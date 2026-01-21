Nell'oroscopo del giorno giovedì 22 gennaio, le stelle si allineano in modo interessante, portando opportunità di crescita personale, successi sul lavoro e momenti di riflessione interiore.

L'energia esplosiva dei nativi Acquario potrebbe portare a grandi soddisfazioni, mentre il Leone dovrà mantenere la concentrazione alta sui suoi principali obiettivi. Per il segno dello Scorpione l'amore attraverserà una fase di calma, mentre un lavoro fatto con impegno e pazienza può aiutare il Cancro.

Previsioni oroscopo giovedì 22 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: in questa giornata di giovedì i vostri sentimenti saranno abbastanza piacevoli da vivere. Single oppure no, in questo periodo darete un importante slancio alle relazioni a voi più care, sfruttando la bontà di Venere in buon aspetto. Nel lavoro le vostre idee saranno chiare, e se applicate nel modo corretto, potrebbero portarvi a buoni risultati. Voto - 8️⃣

Toro: vita sentimentale che non sarà semplice da gestire secondo l'oroscopo, considerato la Luna e Venere in contrapposizione. Sarà necessario cercare di rafforzare il legame con la persona che amate, magari confessando ciò che vi disturba. Nel lavoro i dettagli saranno importanti, e potrebbero darvi la soluzione per uscire da possibili difficoltà.

Voto - 6️⃣

Gemelli: questo cielo sarà tutto sommato discreto nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Venere sarà favorevole, ma attenzione alla Luna in quadratura, che può causare qualche spiacevole incomprensione. Sul fronte professionale la creatività non vi manca, ma attenzione a non disperdervi troppo in mille direzioni. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali stabili in questo periodo. La Luna in trigono vi aiuterà a scoprire nuove affinità con il partner, o con persone che non pensavate di avere molto in comune. Sul posto di lavoro dovrete mettere ordine per gestire meglio il vostro operato. Con impegno e pazienza però, potreste fare buoni passi avanti, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 7️⃣

Leone: cercate di mantenere alta la concentrazione in questo periodo dove le stelle non saranno del tutto a vostro favore. Nel lavoro tenete chiaro in mente i vostri obiettivi, anche quando tutto non sembra andare per il verso giusto. In amore se state cercando di chiarire qualcosa con il partner, fatelo senza essere troppo impulsivi. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di giovedì che vedrà la Luna in opposizione nei vostri confronti. I vostri sentimenti sono forti, ma a volte potreste avere bisogno di garanzie per poter vivere un rapporto stabile. In quanto al lavoro le vostre ambizioni sono in fase di definizione. Riflettete bene sul vostro futuro e attenzione a non bruciare le tappe. Voto - 7️⃣

Bilancia: in questo giovedì di gennaio l'amore sarà davvero piacevole da vivere.

Le stelle vi consigliano di essere più spontanei nei confronti della persona che amate, e godere di un legame sincero e trasparente. In quanto al lavoro potreste sentire l'esigenza di rimettervi in pari e recuperare qualche progetto rimasto indietro. Voto - 8️⃣

Scorpione: le relazioni amorose attraverseranno una fase di calma secondo l'oroscopo grazie alla Luna in trigono. Potrebbe essere un buon momento per provare a chiarire qualcosa tra voi e la persona che amate. In quanto al lavoro dovrete migliorare le vostre capacità e ritrovare la giusta direzione, che possa permettervi di ottenere grandi risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che vedrà qualche piccolo intoppo a causa della Luna in quadratura.

Confrontarsi con il partner in questo momento potrebbe aiutarvi a recuperare terreno prima del previsto. Sul fronte professionale le stelle vi favoriscono, ma attenzione a non essere impulsivi nelle vostre decisioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: la vostra voglia di avventura arriva in un momento dove avrete bisogno di rinnovarvi. Scoprire il piacere di nuove esperienze potrebbe stimolarvi soprattutto in amore, aiutandovi a rinnovare il vostro legame. Nel lavoro se sentite il bisogno di cambiare qualcosa fatelo, ma prima valutate attentamente tutti i pro e contro. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà una giornata sorridente per voi nativi del segno. Questo giovedì promette incontri stimolanti e affinità interessanti, sia per chi è in coppia che per chi è ancora solo.

In quanto al lavoro le vostre idee saranno molto apprezzate. Alcune soluzioni creative potrebbero rivelarsi vincenti se gestite nel modo adatto. Voto - 9️⃣

Pesci: la Luna in congiunzione al vostro segno porterà un po’ di serenità tra voi e la persona che amate. La chiarezza emotiva vi aiuterà a costruire una relazione sincera e affiatata. Nel lavoro alcune intuizioni potrebbero rivelarsi determinati per portare a compimento le vostre mansioni, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣