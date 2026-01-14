Nell'oroscopo del giorno giovedì 15 gennaio, le stelle ci invitano a guardare al futuro con ottimismo e determinazione. Che si tratti di amore, lavoro o fortuna, questo giovedì porta con sé vibrazioni positive e nuove opportunità.

Per il segno del Toro l'amore è nell'aria, e dovranno soltanto coglierlo al momento opportuno, mentre per i Pesci la giornata sarà buona per prendere buone decisioni al lavoro. Qualche incertezza rallenterà i nativi Ariete, mentre il Cancro dovrà capire cosa vuole dalla propria vita e chi ne deve fare parte.

Previsioni oroscopo giovedì 15 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: in questo giovedì di gennaio la Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura non aspettatevi di vivere una relazione così affiatata. Anche nel lavoro non sarete così abili in quel che fate. Qualche incertezza potrebbe rallentarvi, e con Marte e Mercurio in quadratura, i vostri progetti faticheranno a decollare. Voto - 6️⃣

Toro: il vostro cuore sarà in fermento in questo periodo secondo l'oroscopo. L'amore è nell'aria, e con il sostegno di Venere in trigono, sarete in grado di costruire una relazione dolce e affiatata. In ambito professionale la pazienza e perseveranza che avete mostrato inizieranno a dare i suoi frutti, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale poco allettante in questo periodo per voi nativi del segno. Le vostre emozioni non saranno sempre così intense, ma sappiate che le parole giuste possono aiutarvi a superare piccoli malintesi. In quanto al lavoro non sarà facile risolvere certe situazioni, che potrebbero richiedere più tempo del previsto. Voto - 7️⃣

Cancro: avrete bisogno di fermarvi a riflettere in amore, capire cosa volete dalla vostra vita e soprattutto chi deve farne parte, soprattutto voi single. Aprirsi al dialogo con qualcuno di fiducia sarà di grande aiuto. In quanto al lavoro non fatevi prendere da progetti apparentemente ottimi, ma che possono rivelarsi particolarmente complessi da gestire.

Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali gradevoli grazie alla Luna in trigono. Il rapporto con il partner sarà stabile, e sarà possibile anche costruire piccoli progetti insieme senza particolari intoppi. In quanto al lavoro mettete in mostra le vostre migliori qualità per poter gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in quadratura dal segno del Sagittario v'impedisce di esprimere al meglio le vostre emozioni secondo l'oroscopo. Provate a essere più aperti, soprattutto voi single. Non temete di condividere i vostri sentimenti con chi vi ha dimostrato vicinanza. Sul fronte professionale sarete capaci di mettere insieme progetti di livello grazie a Marte e Mercurio in trigono. Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo del momento che vedrà la Luna dalla vostra parte, molto utile per capire a che punto si trova la vostra relazione d'amore.

Non sottovalutate gli imprevisti del vostro rapporto, e cercate di risolverli insieme. Anche nel lavoro sarà necessario trovare delle alternative per i vostri progetti, che possono portarvi a raggiungere risultati migliori. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale stabile in questo giovedì di gennaio. Con Venere a favore, saprete essere particolarmente magnetici, toccando le corde giuste della persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro l'ambizione non vi manca, e con il sostegno di Marte e Mercurio, potrete andare lontano. Voto - 8️⃣

Sagittario: ottima giornata per condividere le vostre emozioni e i vostri pensieri grazie alla Luna nel segno. Sfruttate questo vostro ottimismo per mostrare la parte migliore di voi alla persona che amate.

Sul fronte lavorativo la stabilità è ciò che desiderate al momento, affinché possiate avere delle certezze per il futuro. Voto - 8️⃣

Capricorno: le stelle di questa giornata saranno molto convincenti secondo l'oroscopo. Con Venere a favore, sarete capaci di scoprire il lato più romantico della vostra relazione sentimentale, soprattutto voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro alcune idee saranno piuttosto interessanti, ma non ci sarà alcuna fretta di decidere. Voto - 8️⃣

Acquario: cielo del momento che vedrà la Luna dalla vostra parte in questa giornata. Le energie dell'astro argenteo vi spingeranno a fare un passo avanti in una relazione per voi sempre più importante. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata promette di essere fluida e produttiva se dimostrerete il giusto impegno.

Voto - 8️⃣

Pesci: con Mercurio dalla vostra parte, sarete in grado di prendere le giuste decisioni in campo professionale. I vostri sforzi non passeranno inosservati, grazie anche a Marte in sestile. In ambito amoroso lascerete che le cose accadano naturalmente, ma attenzione alla Luna, che potrebbe ostacolare i vostri piani. Voto - 8️⃣