenare la vostra produttività. Voto: 6,5