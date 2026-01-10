Nell'oroscopo di domenica 11 gennaio, il cielo si presenta carico di energie positive e stimolanti. È il momento perfetto per riflettere su come iniziare la settimana con il piede giusto e per fare il pieno di buona energia! L'influenza dei pianeti e delle stelle porterà un’onda di ottimismo, favorendo nuovi inizi e piccoli cambiamenti che ti aiuteranno a sentirti più motivato e sereno.

Le stelle spingeranno i nativi Capricorno a prendere decisioni importanti, soprattutto nel lavoro, mentre il Toro sarà pronto a tutto per gestire nella maniera adatta le proprie mansioni.

Il fascino nei nativi Gemelli non mancherà, mentre il Leone sarà concentrato nel cambiare la propria vita.

Previsioni oroscopo domenica 11 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: questa domenica di gennaio vedrà un cielo poco concreto nei vostri confronti. Al momento vi sembra non ne vada una giusta, ma se non reagite, difficilmente potreste ottenere di più. In amore o nel lavoro, cercate di sconfiggere le vostre paure: fatevi coraggio e superate gli ostacoli per poter andare avanti. Voto - 6️⃣

Toro: sarete pronti a tutto in questa giornata di domenica secondo l'oroscopo. Soprattutto nel lavoro, sarete capaci di gestire nella maniera adatta le vostre mansioni grazie al supporto di Marte e Mercurio.

In quanto ai sentimenti fare il primo passo potrebbe essere la mossa giusta da fare per conquistare il cuore della vostra fiamma, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: con la Luna in trigono dal segno della Bilancia il fascino non vi mancherà. Se avete in mente di mettervi in gioco, e trovare la persona giusta per voi, la vostra energia sarà buona, e potreste trovare una buona intesa con la vostra fiamma. In quanto al lavoro dovrete abbastanza lucidi da prendere la decisione adatta per le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Cancro: il cielo di questa domenica non vi favorirà particolarmente. Tuttavia, potreste scoprire nuove risorse dentro di voi che vi aiuteranno a affrontare le difficoltà con maggiore determinazione.

In amore o nel lavoro dunque, l'ottimismo sarà importante, ma anche la giusta lucidità. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali che vedranno un cielo quasi imparziale nei vostri confronti. Sarete abbastanza determinati a cambiare la vostra vita, e lo state facendo con tutte le vostre forze, ma non potete pretendere di cambiare tutto e subito. L'amore arriverà, ma non sarete voi a decidere quando. Nel lavoro invece, nuove opportunità andranno prese al volo per essere concretizzate. Voto - 7️⃣

Vergine: sarete pronti a successi e gratificazioni in questo periodo secondo l'oroscopo. Le stelle vi sorridono e portano sorprese piacevoli. Se avete messo in campo nuovi progetti, potrebbero finalmente arrivare delle conferme.

In amore sfruttate questa energia positiva per fare un passo avanti con un legame speciale. Voto - 9️⃣

Bilancia: la creatività non sarà il vostro forte in questo periodo. Concentrarvi su un progetto che non vi sta portando da nessuna parte potrebbe non essere la soluzione giusta. È il caso di fermarsi e fare il punto della situazione. In amore la Luna porta lucidità nel vostro rapporto, ma attenzione a Venere in quadratura, che toglie intesa e sentimento. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che andrà avanti a gonfie vele in questo periodo. Vivrete una relazione amorosa equilibrata e gradevole, fatta di emozioni e momenti di crescita. In quanto al lavoro potrete ottenere buoni risultati impegnandovi con serietà, senza dare nulla per scontato, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di domenica convincente per voi nativi del segno. Sarà un bel periodo per ricaricarvi e concedervi un po’ di tempo per voi e per il partner. La serenità interiore e del vostro rapporto saranno importanti per voi. In ambito lavorativo vi sentirete pronti ad affrontare nuove sfide, ma lo farete con calma e la giusta concentrazione. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarete chiamati a prendere decisioni importanti in questo periodo secondo l'oroscopo, in particolare in campo professionale. Alcune potrebbero aggiungere freschezza nelle vostre mansioni, altri invece potrebbero rivelarsi scelte complicate. In amore vedrete il vostro rapporto con ottimismo grazie a Venere, ma con la Luna in quadratura, attenzione a possibili incomprensioni.

Voto - 8️⃣

Acquario: la voglia di amare non vi mancherà in questa giornata di domenica, ma con la Luna in trigono dal segno amico della Bilancia, lo farete prima di tutto con la testa, con maturità, pensando al benessere del vostro rapporto. In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti con soddisfazione, con risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Pesci: cielo del momento stabile per voi nativi del segno. Venere influenza positivamente il vostro rapporto, portandovi a vivere momenti di grande serenità. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, e con Marte e Mercurio a favore, vi sentirete stimolanti a dare il meglio. Voto - 8️⃣