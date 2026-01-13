Il nuovo anno è iniziato con grande energia e nell'oroscopo del giorno mercoledì 14 gennaio, le stelle sono pronte a guidarci verso nuove scoperte e conquiste!

I nativi Sagittario si mostreranno più decisi e diretti, soprattutto in campo amoroso, mentre saggezza e cautela permetteranno ai nativi Acquario di muoversi bene nella loro quotidianità. Il segno del Cancro dovrà evitare lo stress, mentre i nativi le relazioni sentimentali dei nativi Toro tenderanno a rafforzarsi.

Previsioni oroscopo mercoledì 14 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che vedrà la Luna giungere in vostro soccorso secondo l'oroscopo.

Un confronto sincero e costruttivo sarà molto utile per ritrovare il giusto equilibrio nel vostro legame. Sul posto di lavoro potreste avere in mente idee audaci, ma dovrete assicurarvi che queste possono portare reali benefici. Voto - 6️⃣

Toro: questo giovedì di gennaio annuncia una vita di coppia ottimale per voi nativi del segno. Le relazioni sentimentali tenderanno a rafforzarsi, portandovi a vivere momenti di grande complicità. Nel lavoro le vostre capacità di leadership saranno in primo piano. Sarà un buon momento per prendere decisioni audaci, che possono fare la differenza. Voto - 9️⃣

Gemelli: giornata di giovedì non molto serena a causa della Luna in opposizione. Le emozioni possono essere turbolente in questo periodo.

Cercate di evitare discussioni inutili con la vostra anima gemella. In quanto al lavoro sarà importante concludere certe iniziative e rispettare le scadenze, anche se non vi sentite pienamente a vostro agio. Voto - 7️⃣

Cancro: evitate lo stress in questo periodo. Le stelle non saranno dalla vostra parte, e molti progetti sembrano non andare più lungo la giusta direzione. In amore avrete bisogno di tempo per riflettere. La comprensione del partner sarà fondamentale in questo periodo, per non cadere in spiacevoli discussioni, che possono mettervi in crisi. Voto - 6️⃣

Leone: la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario renderà questo giovedì di gennaio più interessante dal punto di vista sentimentale.

Single oppure no, sarà possibile approfondire una conoscenza, ma dovrete farlo con il giusto atteggiamento. Sul posto di lavoro le vostre idee saranno apprezzate, e potrebbero portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata altalenante in campo sentimentale a causa della Luna in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, basare una relazione solo sulle emozioni potrebbe non essere sufficiente. Molto bene il settore professionale, che grazie al sostegno di Marte e Mercurio, vi permetterà di gestire al meglio le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'umore di questa giornata sarà migliore grazie alla Luna. Se state attraversando un periodo di incertezze, questo giovedì potrebbe aiutarvi a chiarire le cose.

In amore o nel lavoro dunque, fare il punto della situazione potrebbe rivelarsi utile per trovare soluzioni valide per poter andare avanti. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di risultati concreti in ambito professionale secondo l'oroscopo. Le vostre ambizioni saranno supportate da queste stelle che vi forniranno gli strumenti necessari per raggiungere il successo. In amore potrebbe essere un buon momento per voi single per farvi notare. Se siete già impegnati, consolidare il vostro legame sarà fondamentale. Voto - 8️⃣

Sagittario: questa giornata di giovedì vi vedrà piuttosto decisi e diretti in campo sentimentale secondo l'oroscopo. Con la Luna dalla vostra parte, potreste riuscire a trovare il momento e le parole giuste per conquistare il cuore della persona che amate.

In ambito professionale la voglia di fare non vi manca, e con un po’ di costanza, arriveranno risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Capricorno: cielo del momento che annuncia stelle amiche nei vostri confronti. Le emozioni saranno intense, e non vi fare mancare nulla per poter essere felici insieme alla persona che amate. Nel lavoro sarete particolarmente concentrati e produttivi, impegnati a raggiungere il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Acquario: la Luna in sestile dal segno del Sagittario metterà in mostra un po’ di saggezza in più dalla parte vostra secondo l'oroscopo. Questo cielo vi permette di stabilire una connessione profonda con il partner. Se siete single l'attrazione non mancherà. In quanto al lavoro se avete delle idee da proporre, potrebbe essere un buon momento per farlo.

Voto - 8️⃣

Pesci: la vostra vita professionale scorrerà in modo tranquillo e soddisfacente. Con Marte e Mercurio dalla vostra parte, anche i progetti più ambiziosi saranno a portata di mano. In amore invece dovrete fare attenzione alla Luna in quadratura. Single oppure no, alcuni vostri atteggiamenti potrebbero non essere tollerati. Voto - 7️⃣