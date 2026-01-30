Nell'oroscopo di sabato 31 gennaio, il cielo invita ad ascoltare le emozioni e fare spazio a nuove intuizioni. La Luna accende il desiderio di autenticità, mentre alcuni transiti spingono a chiarire ciò che è rimasto in sospeso.

Il segno del Cancro farà ciò che li fa stare bene, mentre i nativi Scorpione proveranno ad avere un po’ di pazienza e comprensione in più nei confronti del partner. Dialoghi sinceri aiuteranno i nativi Bilancia a crescere, invece il Leone ha bisogno di dare una svolta alla propria vita.

Previsioni oroscopo sabato 31 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: l'ultima giornata del mese potrebbe rivelarsi un po’ caotica per voi nativi del segno. Attenzione a non correre troppo in amore, considerato la Luna in quadratura, che potrebbe giocarvi qualche scherzetto. In ambito lavorativo una buona idea può prendere forma, ma potrebbe anche avere bisogno di essere perfezionata. Voto - 7️⃣

Toro: stelle di sabato che annunciano una Luna concreta e favorevole nei vostri confronti. Dedicatevi di più al vostro rapporto, cercando di non causare troppi dispiaceri. In ambito lavorativo le piccole scelte possono fare la differenza, soprattutto in questo periodo dove avrete bisogno di trovare la giusta direzione.

Voto - 6️⃣

Gemelli: vita sentimentale scoppiettante per voi secondo l'oroscopo. Dialoghi sinceri e momenti di puro amore vi faranno sentire felici di avere quella persona al vostro fianco. In quanto al lavoro la fortuna sarà discreta, e farete buoni passi avanti nei vostri progetti grazie a Marte e Mercurio, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali che annunciano un cielo discreto nei vostri confronti. La Luna vi spinge a riflettere, e amare il partner in modo diverso. Se siete single, preferirete fare ciò che vi fa stare bene. Nel lavoro chiarire le condizioni di un progetto può aiutarvi a gestire le cose in maniera più semplice e diretta. Voto - 7️⃣

Leone: non vi sentite a vostro agio in questo periodo secondo l'oroscopo.

Queste stelle non vi daranno molte occasioni per stare bene, ragion per cui potrebbe essere necessario dare una svolta alla vostra vita e tagliare i rami secchi. Cambiare lavoro se non vi dà più soddisfazioni, o cerchia di amicizie e conoscenze, potrebbe farvi bene. Voto - 6️⃣

Vergine: ottima giornata per voi nativi del segno. La Luna in sestile vi renderà più emotivi e desiderosi di dare uno slancio alla vostra vita sentimentale. Single oppure no, una piacevole uscita potrebbe rivelarsi appagante. In quanto al lavoro ve la caverete bene, ma attenzione a non essere impulsivi nelle vostre decisioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale agrodolce in questo periodo. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno del Cancro, potreste avere bisogno di chiarire alcune cose tra voi e il partner.

Un dialogo sincero può aiutarvi a crescere. Nel lavoro sarete in grado di osservare bene la situazione e agire di conseguenza, grazie al sostegno di Mercurio in trigono. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di sabato discreta per voi nativi del segno. La Luna sarà dalla vostra parte, e con un po’ di pazienza e comprensione, potreste trovare la soluzione a qualche piccola discussione sentimentale. In quanto al lavoro le opportunità non mancheranno, ma sarà fondamentale per il momento non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 7️⃣

Sagittario: avrete voglia di brillare in questo sabato di gennaio, e dimostrare tutta la vostra bontà. In amore vi sentite sicuri e pieni di autostima, pronti a conquistare il cuore della persona che amate con la vostra carica.

Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata utile per crescere, comprendere nuovi tipi di mansioni e ambire più in alto. Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale non sempre entusiasmante secondo l'oroscopo a causa della Luna in quadratura. Attenzione a non prendere decisioni in autonomia, senza prima consultarvi con la vostra anima gemella. In ambito professionale una pausa di riflessione può aiutarvi a vedere meglio la vostra prossima direzione. Voto - 6️⃣

Acquario: le stelle di questo sabato di gennaio saranno ancora splendide nei vostri confronti. In ambito amoroso il sorriso non vi mancherà mai, sempre capaci di condividere al meglio i vostri pensieri e le vostre emozioni. Nel lavoro profondità e intuizione saranno le vostre armi vincenti, in particolare per voi nati nella seconda decade.

Voto - 9️⃣

Pesci: assetto astrale di questo sabato che vedrà la Luna in trigono dal segno amico del Cancro. Un po’ di libertà e leggerezza vi aiuterà a prendere la vita con più ottimismo. In amore sarete dunque concreti nei confronti del partner, senza fare promesse impossibili da mantenere. In quanto al lavoro forse non sarete tra i migliori del settore, ma una buona idea potrebbe fare la differenza. Voto - 8️⃣