L'oroscopo del 4 gennaio riserverà diverse sorprese ai nati sotto i vari segni dello zodiaco. L'Ariete, in particolare, non deve avere nessun tipo di fretta. La Bilancia dovrà trovare il proprio equilibrio, mentre i Pesci potrebbero trovare conforto nella spiritualità o nell'arte.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete - dovrete prestare molta attenzione a non cedere alla fretta, poiché il rischio di commettere errori di valutazione sarà alto; i pianeti vi consigliano di riflettere bene prima di parlare, specialmente in ambito professionale dove ogni parola potrebbe essere pesata con eccessivo rigore dai vostri superiori.

Toro - vivrete una giornata all'insegna della concretezza, ideale per mettere in ordine le vostre finanze o per pianificare un investimento a lungo termine; le stelle vi suggeriscono di non trascurare le esigenze del partner, che cercherà in voi una rassicurazione che saprete dare con la solita stabilità.

Gemelli - vi sentirete pervasi da una strana inquietudine che vi spingerà a cercare nuovi stimoli, ma dovrete fare attenzione a non disperdere le vostre energie in troppi progetti contemporaneamente; il consiglio per voi è di focalizzarvi su un unico obiettivo prioritario per evitare di concludere la giornata con un senso di incompiutezza.

Cancro - la sensibilità sarà il vostro tratto distintivo in questa giornata, portandovi a percepire sfumature che agli altri sfuggono, ma dovrete proteggervi dalle energie negative esterne; vi farà bene ritagliarvi un momento di solitudine per ricaricare le pile e non lasciarvi sopraffare dalle richieste altrui.

Leone - brillerete per determinazione e carisma, riuscendo a trascinare anche i più scettici verso le vostre posizioni, ma dovrete evitare di apparire troppo autoritari; la fortuna vi sorriderà negli incontri casuali, quindi vi conviene tenere gli occhi aperti perché una nuova opportunità potrebbe bussare alla vostra porta.

Vergine - sarete chiamati a dimostrare la vostra efficienza in una situazione imprevista che richiederà tutto il vostro sangue freddo e la vostra precisione chirurgica; in amore vi si chiede di lasciarvi andare un po' di più, mettendo da parte per un attimo quella razionalità che a volte vi impedisce di godere appieno dei sentimenti.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - cercherete l'equilibrio in ogni vostra azione, riuscendo a sanare un piccolo conflitto familiare che vi trascinavate dietro da tempo con diplomazia; le stelle vi invitano a dedicarvi a un'attività creativa che possa nutrire il vostro spirito e donarvi quella serenità interiore che tanto inseguite.

Scorpione - la vostra intuizione sarà più affilata che mai, permettendovi di smascherare un'ipocrisia o di capire in anticipo le mosse di un avversario; vi si prospetta una serata intensa sul piano emotivo, dove dovrete essere pronti a mettere a nudo le vostre fragilità di fronte a chi merita davvero la vostra fiducia.

Sagittario - avrete una grande voglia di evadere dalla routine e di esplorare nuovi orizzonti, anche se i doveri quotidiani cercheranno di trattenervi alla scrivania; vi basterà cambiare prospettiva per trovare la libertà che cercate, magari iniziando a studiare una nuova disciplina che vi appassiona profondamente.

Capricorno - sarete i protagonisti assoluti della scena lavorativa, grazie a una capacità di concentrazione che vi permetterà di risolvere problemi complessi in metà tempo; tuttavia, non dovrete dimenticare di celebrare i vostri successi con le persone care, che attendono da voi un segnale di vicinanza e di affetto.

Acquario - vi sentirete particolarmente innovativi e pronti a sovvertire gli schemi precostituiti, attirando la curiosità di chi vi circonda per la vostra originalità; il consiglio per voi è di non sottovalutare l'importanza dei dettagli pratici, che potrebbero fare la differenza tra un'idea geniale e un progetto realizzabile.

Pesci - navigherete in acque calme e rassicuranti, trovando conforto nella spiritualità o nell'arte che vi aiuteranno a distaccarvi dalle piccole beghe della vita quotidiana; dovrete però fare attenzione a non chiudervi troppo nel vostro mondo ideale, cercando di mantenere un dialogo aperto con chi vi sta accanto e ha bisogno della vostra empatia.