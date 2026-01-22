L'oroscopo di venerdì 23 gennaio 2026 si apre con una Luna sensibile e riflessiva, mentre Mercurio invita al dialogo e alla chiarezza e Marte cambia segno.

Con questo quadro astrale, il segno del Toro dovrà usare bene le parole, ma soprattutto dovrà ascoltare di più, mentre per i Gemelli tornerà il desiderio di chiarezza e amore nei confronti del partner. Il Leone potrebbe sentirsi sopraffatto dalla propria routine, mentre la Bilancia sarà in cerca di conferme.

Previsioni oroscopo venerdì 23 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: l'energia sarà in aumento in questo periodo, ma sarà necessario saperla dosare correttamente, soprattutto al lavoro.

Anche se le cose stanno migliorando, attenzione a non ambire troppo in alto. In amore vi sentirete più vicini al partner, pronti a condividere di più di voi e costruire un rapporto affiatato, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Toro: le stelle di questo venerdì di gennaio assumeranno un assetto contrario nei vostri confronti. Servirà un dialogo migliore con la persona che amate, ma soprattutto, sarà importante ascoltare di più. In quanto al lavoro meglio non avere troppe pretese, che possono solo complicare la vostra situazione attuale. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in rialzo dopo qualche incertezza da parte della Luna. Tornerà il desiderio di chiarezza e stabilità con il partner, che potrebbe portare a qualche momento di particolare intesa.

Sul fronte professionale ritroverete serenità dopo alcune giornate pesanti, ma soprattutto, riuscirete a ottenere buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali solamente discrete in questo venerdì di gennaio. La Luna sarà contro di voi, rendendo il vostro cuore inquieto. Se dovete affrontare delle discussioni con la vostra anima gemella, dovrete farlo con tatto. In quanto al lavoro alcuni progetti non saranno piacevoli da gestire, ma potrebbe essere necessario fare qualche sacrificio al momento. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di venerdì che vedrà tante stelle contrarie secondo l'oroscopo. La Luna vi darà una mano a superare gli ostacoli, ma potreste sentirvi sopraffatti da questa pesante routine.

In amore o nel lavoro, sarà necessario fare ordine prima di agire, evitando di causare disagi o incomprensioni. Voto - 6️⃣

Vergine: le buone idee non mancheranno, ma non tutti potrebbero capire subito il vostro punto di vista. Con un po’ di pazienza però, potreste riuscire a fare buoni passi avanti. Sul fronte amoroso fidatevi dei vostri sentimenti. Se la vostra relazione è forte, riuscirete a vivere momenti di piacevole intesa con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo del momento sicuramente migliore rispetto a qualche settimana fa, ma ci sarà ancora qualcosa da sistemare prima di poter vivere una routine serena. In amore la Luna sarà opposta, e potrebbe spingervi a parlare di ciò che turba con la vostra dolce metà.

Nel lavoro sarete in cerca di conferme, e con l'aiuto di Marte e Mercurio, potreste trovare ciò che cercate. Voto - 7️⃣

Scorpione: vi attende una giornata difficile secondo l'oroscopo. In amore potreste sentirvi divisi tra cuore e ragione, mentre nel lavoro arrivano risposte attese. Ci saranno tante stelle contrarie in questo periodo: scegliete ciò che vi fa stare bene per con cadere in spiacevoli imprevisti o incomprensioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di venerdì tutta da vivere per voi nativi del segno, grazie a questo cielo senza nuvole. Le emozioni saranno in primo piano, e non vi farete mancare nulla per poter essere felici insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale ci sarà voglia di riscatto in voi, di mettere in mostra le vostre migliori qualità per poter emergere.

Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in quadratura potrebbe agitarvi un po’ in questo periodo secondo l'oroscopo. sarà un venerdì importante per capire chi vi sta davvero vicino, soprattutto nei momenti di difficoltà. In ambito lavorativo alcune trattative potrebbero sbloccarsi, ma attenzione a non essere precipitosi per non commettere ulteriori errori. Voto - 7️⃣

Acquario: il cielo vi favorisce in questo periodo, portando opportunità irripetibili. In amore l'intesa con il partner sarà alta, soprattutto per voi nati nella prima decade. Se siete single fate ciò che vi rende unici. In ambito lavorativo ci sarà voglia di novità, di trovare qualcosa che possa mettere in risalto le vostre qualità. Voto - 9️⃣

Pesci: giornata dolce ma delicata dal punto di vista sentimentale.

Dimostrerete sensibilità nei confronti del partner, ma attenzione a non esagerare. In quanto al lavoro servirà essere un po’ più concreti nei vostri progetti per poter fare passi avanti, quindi meno distrazioni e più attenzione ai progetti attualmente in sviluppo. Voto - 7️⃣