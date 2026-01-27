Nell'oroscopo del giorno mercoledì 28 gennaio, la Luna stimola intuizioni profonde, mentre i pianeti veloci favoriscono dialogo, chiarimenti e piccole svolte quotidiane. È il momento giusto per ascoltare i segnali del destino e muoversi con fiducia.

I Gemelli saranno pieni di fantasia e con una grande voglia di fare, invece il Leone dovrà essere più misurato e prudente nei propri rapporti. I nativi Cancro aspetteranno solo un gesto sincero per farsi avanti, mentre l'Acquario godrà di una perfetta routine grazie a queste stelle.

Previsioni oroscopo mercoledì 28 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana che vedrà un cielo abbastanza sereno nei vostri confronti. La parola chiave sarà concretezza: in amore la vostra presenza verso il partner si farà sentire in senso positivo. In quanto al lavoro con un po’ di pazienza riuscirete a farvi strada tra le vostre mansioni e raggiungere buoni successi, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Toro: la Luna lascia il vostro cielo, e con Venere a piede libero i vostri sentimenti non saranno così chiari nei confronti del partner. Se siete single dovrete migliorare il vostro approccio con gli altri. Sul posto di lavoro saranno favoriti quei progetti dove vi sentite più ferrati.

Evitate di ambire troppo in alto per il momento. Voto - 6️⃣

Gemelli: fantasia e voglia di fare non mancheranno in questo periodo per voi nativi del segno. Con stelle a favore come Mercurio e Marte, anche i progetti più ambiziosi non vi sembreranno impossibili. In ambito amoroso sarà una giornata frizzante per la vostra relazione di coppia. Voglia di amare e comunicare vi permetteranno di costruire una forte intesa e armonia. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile in questo periodo per voi nativi del segno. L'amore con il partner sarà vivace, con possibili sorprese tutte da vivere. Se siete single potrebbe bastare solamente un gesto per farvi avanti. In quanto al lavoro l'impegno sarà sempre ripagato.

Dimostrate impegno e costanza in quel che fate e cogliete le opportunità che arriveranno. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna tornerà ad agire a vostro favore, ma con Venere in opposizione dal segno dell'Acquario non aspettatevi momenti da favola con la persona che amate. Se siete single avrete bisogno di trovare la vostra direzione. In quanto al lavoro sarete in cerca di opportunità, ma la situazione non sarà così favorevole a causa di Marte e Mercurio contro. Voto - 6️⃣

Vergine: le stelle invitano alla calma secondo l'oroscopo. Le emozioni saranno possibili con la persona che amate, ma dovrete costruire prima la giusta armonia. Se siete single meglio non forzare i tempi per il momento. Sul fronte professionale l'intuito sarà prezioso per i vostri progetti, ma non dovrà essere al centro del vostro metodo.

Voto - 7️⃣

Bilancia: vita amorosa splendida in questo periodo per voi nativi del segno. Nel lavoro sarà un periodo di forza e determinazione, fatto di progetti ambiziosi che possono farvi fare il salto di qualità. In ambito amoroso usate tutta la vostra fantasia e creatività per fare qualcosa di speciale insieme alla vostra anima gemella. La Luna e Venere vi indicheranno la via. Voto - 9️⃣

Scorpione: cielo del momento in lieve miglioramento, ma con ancora tante questioni da sistemare. In amore non illudetevi di un amore al momento irraggiungibile. In quanto al lavoro, meglio preservare ciò che avete fatto finora e non correre troppi rischi, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Sagittario: precisione e metodo faranno la differenza in questo periodo al lavoro, ma attenzione a non osare troppo.

Sul fronte amoroso sarete apprezzati per la vostra originalità, soprattutto voi cuori solitari. Le relazioni fisse troveranno qualcosa di stimolante da fare insieme. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di armonia per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner sarà dolce e appagante, mentre i cuori solitari saranno felici di trascorrere del tempo con una persona speciale. Sul posto di lavoro accordi e chiarimenti saranno molto utili per poter andare avanti con le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Acquario: vi muoverete con astuzia in questa giornata di mercoledì, trovando soluzioni alternative e valide per portare in alto i vostri progetti, grazie anche a un po’ di fortuna.

In amore la Luna e Venere vi permetteranno di godere di una routine perfetta con il partner, fatta di momenti di piacevole intesa e maturità. Voto - 9️⃣

Pesci: la Luna in quadratura dal segno dei Pesci potrebbe causare qualche incomprensione tra voi e il partner. La sincerità aiuterà molto a superare gli ostacoli. Per quanto riguarda il lavoro pianificare sarà un’azione molto importante per poter gestire i vostri progetti senza commettere sbavature. Voto - 7️⃣