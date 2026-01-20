Inizia una nuova giornata sotto il segno della riflessione e delle piccole sfide quotidiane. L'oroscopo di mercoledì 21 gennaio porta con sé una combinazione di calma e opportunità, invitandoci a fare il punto su ciò che vogliamo davvero e a prendere decisioni consapevoli.

Il segno del Toro dovrà fare attenzione a non volere tutto e subito, mentre una persona conosciuta da tempo potrebbe assumere una luce diversa nei nativi Cancro. Il Leone non dovrà avere pretese elevate, soprattutto in amore, mentre la Bilancia dimostrerà maggiore consapevolezza in quel che fa.

Previsioni oroscopo mercoledì 21 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: questo mercoledì di gennaio si rivelerà piacevole da vivere per voi nativi del segno. Se siete single, le opportunità per nuove conoscenze sono dietro l'angolo. Se siete in coppia, la giornata è perfetta per riscoprire la complicità con il partner. In quanto al lavoro l'energia non vi manca, e vi permetterà di mettere insieme buoni risultati. Voto - 9️⃣

Toro: attenzione a non volere tutto e subito in questo periodo secondo l'oroscopo. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura non sarete sempre così affiatati. In ambito professionale mantenete la concentrazione sui vostri obiettivi. Sarà importante non uscire fuori dal seminato per il momento.

Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di mercoledì in movimento per voi nativi del segno. Con Mercurio in trigono dal segno dell'Acquario, potrebbe essere il momento adatto per agire su nuove idee. In ambito amoroso la Luna porterà un po’ di gelosia. Se i vostri sentimenti sono veri, attenzione a non dare troppo peso a certi atteggiamenti. Voto - 8️⃣

Cancro: una persona che conoscete da un po’ di tempo potrebbe assumere un significato più profondo per voi nativi del segno, ma cercate di non essere precipitosi. Nel lavoro, mantenete la calma, soprattutto se avete a che fare con progetti poco gradevoli, ma necessari da svolgere. Voto - 7️⃣

Leone: attenzione a non avere troppe pretese in amore secondo l'oroscopo.

Il pianeta Venere in opposizione confonde i vostri sentimenti, ma soprattutto potrebbe spingervi ad agire d'impulso. Sul fronte lavorativo Marte e Mercurio saranno in cattivo aspetto. Avrete bisogno di certezze, e potrebbe essere necessario del tempo. Voto - 6️⃣

Vergine: la giornata di mercoledì v'invita a trovare maggiore equilibrio nella vostra vita quotidiana. La Luna sarà in opposizione, e potrebbe sollevare alcuni dubbi, che solo insieme alla persona che amate potreste riuscire a risolvere. In quanto al lavoro emergono piccole imprecisioni nei vostri progetti, ma sarete ancora capaci e con le giuste idee per poter ottenere tanto. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ottima in questo mercoledì di gennaio.

L'armonia non mancherà tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Potrebbe essere il giusto giusto per parlare anche di qualcosa di più importante. In ambito professionale chiarite subito i vostri obiettivi, e con un po’ di consapevolezza, riuscirete a raggiungere buoni risultati. Voto - 9️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno dei Pesci vi aiuterà a sentirvi più in sintonia con la persona che amate, ma con Venere in quadratura non ci sarà molto spazio per i sentimenti. Sul fronte professionale la voglia di fare non vi manca, ma senza le giuste idee, non sempre potreste ottenere grandi soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: avrete voglia di mettervi in gioco in amore.

Venere vi aiuterà a mostrare buone emozioni, ma con la Luna in quadratura a volte potreste agire d'istinto e commettere qualche errore. Sul fronte professionale le cose andranno bene. I vostri progetti faranno passi avanti, grazie anche alla posizione favorevole di stelle come Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣

Capricorno: vita amorosa concreta in questo periodo per voi nativi del segno. Rilassatevi e godetevi il periodo, senza troppe pretese. Se siete single parlando chiaro qualcuno potrebbe comprendere appieno le vostre emozioni. In quanto al lavoro la giornata sarà ideale per realizzare tanti progetti di lavoro, ma attenzione a non cedere il passo alla prima difficoltà. Voto - 8️⃣

Acquario: cielo di mercoledì pieno di stelle splendenti nei vostri confronti.

Avrete dalla vostra parte un notevole spirito d’iniziativa, tanto che il lavoro acquisterà una particolare importanza. In amore l'intesa con il partner vi spingerà a fare qualcosa di speciale che possa stimolare il vostro legame. Voto - 9️⃣

Pesci: con la Luna in congiunzione al vostro cielo, sarete maturi e passionali nei confronti del partner, ma cercate di non prendervi troppe libertà. I cuori solitari saranno stimolati nel portare avanti un nuovo legame. Sul fronte professionale la vostra creatività potrebbe portarvi a fare un buon salto di qualità. Voto - 8️⃣