L'oroscopo di giovedì 29 gennaio si presenta dinamico e ricco di segnali da interpretare con attenzione. La Luna stimola l’emotività, mentre Mercurio invita a riflettere prima di parlare. È una giornata in cui le decisioni contano, soprattutto in amore e nel lavoro.

I nativi Leone non dovranno essere suscettibili nel loro modo di fare, sia in amore che nel lavoro, mentre la Vergine sarà energica ma impulsiva. Emozioni potenti e momenti unici caratterizzeranno la giornata dei nativi Acquario, mentre il Toro non dovrà avere pretese elevate nel proprio lavoro.

Previsioni oroscopo giovedì 29 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: la giornata di giovedì sarà caratterizzata da un cielo sereno per voi nativi del segno. Respirerete una buona intesa con la persona che amate, stimolati da stelle favorevoli come la Luna e Venere. In quanto al lavoro avrete voglia di stupire, di dimostrare di saper ragionare fuori dagli schemi per ottenere risultati concreti. Voto - 8️⃣

Toro: queste stelle non saranno dalla vostra parte in questa giornata di giovedì. Venere vi rende un po’ troppo polemici, causando spesso discussioni da risolvere con la persona che amate. In ambito lavorativo siate diplomatici e intelligenti in quel che fate, evitando di buttarvi in progetti rischiosi.

Voto - 6️⃣

Gemelli: cielo del momento splendido per voi nativi del segno in questo giovedì di gennaio. Mercurio vi rende brillanti nel vostro modo di ragionare al lavoro, mentre il pianeta Marte vi darà energie a sufficienza per ambire in alto. In ambito amoroso le emozioni non mancheranno, grazie alla vostra attenzione e sensibilità nei confronti del partner. Voto - 9️⃣

Cancro: avrete bisogno di rassicurazioni in questo periodo, e con queste stelle non sarà sempre così semplice. Potreste vivere un rapporto discreto, ma non dovrete essere troppo indiscreti nei confronti del partner. In quanto al lavoro una buona organizzazione sarà importante per poter andare avanti con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale non entusiasmante per voi nativi del segno.

Single oppure no, attenzione a non essere troppo suscettibili nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale non prendetevela se alcune situazioni non giocano a vostro favore. Arriveranno momenti migliori da sfruttare al massimo. Voto - 6️⃣

Vergine: le energie non mancheranno in questo periodo secondo l'oroscopo, ma a volte potreste reagire in maniera eccessivamente impulsiva. In amore o nel lavoro, prendete le cose con pazienza, ma soprattutto, non mostrate le vostre vulnerabilità, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: questo cielo vi concede concretezza secondo l'oroscopo, ma soprattutto, meno promesse e più fatti.

La vostra relazione di coppia sarà dolce e appagante. Se siete single saprete esprimere le vostre emozioni in maniera autentica. Nel lavoro arriveranno conferme dai vostri progetti, ma dovrete tenere alta la concentrazione. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale non particolarmente entusiasmante in questo periodo. Avrete bisogno di rimettere ordine nella vostra vita, ma soprattutto nella vostra relazione amorosa. Se siete single attenzione a non forzare certe situazioni, soprattutto con la vostra fiamma. In quanto al lavoro meglio non azzardare certe idee per il momento. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di giovedì che vedrà un cielo dalle due facce secondo l'oroscopo. In amore Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione, il vostro modo di amare non sarà sempre così efficace.

Nel lavoro potreste sentire la necessità di fermarvi, ma il dovere chiama. In ogni caso, non arrendetevi. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una giornata discreta per voi nativi del segno. Godrete di momenti costruttivi con la persona che amate: anche un buon dialogo con il partner sarà piacevole per voi. In ambito professionale le stelle vi rendono un po’ più originali e creativi, con la possibilità di poter ambire più in alto con le giuste idee. Voto - 8️⃣

Acquario: emozioni potenti e momenti unici caratterizzeranno la vostra giornata secondo l'oroscopo. Lasciatevi andare ai sentimenti con la persona che amate e concentratevi su ciò che potete costruire insieme per il futuro. Sul fronte professionale Mercurio e Marte saranno due alleati preziosi nella vostra scalata al successo.

Voto - 9️⃣

Pesci: avrete bisogno di un po’ di tempo per voi stessi secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura potrebbe aprire qualche piccola discussione con il partner, che potrebbe richiedere un po’ di tempo. In ambito professionale attenzione a non trascurare progetti secondari, ma comunque importanti per la vostra crescita. Voto - 6️⃣