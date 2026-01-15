Nell'oroscopo di venerdì 16 gennaio, le stelle sono pronte a regalarci una giornata all’insegna di cambiamenti e nuove opportunità. Se stai cercando consigli per affrontare la giornata con ottimismo, questo oroscopo è quello che fa per te! Le energie astrali, infatti, sono perfette per intraprendere nuovi progetti, rimettere in discussione vecchie abitudini e puntare su te stesso.

Il segno del Capricorno avrà ben cinque astri a favore, pronti a rendere questa giornata indimenticabile, al contrario, il segno dell'Ariete e del Cancro potrebbero mostrare un po’ troppo nervosismo.

I nativi Leone non dovranno ambire troppo in alto per il momento, ma prendere le cose della vita un po’ per volta.

Previsioni oroscopo venerdì 16 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: questo venerdì di gennaio non sarà così splendido per quanto riguarda i sentimenti. La parola chiave in questo periodo sarà cambiamento: rimuovere dalla vostra vita quelle cose che non funzionano più sarà fondamentale per trovare la retta via. In amore o nel lavoro dunque, cercate di capire cosa non funziona più per poter migliorare. Voto - 5️⃣

Toro: l'influenza degli astri in Capricorno si farà sentire, e l'oroscopo di venerdì annuncia una giornata grandiosa da vivere. Prendetevi il vostro tempo in amore per approfondire un legame sempre più importante.

In ambito lavorativo le cose vanno a vostro favore, e potrebbe essere il momento giusto per pensare a progetti a lungo termine. Voto - 9️⃣

Gemelli: vi sentirete piuttosto riflessivi durante questa giornata di venerdì. La vostra relazione di coppia sarà sufficientemente affiatata, ma non aspettatevi momenti da batticuore. Sul posto di lavoro le vostre idee funzioneranno bene, senza però risultati rivoluzionari. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale instabile durante questo venerdì di gennaio. La relazione con il partner non sarà così soddisfacente a causa di Venere in opposizione. Cercate prima di tutto di ritrovare il vostro equilibrio interiore. In quanto al lavoro meglio concentrarsi su progetti dove vi sentite più preparati, evitando possibili errori.

Voto - 5️⃣

Leone: cielo del momento che non sarà particolarmente influente, ma che non vi darà nemmeno grandi occasioni. Questo periodo sarà utile per capire cosa volete dalla vostra vita, soprattutto voi single in cerca di nuove emozioni. Per quanto riguarda il lavoro meglio non ambire troppo in alto al momento, e prendere le vostre mansioni uno alla volta. Voto - 7️⃣

Vergine: quadro astrale di venerdì che vedrà tante stelle a favore secondo l'oroscopo. Il vostro ottimismo sarà contagioso, soprattutto nel lavoro, per caricare il vostro gruppo a dare il massimo. In amore sarete pronti a conquistare chiunque con il vostro modo di fare magnetico e attraente, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Bilancia: la giornata non vi darà grani opportunità secondo l'oroscopo. In amore meglio evitare confronti diretti. Anche una frase detta male può diventare una polemica inutile. Sul posto di lavoro prendetevi un po’ di tempo per studiare le vostre mansioni e trovare soluzioni adeguate. Voto - 6️⃣

Scorpione: settore professionale all'insegna della produttività per voi nativi del segno. Con Marte e Mercurio a favore sarete in ottima forma, pronti a mettere in mostra le vostre capacità per raggiungere importanti risultati. In ambito amoroso non smettete di mostrarvi per quello che siete per vivere un rapporto armonioso. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un venerdì stabile per voi nativi del segno, ma non per questo esente da difetti.

In ambito lavorativo non abbiate paura di cambiare se sentite che qualcosa non sta andando per come previsto. In amore la sincerità e l'apertura vi aiuteranno a rafforzare il legame con la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali eccellenti in questo periodo secondo l'oroscopo. Le stelle avranno occhi solo per voi, concedendovi un rapporto magico e momenti indimenticabili con la persona che amate. Sul posto di lavoro potrebbero arrivare importanti successi e opportunità che capitano solo una volta. Voto - 9️⃣

Acquario: quadro astrale di venerdì nel complesso discreto durante questa giornata di venerdì. Il cielo vi invita a mettere ordine nella vostra vita, e trovare un equilibrio migliore nella vostra relazione di coppia.

Nel lavoro fare spazio a nuove idee e riorganizzare gli impegni quotidiani sarà molto utile per aumentare la vostra produttività. Voto - 8️⃣

Pesci: con Marte e Mercurio dalla vostra parte, sarete spinti a prendere decisioni importanti in campo professionale, utili per poter ottenere di più dai vostri progetti. In amore i vostri sentimenti nei confronti del partner saranno piuttosto chiari. Se siete single mettete in mostra le vostre qualità per conquistare il cuore della persona che amate. Voto - 8️⃣