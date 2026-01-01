Il nuovo anno è appena iniziato e l’energia di gennaio porta con sé voglia di rinnovamento e una buona dose di ottimismo.

Nell'oroscopo di venerdì 2 gennaio, il segno del Capricorno accoglierà il pianeta Mercurio, che darà maggior risalto al segno di terra, soprattutto nel lavoro, mentre l'Ariete dovrà fare ordine e trovare una direzione valida per i propri progetti professionali. La Luna in trigono renderà più vivaci i nativi Scorpione, mentre il Leone dovrà organizzarsi per i progetti dispendiosi di risorse.

Previsioni oroscopo venerdì 2 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso il primo fine settimana dell'anno, ma il vostro entusiasmo potrebbe non essere così elevato. Tante stelle si troveranno in cattivo aspetto, e difficilmente vivrete momenti positivi. Anche nel lavoro, sarà necessario fare ordine e ritrovare le idee e la forza di produrre progetti validi. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale ottima in questa giornata di venerdì. Sarà un periodo vivace per voi e il partner, alimentato dalla Luna e da Venere in buon aspetto. Se siete single il nuovo anno potrebbe iniziare con una conoscenza molto speciale. In ambito professionale un po’ di fortuna da parte di Giove, e le buone idee di Mercurio in trigono potrebbero fare la differenza.

Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale poco influente, ma che vi permetterà di gestire la vostra vita a modo vostro. In amore o nel lavoro, fate ciò che più sentite, ma sempre nel rispetto di chi vista intorno. I successi saranno raggiungibili, ma richiederanno pazienza e un attendo studio della situazione. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che annunciano l'arrivo della Luna nel vostro cielo. Tante stelle saranno in opposizione al momento, ma l'astro argenteo vi aiuterà a vedere il lato positivo delle cose e cercare di rafforzare il legame con il partner. Nel lavoro una nuova idea potrebbe accendere la speranza di poter gestire in modo diverso un progetto e portarlo al successo. Voto - 7️⃣

Leone: con la giusta organizzazione, potreste fare buoni passi nei vostri progetti, ma soprattutto, potrete dedicarvi a lavori più dispendiosi di energie e risorse.

In amore nutrirete interesse a sufficienza nei confronti della vostra fiamma, ma vi aspetterete anche di ricevere qualcosa in cambio. Voto - 7️⃣

Vergine: alcune conversazioni leggere potrebbero diventare profonde in questa giornata di venerdì, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, che aggiungeranno intesa e armonia nella vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro la creatività sarà nuovamente protagonista e potrebbe fare la differenza, ora che Mercurio si trova in trigono. Voto - 9️⃣

Bilancia: previsioni astrali che annunciano stelle in cattivo aspetto secondo l'oroscopo. L'amore a volte si esprime con gesti concreti e accoglienti, ma con la Luna e Venere in quadratura non vi sentirete così in vena di gestire romantici.

In quanto al lavoro dovrete trovare la giusta determinazione e idee da valide da investire sui vostri progetti per poter ambire più in alto. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un venerdì positivo per voi secondo l'oroscopo. Questa seconda giornata dell'anno vedrà la Luna dalla vostra parte, e insieme a Venere il fascino sarà in aumento, insieme a momenti di maturità e incontri piacevoli. Nel lavoro la vostra determinazione potrebbe aprire porte importanti in questo periodo. Voto - 9️⃣

Sagittario: il dialogo con il partner si farà più sereno in questo periodo, grazie a un cielo meno influente. Avrete modo di riflettere e di ritrovare la giusta armonia con le persone che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Sul fronte professionale affronterete i progetti più delicati con il giusto approccio, ma senza troppe pretese. Voto - 7️⃣

Capricorno: preparatevi ad accogliere il pianeta Mercurio nel vostro segno zodiacale, che andrà ad arricchire ulteriormente un cielo già ottimo. Con il partner non mancheranno momenti d'intesa e piacere, soprattutto per i nati nella prima decade. Attenzione però alla Luna in opposizione, che potrebbe causare qualche piccolo disagio. In ambito lavorativo sarete attivi e più creativi, pronti a dimostrare tutte le vostre abilità per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale discreta in questo periodo per voi nativi del segno. Le stelle saranno poco influenti nei vostri confronti.

Proverete a vivere la vostra vita a modo vostro, ma non dovrete intaccare la libertà di nessun'altro. Nel lavoro ci sarà un buon equilibrio impegni e tempo libero. Vi dedicherete a sufficienza sui vostri progetti per ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in trigono dal segno amico del Cancro riporterà armonia e complicità tra voi e il partner, messa in risalto da Venere in sestile. Single oppure no, sarete capaci di dimostrare con fermezza le vostre emozioni. In quanto al lavoro Mercurio vi aiuterà a ragionare più in fretta sulle vostre mansioni, senza perdere qualità. Voto - 8️⃣