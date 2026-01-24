L'oroscopo di domenica 25 gennaio si apre con un cielo interessante, ideale per ascoltare le emozioni e fare chiarezza nei rapporti. Le stelle invitano a ritrovare equilibrio tra cuore e mente, favorendo incontri, riflessioni e piccole decisioni importanti.

Un forte spirito d'iniziativa permetterà ai nativi Gemelli di ottenere tanto dalla propria vita, mentre il Leone dovrà decidersi a farsi avanti prima che sia troppo tardi. Il Toro dovrà approfittare del passaggio della Luna per fare pace con qualcuno di importante, mentre le relazioni fisse saranno al centro per il segno della Bilancia.

Previsioni oroscopo domenica 25 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: giornata positiva per voi nativi del segno. Godetevi questa domenica con gli affetti più cari, magari facendo qualcosa di nuovo insieme per stimolare il vostro legame. In quanto al lavoro avrete buone intuizioni per il futuro da non sottovalutare. Presto potreste avere tra le mani importanti progetti più ambiziosi. Voto - 9️⃣

Toro: la Luna arriverà presto nel vostro segno durante questo periodo. Rafforzare il legame con il partner sarà importante considerato le tante stelle contrarie. Provate a chiarire cosa non va con la dovuta calma. Nel lavoro avrete mille pensieri per la testa, e portarli tutti a termine non sarà affatto semplice.

Voto - 6️⃣

Gemelli: l'intraprendenza non vi mancherà in questo periodo secondo l'oroscopo. La posizione di Mercurio e Marte vi metterà a vostro agio e vi permetterà di cogliere risultati importanti. In ambito amoroso costruire una relazione appagante sarà possibile, ma dovrete dimostrare affidabilità e presenza nei confronti della persona che amate. Voto - 9️⃣

Cancro: giornata rassicurante per voi nativi del segno. La Luna arriverà presto in Toro, favorendo i buoni sentimenti e una discreta serenità nelle relazioni fisse. In ambito lavorativo finalmente potrete dedicarvi a progetti più gradevoli e stimolanti da gestire. Forse non otterrete risultati migliori, ma sarete comunque soddisfatti della vostra situazione.

Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali che annunciano stelle contrastanti per voi nativi del segno, ma nonostante tutto, cercherete di non mollare. In amore dovrete trovare il coraggio di farvi avanti prima che sia troppo tardi. Sul fronte professionale alcuni progetti saranno difficili da gestire, ma alla fine sarà importante il risultato. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale favorevole secondo l'oroscopo. Le emozioni saranno profonde e la sensibilità accentuata abbastanza per vivere un rapporto appagante, fatto di sentimenti veri. In quanto al lavoro forse non sarete tra i migliori del vostro settore, ma comunque riuscirete a dire la vostra e fare buoni passi avanti. Voto - 7️⃣

Bilancia: relazioni fisse al centro in questo periodo per voi nativi del segno.

State cercando la vostra stabilità al momento: Venere vi darà una mano, ma la Luna a volte potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. A volte ascoltare sarà meglio che parlare. Nel lavoro saprete come gestire le vostre mansioni grazie a Marte e Mercurio, con risultati spesso convincenti. Voto - 8️⃣

Scorpione: la giornata sarà molto complicata da gestire secondo l'oroscopo. Sarà in momenti come questi che dovrete essere in grado di dimostrare la vostra lealtà nei confronti del partner. Sul fronte professionale meglio non correre troppi rischi che possono compromettere la vostra posizione. Voto - 6️⃣

Sagittario: domenica stabile per le emozioni secondo l'oroscopo. Le stelle assumeranno un assetto a voi favorevole, ma dovrete anche avere la giusta pazienza per vivere un rapporto stabile.

In quanto al lavoro, un quadro chiaro della situazione vi aiuterà a gestire meglio le vostre mansioni, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in rialzo nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Qualcosa si muove a vostro favore grazie alla Luna in arrivo nel segno del Toro, ma attenzione a evitare gelosie. Nel lavoro le giuste intuizioni potrebbero portarvi lontano. Attenzione però a Giove in quadratura, che può complicare un po’ le cose. Voto - 7️⃣

Acquario: il fascino non mancherà in questo periodo grazie a Venere, ma con la Luna in quadratura nel segno del Toro durante la giornata, potrebbe esserci qualche piccola discussione da risolvere.

Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, ma a volte potreste sentire la necessità di rallentare. Voto - 7️⃣

Pesci: prendetevi più cura di voi stessi in questo periodo: ritrovate la vostra serenità interiore, e vedrete che sarà più facile per voi condividere emozioni e sentimenti con le persone a voi care. In quanto al lavoro potreste avere bisogno di rallentare. Portate avanti i vostri progetti con la dovuta calma per non commettere errori. Voto - 7️⃣