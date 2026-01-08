Nell'oroscopo del giorno venerdì 9 gennaio, le stelle assumeranno una posizione influente per molti segni zodiacali. La Luna in Bilancia porta un po’ di equilibrio nel segno d'aria, ultimamente in crisi, invece per l'Ariete potrebbero insorgere ulteriori difficoltà da gestire. Il Leone dovrà valutare bene i pro e i contro dei propri progetti lavorativi, mentre i Pesci dimostreranno grande ottimismo in tutte le loro iniziative.

Previsioni oroscopo venerdì 9 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che continua a darvi bocconi amari secondo l'oroscopo.

Con queste stelle contrarie, faticherete molto a trovare la giusta intesa con la persona che amate. Nel lavoro non riuscite a mettere perfettamente a fuoco i vostri doveri, per questo potrebbero esserci spesso dei dubbi da gestire. Voto - 6️⃣

Toro: la giornata si preannuncia positiva per le relazioni sentimentali. In coppia, non mancheranno momenti di complicità grazie a Venere, mentre i cuori solitari avranno l'opportunità di aprire il loro cuore alla persona giusta. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra intraprendenza verrà premiata, risolvendo problemi vecchi o avviando progetti nuovi. Voto - 8️⃣

Gemelli: vi avvicinerete verso un nuovo fine settimana con qualche imprevisto da risolvere secondo l'oroscopo.

La Luna in quadratura infatti, vi ricorderà che non sempre va tutto come previsto, e sarà necessario risolvere le cose per poter cambiare. In amore o nel lavoro dunque, rimanete vigili, per non cadere in possibili errori o imprevisti che possono complicare le cose. Voto - 6️⃣

Cancro: la Luna in sestile riporterà un po’ di equilibrio nella vostra vita sentimentale, anche se ci saranno ancora tante questioni da risolvere. Provate a essere più comprensivi per migliorare il vostro rapporto. Nel lavoro la determinazione non vi manca, ma dovrete avere anche una direzione chiara, che possa portarvi verso idee di successo. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali che vedranno una bella Luna agire a vostro favore secondo l'oroscopo.

La comunicazione con il partner sarà fondamentale per godere di una relazione stabile. Se ci sono incomprensioni da risolvere, affrontatele con calma. Nel lavoro concentrazione e attenzione saranno importanti per venirne a capo con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna lascerà il vostro segno in questa giornata di venerdì, ciò nonostante avrete ancora un buon cielo a supportarvi. In amore Venere in trigono vi rende irresistibili e sufficientemente maturi da godere di un rapporto appagante. Nel lavoro l'approvazione di un progetto vi spingerà a metterci più grinta per raggiungere buoni successi. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale porterà un po’ di equilibrio nella vostra vita quotidiana, stravolta da queste stelle.

Avrete bisogno di chiarire un po’ di cose tra voi e il partner, e sarà necessaria pazienza. In ambito lavorativo concentratevi sui vostri progetti attuali, e impegnatevi per portarli a termine. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vi metterà a vostro agio in questo periodo. I progetti più creativi troveranno il loro, portandovi verso nuove opportunità e un'energia esplosiva. In amore avrete cura del vostro rapporto, costruendo un legame forte e stabile. Se siete single è il momento di farsi avanti e portare un legame importante a un livello successivo. Voto - 8️⃣

Sagittario: la sfera emotiva tornerà ad essere più affiatata secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in sestile dal segno della Bilancia.

Single oppure no, vivrete momenti di crescita personale, che vi aiuteranno molto nella vostra vita amorosa. In quanto al lavoro sarà importante prendere le giuste decisioni per i vostri progetti, soprattutto se vi ritrovate a un punto cruciale. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali in lieve calo in questo periodo a causa della Luna in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, a volte il vostro modo di amare potrebbe non essere convincente. Attenzione a non trascurare chi vi sta vicino. Nel lavoro passione e ambizione non mancheranno, e vi aiuteranno molto anche in situazioni più delicate. Voto - 7️⃣

Acquario: questo sabato vi invita a concentrarvi sui vostri obiettivi di crescita, sia in amore che nel lavoro.

I vostri progetti saranno a un punto fondamentale, che non andrà trascurato, ma curato al meglio per poter fare passi avanti nei vostri progetti. In amore la Luna vi trasmette energia positiva, favorendo momenti di grande intesa con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata di sabato che vi vedrà particolarmente ottimisti secondo l'oroscopo. Sarà un buon momento per mettere a fuoco i vostri obiettivi professionali e dimostrare di avere buone capacità. In ambito amoroso le stelle assumeranno una posizione migliore, permettendovi di iniziare questo weekend con entusiasmo e voglia di amare. Voto - 8️⃣