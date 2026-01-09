L'oroscopo del giorno sabato 10 gennaio 2026 si prospetta una giornata di cambiamenti e opportunità, influenzata dalla posizione dei pianeti. I nativi Acquario saranno concentrati sui loro obiettivi sentimentali, mentre il Toro si lascerà andare a momenti intensi con il partner.

Per i Gemelli, le opportunità lavorative potrebbero richiedere un pò di coraggio, mentre il Leone dovrà dimostrare di poter ricoprire certi ruoli con maggiore forza e determinazione.

Previsioni oroscopo sabato 10 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: questa giornata di sabato continua a mettervi in crisi in ambito amoroso.

La Luna vi mette in difficoltà sui vostri sentimenti, mentre Venere vi metterà alla prova sulla stabilità del vostro rapporto. Sul posto di lavoro meglio rimboccarsi le maniche, e impegnarsi per dare una svolta alla vostra carriera, nonostante queste stelle contrarie. Voto - 6️⃣

Toro: le stelle di questo sabato di gennaio annunciano momenti di grande intensità tra voi e la persona che amate. Lasciatevi andare alle emozioni, costruendo un futuro solido con la persona che amate. In quanto al lavoro avrete la situazione sotto controllo, con idee e progetti che possono portarvi lontano. Voto - 9️⃣

Gemelli: le opportunità lavorative non mancheranno in questo periodo secondo l'oroscopo, ma dovrete dimostrare di avere più coraggio e determinazione per poter raggiungere obiettivi più ambiziosi.

In amore la Luna sosterrà il vostro rapporto, ma potrebbe essere necessario fare qualcosa in più per poter crescere insieme. Voto - 7️⃣

Cancro: la giornata di sabato non vedrà un cielo così sereno nei vostri confronti. Potreste avere bisogno di tempo per ricostruire un legame amoroso nuovo, equilibrato e affiatato. In ambito lavorativo avrete bisogno di tempo per gestire bene i vostri progetti. Le difficoltà non mancheranno, e potrebbe essere necessario un aiuto concreto per poter andare avanti. Voto - 6️⃣

Leone: settore professionale che sta attraversando una fase delicata per voi nativi del segno. Un cambio di rotta sarà necessario, ma dovrete anche dimostrare di poter ricoprire certi ruoli con maggiore forza e determinazione.

In amore la Luna porterà benessere nella vostra relazione di coppia. I consigli del partner saranno fondamentali per un rapporto sano. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale che vi vedrà a vostro agio in questo periodo. Sarà un sabato di gennaio dinamico e pieno di attività, soprattutto al lavoro, grazie al sostegno di Marte e Mercurio, che vi spingeranno a dare il meglio per i vostri progetti. In amore lasciatevi trasportare dalle emozioni. Single oppure no, potreste vivere momenti romantici e inaspettati. Voto - 9️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione vi renderà più morbidi in amore secondo l'oroscopo. Venere rimane contraria nei vostri confronti, ma questo sabato di gennaio, potrebbe concedervi qualche piccola occasione romantica.

Nel lavoro servirà una riorganizzazione profonda per poter dare una direzione più chiara ai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo stabile in campo amoroso per voi nativi del segno. In questa giornata godrete di un'atmosfera rilassante con la persona che amate, dedicando il giusto tempo e costruendo un rapporto equilibrato e appagante. In quanto al lavoro non lascerete indietro neanche gli impegni secondari, dimostrando grande capacità e voglia di fare. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali concentrate sulla vostra vita sentimentale in questo periodo. Potreste sentire però la necessità di fare un bilancio nella vostra vita amorosa, per ritrovare stabilità e la giusta direzione per il vostro rapporto.

In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti, prendendovi a volte qualche soddisfazione. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di sabato che vi vedrà piuttosto ispirati in ambito professionale. Le stelle vi spingono a riflettere su come poter ottenere di più dai vostri progetti e poter crescere professionalmente. In amore le relazioni saranno favorite, ma con la Luna in Bilancia attenzione a non sembrare troppo invadenti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna che agisce a vostro favore, sarete piuttosto concentrati sui vostri obiettivi sentimentali in questo periodo. Single oppure no, queste stelle vi permetteranno di costruire un legame appagante con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Nel lavoro pianificare progetti potrebbe aiutarvi molto nel lungo periodo. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale stabile e piacevole in questo periodo. Sarà una giornata carica di energie positive, utili per costruire una relazione affiatata. Nel lavoro un progetto che avete messo da parte potrebbe finalmente trovare il suo spazio, e raggiungere buoni risultati se gestito nella giusta maniera. Voto - 8️⃣