Secondo l'oroscopo del mese di febbraio 2026 il Leone può essere molto calmo, la Vergine ha un bel dialogo con la dolce metà e lo Scorpione può fare delle piccole follie.
Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.
I primi segni dello zodiaco
Ariete: i cuori solitari possono ricevere delle grandi notizie. Chi fa parte di una coppia può avere un bel lato romantico. Dei momenti difficili può attraversare il campo lavorativo.
Toro: è possibile essere molto più comprensivi del solito. I single possono mettersi contro la famiglia e questo può creare vari problemi.
La migliore medicina è senza nessun dubbio la musica.
Gemelli: una leggera confusione può avere chi cerca l'amore. La sfera sentimentale può fare più errori del solito. In questo momento le incertezze sul lavoro sono davvero tante.
Cancro: chi ha una relazione cerca di mantenere la distanza dalla dolce metà. Per i single è un periodo abbastanza difficile da affrontare. Possono comparire tanti malesseri di stagione.
Leone: è possibile avere la giusta calma per risolvere alcuni problemi. Le amicizie di vecchia data risultano essere rassicuranti. Con intelligenza e soprattutto strategia si può affrontare l'ambito professionale.
Vergine: un bel dialogo può essere iniziato con il partner. Chi è solo da tempo è stranamente trasgressivo.
Per chi lavora in proprio è un mese ricco di successo.
Il resto dei segni zodiacali
Bilancia: è possibile essere troppo insistenti nei confronti della persona amata. Gli studi universitari possono avere dei buoni risultati. Il benessere è abbastanza soddisfacente.
Scorpione: è probabile criticare continuamente il partner. Delle piccole follie possono essere fatte dai single. Chi lavora nel commercio ha alcune preoccupazioni.
Sagittario: chi fa parte di una coppia è abbastanza ingenuo. Senza timore si può avvicinare la famiglia e avere un chiarimento. Sull'ambito lavorativo si può essere molto meno distratti.
Capricorno: l'espressione di chi cerca l'amore è molto triste. Delle complicazioni possono comparire sulla sfera professionale.
Gli studi possono procedere molto bene.
Acquario: è possibile sentirsi emarginati dalla società. Molto affascinante può essere chi è solo da troppo tempo. Delle ingiustizie possono essere affrontate sulla sfera lavorativa.
Pesci: chi ha una relazione è molto innamorato della dolce metà. I single possono ricevere dei complimenti inaspettati. Per il lavoro può iniziare un periodo abbastanza fortunato.