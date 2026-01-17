L'oroscopo di domenica 18 gennaio 2026 porta con sé una ventata di energia positiva per tutti i segni zodiacali, ma con un invito particolare alla riflessione e alla consapevolezza. La giornata si preannuncia ideale per ricaricare le batterie, dedicarsi a ciò che più ci fa sentire bene e, perché no, esplorare nuove possibilità in amore, lavoro e benessere.

Il pianeta Venere lascerà il segno del Capricorno in favore dell'Acquario, che dimostrerà maggiore intesa con il partner, invece il Leone sarà creativo, ma anche più impulsivo del solito. Nuove opportunità permetteranno alla Bilancia di riportare equilibrio nella propria vita amorosa, mentre Urano invita il Toro a riflettere sui propri progetti a lungo termine.

Previsioni oroscopo domenica 18 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: previsioni astrali in lieve rialzo a partire da questa domenica di gennaio. Il pianeta Venere in sestile aprirà la strada verso una relazione di coppia migliore, ma ci vorrà un po’ di tempo prima di lasciarvi andare alle emozioni. In quanto al lavoro se c'è qualcosa che ritenete opportuno cambiare, questo potrebbe essere il momento per farlo. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che tenderà a calare nel prossimo periodo, ora che Venere si trova in quadratura. Il vostro senso di romanticismo potrebbe non essere così efficace. Aprirsi al dialogo potrebbe aiutarvi a non toccare il fondo. Sul fronte professionale Urano vi spinge a riflettere sui vostri progetti a lungo termine.

Sarete ancora in tempo per mettere insieme buone idee. Voto - 7️⃣

Gemelli: questa domenica di gennaio inizierà con il piede giusto per voi nativi del segno. Con Venere in trigono dal segno dell'Acquario vi sentirete più affettuosi e desiderosi di connettervi con le persone a voi care. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti andranno presi con il giusto approccio per potervi dare buone soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Cancro: i sentimenti si faranno più leggeri e sinceri in questo periodo secondo l'oroscopo. La tranquillità interiore sarà la chiave per ritrovare il giusto equilibrio nella vostra relazione di coppia. In quanto al lavoro potreste avere bisogno di tempo per riuscire a mettere insieme progetti di migliore qualità.

Voto - 7️⃣

Leone: la creatività non vi manca in questo periodo, ma con Venere che arriva nel segno dell'Acquario, potreste anche essere più impulsivi del solito. Attenzione dunque al vostro modo di fare con il partner. Nel lavoro un po’ d'attenzione in più sui vostri progetti potrebbe aiutarvi a ottenere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di domenica più che soddisfacente per voi nativi del segno. Sarà un bel periodo per concentrarvi su ciò che vi rende felici. In amore, single oppure no, dedicherete il giusto tempo e buone emozioni alla vostra fiamma, soprattutto voi nati nella terza decade. In quanto al lavoro ultimare un progetto vi darà tante soddisfazioni. Voto - 9️⃣

Bilancia: l'arrivo di Venere in trigono dal segno dell'Acquario potrebbe aprire a nuove opportunità amorose per voi nativi del segno.

Potrebbe essere il momento adatto per mettere una pietra sopra certe questioni. In quanto al lavoro non ci saranno grandi occasioni. Limitatevi a svolgere le vostre mansioni, senza strafare. Voto - 7️⃣

Scorpione: vita amorosa solamente discreta in questa domenica di gennaio. Potreste sentirvi un po’ sopraffatti da questa routine, che potrebbe incidere negativamente sulla vostra storia d'amore. In quanto al lavoro sarete ancora sul pezzo, ma sarà anche importante ultimare alcuni progetti in tempo. Voto - 6️⃣

Sagittario: il vostro modo di amare si farà più forte nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Questa domenica sarà ideale per ascoltare le vostre emozioni e trovare la strada per un rapporto migliore.

In quanto al lavoro servirà un buon intuito per poter gestire correttamente le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: l'ispirazione non vi manca in campo professionale secondo l'oroscopo. Il supporto di Marte e Mercurio sarà molto utile per raggiungere ottimi risultati al lavoro. In amore Venere non sarà più dei vostri, ciò nonostante avrete ancora modo di condividere emozioni e sentimenti in modo puro e sincero, grazie anche alla Luna in congiunzione. Voto - 9️⃣

Acquario: giornata di domenica che vedrà l'arrivo del pianeta Venere nel vostro segno zodiacale. Single oppure no, sarà più facile per voi mettere in risalto il legame con la vostra fiamma, e poter fare quel passo avanti che tanto aspettavate.

In quanto al lavoro non ci saranno grandi cambiamenti, ma forse sarà anche meglio così. Voto - 8️⃣

Pesci: cielo del momento che sarà un po’ meno influente, ma comunque valido per godere di una domenica piena di emozioni. In amore potrete contare sulla Luna per vivere il vostro rapporto con amore e maturità. Sul fronte professionale sarete ancora un punto di riferimento nel vostro settore, sempre pronti a dare il vostro prezioso contributo. Voto - 9️⃣