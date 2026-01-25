Le stelle di questo lunedì sono pronte a indicare la via ai segni dello zodiaco su amore, lavoro, fortuna e salute per poter iniziare al meglio la nuova settimana.

Nell'oroscopo del 26 gennaio, l'Ariete avrà una forte spinta all'azione, pronto a dimostrare tutto il proprio potenziale, invece il Leone non dovrà cercare di imporre il proprio punto di vista a tutti i costi. L'attrazione nei cuori dei nativi Acquario non mancherà, ma servirà prudenza a causa della Luna, invece il segno del Sagittario godrà di una giornata serena.

Previsioni oroscopo lunedì 26 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale piacevole da vivere in questo periodo. Cercare il dialogo vi permetterà di costruire una relazione trasparente e affiatata, capace di superare anche gli ostacoli più difficili. In quanto al lavoro avrete una forte spinta all'azione grazie a Marte e Mercurio, nel tentativo di mostrare tutto il vostro potenziale. Voto - 8️⃣

Toro: sarà necessario sistemare alcune questioni pratiche in campo professionale secondo l'oroscopo. Marte e Mercurio non vi daranno vita facile, e sarà necessario procedere con calma e non cercare scorciatoie. In amore la Luna porta un po’ di stabilità, ma non ignorate eventuali problemi tra voi e la persona che amate.

Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di lunedì fatta di leggerezza e buone emozioni per voi nativi del segno. Sarà un buon momento per trascorrere un po’ di tempo in più con la persona che amate e intensificare il vostro legame. In quanto al lavoro raccoglierete buoni risultati in questo periodo. Provate anche a proporre nuove idee creative. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale gradevole in questo periodo. La Luna in sestile dal segno del Toro porta rassicurazione nel vostro rapporto, utile soprattutto nei momenti di difficoltà. In quanto al lavoro seguite l'istinto, e fate ciò che più vi riesce meglio, ma attenzione a stanchezza e distrazioni. Voto - 7️⃣

Leone: le stelle di questa giornata di lunedì non saranno affatto favorevoli nei vostri confronti.

Non avrete tanta fiducia nei confronti degli altri, e questo potrebbe rovinare anche un rapporto importante. Sul fronte professionale avrete voglia di emergere e dimostrare il vostro valore, ma senza i mezzi adeguati, difficilmente potreste riuscirci. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in Toro aggiunge serenità alla vostra vita sentimentale. Le coppie ritrovano complicità, mente i single potrebbero fare un incontro magnetico da non sottovalutare. Sul fronte professionale prendere l'iniziativa potrebbe aiutarvi a fare gestire a modo vostro alcune mansioni, e ottenere risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Bilancia: precisione e senso del dovere saranno premiati in campo professionale. Il sostegno di Marte e Mercurio sarà fondamentale per poter portare a casa ottimi risultati.

In ambito amoroso prevale un clima dinamico, sostenuto da una comunicazione franca che rafforza l’intesa. Se siete single le amicizie saranno al centro. Voto - 8️⃣

Scorpione: sentirete di dover cambiare qualcosa nella vostra vita secondo l'oroscopo. Queste stelle vi spingono a intraprendere nuove direzioni, che possano permettervi di risalire. In amore attenzione a non imporvi sulla persona che amate, mentre nel lavoro sarà necessario dedicare più attenzione a un progetto in particolare. Voto - 6️⃣

Sagittario: una mente attiva e curiosa sarà il motore dei vostri progetti più ambiziosi al lavoro. Potrebbero inoltre arrivare buone occasioni per collaborazioni fruttuose. In amore parlerete di sentimenti con sincerità.

Il partner avrà modo di apprezzare questo vostro atteggiamento. Voto - 8️⃣

Capricorno: in questo lunedì di gennaio sarete sorretti da un’ottima capacità organizzativa, ma di contro sarete costretti ad accettare incarichi poco gradevoli. Alla fine però, saranno i risultati a parlare. In amore le emozioni non mancheranno, ma ci sarà spazio anche per qualche momento di maturità e di crescita grazie alla Luna in trigono. Voto - 8️⃣

Acquario: il quadro astrale di questo lunedì annuncia un cielo abbastanza discreto per voi nativi del segno. In amore attenzione a non agire impulsivamente: la Luna in quadratura potrebbe aprire qualche incomprensione. Se siete single l'attrazione non mancherà, ma dovrete essere pazienti.

In quanto al lavoro avrete le idee chiare e i mezzi necessari per trasformarli in successi. Voto - 7️⃣

Pesci: idee chiare, grinta e rapidità nel prendere le decisioni saranno le carte vincenti da giocare in questo periodo in campo professionale, ora che i vostri progetti hanno una direzione. In amore la Luna in sestile vi apre un po’. A volte basta un gesto semplice per riaccendere l'intesa con la persona che amate. Voto - 8️⃣