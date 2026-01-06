L'oroscopo di mercoledì 7 gennaio è una giornata carica di opportunità e cambiamenti, con le stelle che daranno suggerimenti su come affrontare quest'inizio dell'anno in amore, nel lavoro, fortuna e salute, per tutti i segni zodiacali.

Per i nativi Vergine, sarà il momento di fare dei passi avanti per poter crescere, sia in amore che nel lavoro, mentre la determinazione dei nativi Pesci porterà finalmente i suoi frutti. Il Cancro avrà bisogno di rallentare un po’ e ritrovare il proprio equilibrio, mentre la relazione con il partner potrebbe passare per qualche momento di riflessione per i nativi Bilancia.

Previsioni oroscopo mercoledì 7 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: tra voi e il partner non scorrerà una buona intesa in questo periodo. Sarà molto importante non agitarsi e riflettere bene su quello che potete e non potete fare per la vostra storia d'amore. Sul fronte professionale le energie non mancano, ma serviranno anche buone idee per poter raggiungere risultati concreti. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli in questo mercoledì di gennaio. Il nuovo anno inizierà in modo davvero convincente, con momenti e ricordi tutti da vivere insieme alla persona che amate. Se siete single potreste scoprire qualcosa di molto bello della vostra fiamma. In quanto al lavoro avrete ottime energie per affrontare anche le mansioni più complesse.

Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale sottotono in questa giornata di mercoledì. Dovrete essere un po’ più coerenti nel vostro modo di amare per non causare incomprensioni. Attenzione dunque alla Luna in quadratura, fonte di problemi sentimentali. Nel lavoro saprete prendere buone decisioni, ma potreste avere bisogno del supporto di un collega più esperto. Voto - 7️⃣

Cancro: le stelle di questo mercoledì saranno contro di voi secondo l'oroscopo. Cercate di aprirvi un po’ di più verso il partner, per comprendere cosa potete migliorare del vostro legame. Alcuni malintesi potrebbero risolversi con un po’ di sincerità. In quanto al lavoro non è il momento di prendere decisioni affrettate. Fate bene il punto della situazione prima di agire.

Voto - 6️⃣

Leone: vita amorosa discreta durante questo mercoledì di gennaio. Gli incontri fortunati non mancheranno, ma dovrete saperli gestire bene per metterli a frutto. Anche nel lavoro avrete buone idee, ma portarle al successo potrebbe richiedere un certo impegno. In ogni caso, non vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale ottima per voi nativi del segno. I single potrebbero fare interessanti incontri fortunati, e vivere momenti indimenticabili. Se siete già impegnati, non avrete paura di vivere una relazione trasparente, nel bene e nel male. Sul fronte lavorativo sarete abbastanza creativi, pronti a ripartire con idee che possono fare la differenza. Voto - 9️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà alcune stelle contro di voi in questo periodo.

Ci saranno diversi momenti di riflessione in questo periodo, e saranno fondamentali per stabilire una direzione chiara e precisa da prendere. In amore o nel lavoro dunque, non prendete nulla alla leggera, e dimostrate tutto il vostro valore. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di mercoledì piacevole da vivere per voi nativi del segno. L'intesa con il partner sarà forte grazie a Venere, ma non trascurate nemmeno le piccole cose per stare bene insieme. In quanto al lavoro un colpo di energia e creatività vi permetterà di fare buoni progressi nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale coinvolgente, ma con qualche lacuna da sistemare secondo l'oroscopo. State attraversando una fase di rinnovamento, e la Luna in quadratura potrebbe causare qualche imprevisto.

Non abbiate paura, e superate gli ostacoli insieme. Nel lavoro vi sentirete pronti a mettervi in gioco, mettendo a frutto le vostre idee. Voto - 8️⃣

Capricorno: le stelle di questa giornata saranno dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Lasciate da parte le incertezze, e abbracciate un rapporto dolce e affiatato, soprattutto voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro saprete affrontare nuove sfide con equilibrio e competenza, grazie al sostegno di Marte e Mercurio. Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali discrete in questo periodo per voi nativi del segno. Qualche incomprensione potrebbe emergere, ma con buon senso e maturità, potrete risolvere tutto insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro non prendete sottogamba alcune iniziative all'apparenza semplici.

Voto - 7️⃣

Pesci: la vostra determinazione vi porterà lontano in questo periodo secondo l'oroscopo. Marte e Mercurio saranno favorevoli, e potrete mettere a frutto le vostre idee. In quanto ai sentimenti, la Luna sarà contraria, ma con Venere a favore, sarà possibile risolvere eventuali conflitti tra voi e la persona che amate. Voto - 7️⃣