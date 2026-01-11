L'oroscopo di lunedì 12 gennaio si apre con un’energia frizzante, perfetta per chi vuole iniziare la settimana con il piede giusto. Le previsioni astrologiche invitano a ritrovare equilibrio, motivazione e un pizzico di coraggio.

Il segno dello Scorpione sarà più dinamico e intraprendente al lavoro, potendo contare su Marte e Mercurio a favore, mentre il Leone sentirà il bisogno di stabilità. I nativi Pesci godranno di momenti dolcissimi con il partner, mentre la Bilancia dovrà evitare distrazioni al lavoro.

Previsioni oroscopo lunedì 12 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: questa nuova settimana non inizierà al meglio per voi nativi del segno. Le stelle saranno in una posizione scomoda nei vostri confronti, mettendovi spesso a disagio. In amore attenzione a come gestirete situazioni delicate con il partner, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul posto di lavoro evitate di agire d'istinto per non complicare certe situazioni. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale altalenante in questo lunedì di gennaio. Attenzione alla Luna in opposizione dal segno dello Scorpione. Non sempre ci sarà una perfetta serenità tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro sarà un buon momento per rivedere accordi e progetti a vostro vantaggio.

Voto - 7️⃣

Gemelli: cielo di lunedì che vedrà poche nubi sopra di voi. La comunicazione con il partner sarà buona: mantenere un rapporto trasparente vi aiuterà a non cadere in possibili incomprensioni. Sul posto di lavoro dovrete essere più presenti per le vostre mansioni, affinché possiate raggiungere i risultati previsti. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione porterà buon senso e comprensione in voi. In amore aprirsi al dialogo sarà fondamentale per ritrovare la retta via per un rapporto sano. In quanto al lavoro meglio chiudere certe questioni rimaste in sospeso, che vi stanno soltanto rallentando. Voto - 7️⃣

Leone: sentirete il bisogno di dare maggiore stabilità alla vostra vita quotidiana, per quanto possa sembrare complicato in questo momento.

In amore attenzione alla Luna in quadratura. Se dovete parlare di qualcosa di delicato il partner, fatelo con il giusto tocco. In quanto al lavoro non buttatevi in progetti che non conoscete bene senza prima informarvi. Voto - 6️⃣

Vergine: vi sentirete al centro dell'attenzione in questo periodo e potrete ottenere ciò che desiderate se lo volete davvero. In amore, single oppure no, mostrate sempre le vostre emozioni più pure. Nel lavoro organizzazione e buon metodo saranno due pilastri fondamentali per mettere insieme progetti di successo. Marte e Mercurio a favore, vi permetteranno di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Bilancia: ritrovare il vostro equilibrio sarà importante per voi nativi del segno.

Le stelle di questo lunedì non saranno così favorevoli nei vostri confronti, ma se volete vivere un rapporto migliore, dovrete prima di tutto fare qualcosa per cambiare e dare una svolta alla vostra relazione. Un gesto spontaneo può aiutare molto. Nel lavoro attenzione a non distrarvi per non causare ulteriori difficoltà. Voto - 6️⃣

Scorpione: dinamicità e intraprendenza saranno di grande aiuto in campo professionale. Con il sostegno di Marte e Mercurio in sestile, i vostri progetti andranno a gonfie vele, permettendovi anche di ambire più in alto. Sul fronte amoroso emozioni profonde e chiarimenti utili vi aiuteranno a costruire un rapporto appagante, grazie anche alla Luna in congiunzione. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale positiva in questa giornata di lunedì.

Attenzione però al vostro modo di amare perché a volte potreste sentire il bisogno di maggiore libertà per voi stessi. In quanto al lavoro potrebbe essere un buon momento per iniziare nuovi progetti, che presto potrebbero avere un grande potenziale. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali ottime in questo periodo. La Luna e Venere vi sorrideranno, concedendovi momenti di piacevole intesa con la persona che amate. Se siete single potrebbe essere il momento giusto per farvi avanti. Nel lavoro la vostra determinazione vi porterà a risultati più concreti grazie al supporto di queste stelle. Voto - 9️⃣

Acquario: giornata di lunedì altalenante in ambito amoroso. La Luna in quadratura dal segno dello Scorpione potrebbe aprire qualche dissapore tra voi e il partner.

Il dialogo farà bene, ma attenzione a quello che potreste dire. In quanto al lavoro sarete piuttosto impegnati, al punto che una mano vi farebbe comodo. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in trigono dal segno dello Scorpione renderà questa giornata colorata ed emozionante. Godrete di momenti dolcissimi con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito professionale servirà concentrazione in questo periodo, ma potrete ottenere molto se credete in voi stessi. Voto - 8️⃣