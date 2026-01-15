L'oroscopo del weekend del 17-18 gennaio arriva con l'aria fresca e l'atmosfera accogliente tipica del cuore dell'inverno. Le stelle sono pronte a regalarci qualche sorpresa, tra momenti di riflessione e opportunità da non perdere.

Il segno del Capricorno vivrà emozioni forti e uniche, complice un cielo stupendo, mentre per il segno dei Pesci sarà un ottimo momento per fare il punto della situazione. Il segno dello Scorpione vivrà momenti di serenità, mentre invece il segno del Leone sarà più intimo con una persona importante.

Previsioni oroscopo weekend 17-18 gennaio 2025 segno per segno

Ariete: weekend di metà mese che vedrà un po’ di stelle contro di voi secondo l'oroscopo. Mostrare le vostre fragilità nei momenti di difficoltà potrebbe aiutarvi a risolvere alcune cose. Per quanto riguarda il lavoro invece non sarà il momento di azioni impulsive, ma di riflettere su come proseguire nei vostri progetti, cosa deve rimanere e cosa no. Voto - 6️⃣

Toro: la vostra energia sarà alta in questo periodo secondo l'oroscopo. Le stelle assumeranno una bella posizione nei vostri confronti, concedendovi opportunità irripetibili. In amore una persona interessante potrebbe entrare nella vostra vita. In quanto al lavoro concentrazione e pazienza saranno di grande aiuto per centrare i vostri obiettivi.

Voto - 9️⃣

Gemelli: weekend di gennaio dinamico e piacevole per voi nativi del segno. Le stelle non saranno particolarmente influenti, ma vi permetteranno di trascorrere un periodo abbastanza sereno, ma soprattutto dalle grandi potenzialità. In amore o nel lavoro dunque, fate sempre del vostro meglio, e presto potrete ambire a cose davvero importanti. Voto - 7️⃣

Cancro: le stelle di questo periodo non saranno così favorevoli nei vostri confronti. Alcune risposte in amore potrebbero tardare, e la cosa potrebbe innervosirvi. Cercate di mantenere una certa pazienza e comprensione. Nel lavoro meglio non correre troppi rischi per il momento. Queste stelle potrebbero mettervi in difficoltà con certe mansioni.

Voto - 6️⃣

Leone: questo weekend porta una ventata di aria fresca nei vostri confronti. In amore una persona che conoscete da tempo potrebbe finalmente assumere un ruolo più centrale nella vostra vita, e voi potreste aprirvi un po’ ed essere più intimi nei suoi confronti. Nel lavoro farete buoni progressi, ma non sarà il momento di pensare così in grande. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale semplicemente unica in questo periodo pieno di emozioni. Queste stelle portano momenti di passione e complicità tra voi e il partner. Single oppure no, avrete modo di riscoprire la magia di un legame forte e puro. Nel lavoro la vostra determinazione sarà premiata: sarà un buon momento per avanzare nuove ambizioni.

Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un weekend complicato a causa di queste stelle contrarie. Cercate di essere pazienti e comprensivi. I single potrebbero sentirsi più introspettivi, ma potrebbe essere un buon momento per riflettere su sé stessi. In ambito professionale concentratevi su quei progetti che possono darvi maggiori garanzie per il momento. Voto - 6️⃣

Scorpione: con queste stelle favorevoli, i momenti di serenità non mancheranno tra voi e la persona che amate secondo l'oroscopo. In coppia godrete di un'atmosfera leggera e piacevole. Non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni. Nel lavoro alcune mansioni potrebbero suscitare un certo interesse in voi, tanto da utilizzare anche un po’ del vostro tempo libero.

Voto - 8️⃣

Sagittario: fine settimana di metà gennaio tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Vi sentirete abbastanza bene con le persone che amate. Se invece ci sono dei malintesi da chiarire, fatelo, ma con estrema calma e comprensione. In ambito professionale ve la caverete bene, ma attenzione a non prendere decisioni impulsive. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che avrà occhi e stelle solo per voi secondo l'oroscopo. Vi sembrerà di vivere una vita perfetta in questo periodo grazie a questo cielo. In amore la Luna e Venere porteranno emozioni forti e momenti unici da vivere. Nel lavoro avrete a che fare con progetti stimolanti e i buoni risultati saranno sempre a portata di mano.

Voto - 9️⃣

Acquario: il weekend si rivelerà stimolante da vivere per voi nativi del segno, soprattutto per voi cuori solitari, con nuovi momenti di intimità e complicità con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere un buon momento per esplorare nuove opportunità professionali su cui scommettere presto. Voto - 8️⃣

Pesci: le stelle di questo fine settimana saranno favorevoli secondo l'oroscopo. Sarà un buon momento per fare il punto della situazione, soprattutto in campo professionale, per stabilire una direzione chiara per i vostri progetti. In ambito amoroso potrete riflettere insieme al partner su ciò che volete davvero dalla vostra relazione. Voto - 8️⃣