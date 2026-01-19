Benvenuti nell’oroscopo del 20 gennaio 2026! Con il Sole che illumina il cielo invernale, è il momento ideale per lasciarsi ispirare dalle stelle e affrontare con positività ogni sfida.

In questa giornata, il segno dell'Acquario ripartirà con grinta in amore, pronto a ottenere il meglio dalla propria vita amorosa, mentre i nativi Vergine si prenderanno belle soddisfazioni al lavoro. La generosità e buon cuore torneranno al centro per la Bilancia, invece i nativi Leone dovranno superare questo periodo per poter ambire più in alto in futuro.

Previsioni oroscopo martedì 20 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: vita sentimentale che riprenderà colore nel prossimo periodo grazie a questo cielo più sereno nei vostri confronti. Adesso, è il momento di ritrovare la vostra stabilità, magari facendo qualcosa di nuovo e diverso insieme alla vostra metà. In quanto al lavoro non è il momento di mettere in pratica nuovi importanti progetti. Aspettate il momento più adatto. Voto - 7️⃣

Toro: le vostre ambizioni sono molto chiare in questo periodo, e vi sentirete molto vicini a realizzare importanti obiettivi. Una sorpresa economica potrebbe darvi una spinta extra. In campo amoroso invece dovrete fare molta attenzione al vostro modo di amare. Non sempre potreste agire a favore della vostra anima gemella.

Voto - 7️⃣

Gemelli: cielo del momento equilibrato e piacevole secondo l'oroscopo. Le stelle vi incoraggiano a concentrarvi di più sulla persona che amate e sul vostro benessere. Nel lavoro non trascurerete nulla, ma potreste essere in difficoltà nel portare a termine le tante mansioni che avete in corso. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di martedì difficile per quanto riguarda i sentimenti. Mettere da parte la vostra relazione non vi aiuterà a ritrovare la retta via per un rapporto più equilibrato. In ambito professionale non sarete sempre sul pezzo, faticando a trovare idee valide per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali non al top per voi nativi del segno, soprattutto in campo amoroso.

Con la Luna e Venere contro di voi, faticherete ad apprezzare anche i piccoli piaceri della vita. Nel lavoro questa fase di un vostro progetto potrebbe rivelarsi ardua, ma se la superate, potrete finalmente concedervi qualcosa di più. Voto - 6️⃣

Vergine: la posizione favorevole di Marte e Mercurio dal segno del Capricorno vi permetterà di prendervi qualche soddisfazione più in campo professionale. Sul fronte amoroso non abbiate paura di mostrare le vostre vulnerabilità: vi aiuteranno a rafforzare il legame con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Bilancia: alcuni progetti vi spingono a riflettere secondo l'oroscopo. Se le vostre idee non stanno funzionano come previsto, fermarvi un momento a trovare delle alternative potrebbe esservi di grande aiuto.

Sul fronte amoroso potrete contare su Venere e anche sul Sole per illuminare il vostro rapporto. Se siete single il vostro modo di amare non passerà inosservato. Voto - 7️⃣

Scorpione: in questo martedì di gennaio le vostre emozioni verso il partner non saranno così chiare. La vostra diffidenza potrebbe alzare possibili sospetti da parte dell'anima gemella, rischiando di complicare le cose. In quanto al lavoro sarete ancora sul pezzo, ma non potrete ignorare certi problemi che stanno diventando sempre più grandi. Voto - 6️⃣

Sagittario: con Venere in sestile dal segno dell'Acquario, vi dimostrerete più disponibili e attenti ai bisogni del partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Se siete single non forzate nulla: lasciate che le emozioni lavorino per voi.

In campo professionale i vostri progetti prenderanno forma, e avranno tanto potenziale da sfruttare. Voto - 9️⃣

Capricorno: settore professionale che promette bene in questo periodo secondo l'oroscopo. Le opportunità non mancheranno e andranno sfruttate fino in fondo per ambire al migliore risultato possibile. Sul fronte amoroso la vostra relazione sarà più tranquilla e meno turbolenta, e forse, dopo un periodo così emozionante, sarà meglio così. Voto - 8️⃣

Acquario: il Sole, la Luna e Venere a favore, vi permetteranno di dimostrare grinta e buone emozioni nei confronti della persona che amate. Se siete single la compagnia di una persona in particolare potrebbe rendersi indispensabile. Nel lavoro alcune opportunità potrebbero rivelarsi più vantaggiose del previsto, e non andranno ignorate.

Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale equilibrata in questo periodo per voi nativi del segno. La giornata porta buone vibrazioni, che andranno comprese al meglio per vivere un bel rapporto. In quanto al lavoro farete buoni passi avanti nei vostri progetti grazie a Marte e Mercurio in sestile, prendendovi delle belle soddisfazioni. Voto - 8️⃣