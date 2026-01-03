L'oroscopo di domenica 4 gennaio si preannuncia come una giornata all'insegna di nuove possibilità, emozioni e riflessioni. Dopo aver festeggiato l'arrivo del nuovo anno, è il momento ideale per guardare al futuro con ottimismo e determinazione.

Il segno del Leone sarà più rilassato, soprattutto se i propri progetti andranno come previsto, mentre la fortuna sorriderà ai nativi Toro. I nativi Acquario non dovranno trascurare il legame con il partner, mentre il segno dei Pesci non avrà paura di dire o fare ciò che crede.

Previsioni oroscopo domenica 4 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: la prima domenica del mese non sarà particolarmente tranquilla per voi nativi del segno. Anche se la Luna si metterà in una posizione più comoda per voi, con Venere in cattivo aspetto non ci saranno molte occasioni romantiche. In ambito lavorativo più che fare nuovi progetti cercate di portare a termine quelli già iniziati, e senza essere precipitosi. Voto - 6️⃣

Toro: la fortuna vi sorride in questa giornata di domenica secondo l'oroscopo. Il lavoro vi darà importanti soddisfazioni, trovando soluzioni creative che possono fare la differenza. Sul fronte amoroso vi sentirete emotivamente pronti a fare importanti passi avanti con la vostra fiamma.

Venere vi guiderà verso un rapporto rinnovato, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali che annunciano un buon cielo sopra di voi. In questa giornata sarete in grado di comprendere cosa desiderate dalla vostra relazione. Se siete single, dovrete trovare il metodo giusto per avvicinarvi alla vostra fiamma. In ambito lavorativo alcuni cambiamenti potrebbero rivelarsi a favore, e fare la differenza in alcune mansioni. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale a partire da questa giornata di domenica. Il rapporto con il partner potrebbe risentirne a causa di Venere. Se siete single, attenzione a non passare per ciò che non siete. Sul posto di lavoro rimanete flessibili, ma soprattutto, non demoralizzatevi se un progetto non va come previsto.

Voto - 6️⃣

Leone: queste stelle non saranno particolarmente influenti durante questa giornata di domenica, ma vi permetteranno di rilassarvi e trascorrere una giornata diversa. In amore godetevi i piccoli piaceri della vostra vita sentimentale, sfruttando la Luna a favore. Nel lavoro riflettere un po’ di più sui vostri progetti vi aiuterà a trovare soluzioni interessanti. Voto - 7️⃣

Vergine: cielo del momento che continua a splendere per voi nativi del segno. Non abbiate paura di aprire il vostro cuore: single oppure no, troverete qualcuno che vi apprezzerà così come siete. Nel lavoro nuove sfide vi attendono, e voi vi sentirete pronti a gestire tutto con grande maestria, grazie al sostegno di Marte e Mercurio in trigono.

Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che vedrà la Luna agire a vostro favore secondo l'oroscopo. Anche se Venere sarà contraria, potrebbe essere un buon momento per affrontare discorsi importanti con la persona che amate. In quanto al lavoro, servirà maggiore forza e creatività per gestire bene alcune mansioni gravose di risorse. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali sottotono in questa domenica di gennaio. La Luna in quadratura potrebbe smorzare il vostro entusiasmo in amore. Attenzione a non essere troppo sensibili o suscettibili nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro sarete ancora un punto di riferimento nel vostro settore, con idee e progetti sempre dalle grandi potenzialità.

Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna sarà dalla vostra parte in questo periodo secondo l'oroscopo. La serenità che cercate in amore non mancherà in questa giornata. Se siete single potreste riuscire a trasmettere la giusta fiducia nei confronti della vostra fiamma. In quanto al lavoro ci saranno buone opportunità di crescita, ma che andranno valutate con estrema attenzione. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di domenica ottima dal punto di vista sentimentale. L'armonia tra voi e il partner non mancherà, e vi permetterà di godere di momenti di gioia e intesa grazie a Venere. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio in congiunzione vi permetteranno di ambire in alto, e poter raggiungere risultati ambiziosi.

Voto - 9️⃣

Acquario: attenzione a non trascurare troppo il legame con la persona che amate secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione dal segno del Leone potrebbe mettervi pressione e causare qualche malinteso. Nel lavoro organizzate bene il vostro tempo per portare a termine le tante mansioni di questa giornata. Voto - 6️⃣

Pesci: le stelle di questa domenica saranno favorevoli secondo l'oroscopo. Con Venere in sestile dal segno del Capricorno non avrete paura di mostrare i vostri sentimenti alla persona che amate, soprattutto voi single. In quanto al lavoro un po’ di coraggio in più vi aiuterà ad affrontare meglio le vostre mansioni e raggiungere risultati migliori. Voto - 8️⃣