L'oroscopo di sabato 17 gennaio è una giornata che porta con sé opportunità e sorprese per tutti i segni zodiacali. La stagione invernale è ancora nel suo pieno, ma il cielo sembra promettere emozioni fresche e stimolanti, sia in amore che sul piano professionale.

L'energia dei nativi Capricorno sarà al massimo, merito di queste stelle favorevoli, mentre il Leone sarà concentrato sulle proprie ambizioni. La Bilancia dovrà rivedere le sue priorità, mentre un po’ di pazienza aiuterà l'Ariete a risolvere alcune incomprensioni.

Previsioni oroscopo sabato 17 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: le stelle di questo sabato di gennaio non saranno così favorevoli nei vostri confronti. Di contro, un po’ di pazienza potrebbe aiutarvi a risollevarvi da questa situazione un po’ complicata. In amore o nel lavoro dunque, fermatevi a riflettere, a capire cosa non funziona e cosa potete fare per migliorare le cose. Voto - 6️⃣

Toro: riflettere sulle vostre scelte professionali potrebbe aiutarvi a ottenere di più dai vostri progetti. Gli influssi di stelle come Mercurio e Saturno potrebbero portare delle sorprese, soprattutto dal punto di vista economico. In amore la vostra storia d'amore sarà al centro, e ci terrete tanto a fare qualcosa che possa migliorare il legame con la vostra fiamma.

Voto - 9️⃣

Gemelli: cielo del momento che non sarà particolarmente influente secondo l'oroscopo. Sarà un bel periodo per rimettere in ordine i vostri pensieri e stabilire un nuovo equilibrio nella vostra vita quotidiana. In amore concentratevi sul benessere della persona che amate, mentre in campo lavorativo, studiate nuovi metodi da applicare in futuro, quando sarete pronti. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che non avrà in serbo grandi promesse nei vostri confronti. Vi sentirete smarriti in questo periodo, in difficoltà nel trovare la giusta direzione per voi. In amore aprirsi al dialogo potrebbe essere una soluzione valida. In quanto al lavoro meglio evitare progetti rischiosi, che possono solo complicare la vostra posizione.

Voto - 5️⃣

Leone: le stelle di questo periodo non saranno così influenti nei vostri confronti. Sarà un buon momento per rivedere le vostre ambizioni e prepararvi al futuro. In amore abbiate cura del vostro rapporto, e siate più audaci nelle nuove relazioni. Sul posto di lavoro agire con cautela vi aiuterà a comprendere meglio la vostra situazione e prendere decisioni adeguate. Voto - 7️⃣

Vergine: l'amore sarà protetto da Venere in questo periodo secondo l'oroscopo. Insieme alla Luna in trigono, sarà una giornata ricca di complicità, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete tutto il tempo necessario per poter gestire le vostre mansioni nel migliore dei modi e raggiungere importanti successi.

Voto - 9️⃣

Bilancia: avrete bisogno di ritrovare la vostra direzione secondo l'oroscopo. Queste stelle vi disorientano, e trovare un percorso adeguato non sarà semplice. In amore serve più ascolto per poter comprendere e risolvere i problemi di coppia. Sul fronte professionale eliminate il superfluo, concentratevi su quei progetti più sicuri, e trovate delle alternative che possono aiutarvi a riemergere. Voto - 6️⃣

Scorpione: ispirazione e produttività vi traineranno verso una giornata di successo. Con il sostegno di Marte e Mercurio i vostri progetti andranno avanti, mentre Giove vi darà quel pizzico di fortuna che serve. In campo amoroso vi sentirete piuttosto romantici e attenti ai bisogni del partner, costruendo un rapporto vivo, affiatato e piacevole in ogni suo momento.

Voto - 9️⃣

Sagittario: giornata di sabato stabile per quanto riguarda i sentimenti. Le emozioni non mancheranno, ma dovrete saperle esprimere in modo corretto per vivere un rapporto che funzioni davvero. Sul fronte professionale non abbiate paura di prendere iniziative, soprattutto se avete i mezzi per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Capricorno: inizierà un fine settimana semplicemente stupendo per voi nativi del segno. In amore l'intesa raggiungere livelli elevati per chi è in coppia, mentre per i single crescita e socialità saranno al centro. Nel lavoro le energie saranno al top, e potrete esprimere le vostre idee con sicurezza e orgoglio, trasformandole in successi. Voto - 9️⃣

Acquario: sarà una giornata favorevole per dedicarsi alla carriera professionale, senza però avere pretese troppo elevate.

Non dimenticatevi però di trovare il giusto equilibrio, anche nella vostra vita privata. In amore infatti, una buona sintonia con il partner vi regalerà momenti di gioia. Voto - 7️⃣

Pesci: la giornata vi invita a concentrarvi su nuovi progetti e dare priorità a quelli che possono darvi maggiori soddisfazioni. Le vostre capacità saranno molto apprezzate se utilizzate nel modo giusto. In amore la vostra relazione di coppia farà buoni passi avanti, soprattutto se riuscirete a fare chiarezza su certe situazioni. Voto - 8️⃣