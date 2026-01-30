Il secondo mese dell'anno porta un’energia nuova, più fresca e intuitiva. L'oroscopo del mese di febbraio indica un periodo di chiarimenti, decisioni importanti e piccoli colpi di fortuna. È un mese ideale per rimettere ordine, aprirsi a nuove opportunità e lasciarsi guidare da un’intuizione più forte del solito.

Le stelle invitano i nativi Ariete a rallentare e osservare meglio ciò che provano, mentre alcuni progetti possono finalmente ripartire per il Leone. Il Toro vivrà momenti di maggiore dolcezza con il partner, invece il segno della Vergine dovrà preservare quanto di buono fatto finora.

Previsioni oroscopo febbraio 2026 segno per segno

Ariete: le stelle di questo mese di febbraio saranno tutto sommato positive secondo l'oroscopo, ciò nonostante l'oroscopo vi invita a rallentare e fare il punto della situazione. In amore osservate attentamente la vostra relazione e cercate di capire ciò che provate, in vista di una primavera che si preannuncia fiorente. In quanto al lavoro una collaborazione a lungo termine potrebbe rivelarsi più utile del previsto. Voto - 8️⃣

Toro: il secondo mese dell'anno non inizierà molto bene a causa di Venere e di Mercurio contrari. Fortunatamente, queste stelle assumeranno una posizione migliore nei giorni successivi, permettendovi di ricostruire un buon legame con la vostra anima gemella.

In ambito professionale riorganizzare le finanze e rivedere i vostri progetti vi aiuterà a rimettervi in carreggiata. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che tenderà a rallentare in questa parte centrale dell'inverno. Chiarimenti, messaggi importanti e qualche questione da risolvere, soprattutto nella seconda parte del mese, potrebbero mettervi in difficoltà. In ambito lavorativo servirà disciplina per poter gestire bene alcune mansioni. Attenzione dunque a Mercurio che potrebbe causare qualche imprevisto. Voto - 6️⃣

Cancro: questo mese di febbraio vedrà un cielo in miglioramento secondo l'oroscopo. Vi sentirete bene con la persona che amate, ma attenzione a non prendervi troppe libertà. Se siete single aprite il vostro cuore, e provate a conoscere meglio una persona in particolare.

Sul posto di lavoro la voglia di fare non vi manca, ma attenzione a non essere dispersivi nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: vita quotidiana che finalmente si sblocca per voi nativi del segno, e vi permetterà di dare inizio a quest'anno dal grande potenziale. In amore Venere sarà presto in una posizione migliore per voi, e vi aiuterà a riprendere in mano la vostra vita e riconquistare il cuore della persona che amate. In ambito lavorativo potrebbero esserci progetti ed entrate extra, molto importanti e molto utili per dei progetti a lungo termine. Voto - 8️⃣

Vergine: questo secondo mese dell'anno potrebbe mostrare tutti i limiti della vostra vita quotidiana secondo l'oroscopo. Con Mercurio e Venere che arrivano nel segno dei Pesci, non sarà facile ottenere il meglio dalla vostra vita.

In amore meglio non essere troppo nervosi nei confronti del partner. Sul fronte professionale attenzione a non agire d'impulso con progetti piuttosto delicati. Voto - 6️⃣

Bilancia: vita amorosa tutto sommato equilibrata per voi nativi del segno. Il fascino non vi mancherà, ma dovrete sapere come sfruttarlo appieno per poter vivere una vita amorosa appagante con la vostra fiamma. Nel lavoro un progetto potrebbe finalmente giungere al termine, oppure potrebbe decollare. In ogni caso, se state attraversando una fase importante del vostro lavoro, impegnatevi per far sì che sia tutto perfetto. Voto - 8️⃣

Scorpione: il rapporto con il partner tenderà a migliorare nel prossimo periodo secondo l'oroscopo.

L'arrivo di Venere nel segno amico dei Pesci vi permetterà di consolidare un rapporto ultimamente non molto affiatato. Nel lavoro le energie non saranno sempre al top, ciò nonostante avrete finalmente l'occasione di fare buoni passi avanti con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: questo febbraio richiederà chiarezza nella vostra vita quotidiana. Con Venere che si sposterà nel segno dei Pesci, sarà necessario non causare squilibri nel vostro rapporto e parlare di ciò che non funziona tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi spinge a darvi da fare, ma con Mercurio contrario, agire d'impulso potrebbe essere controproducente. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali ottime durante questo secondo mese dell'anno.

Sorprese e incontri non mancheranno tra voi e la persona che amate, soprattutto nella seconda metà del mese, quando Venere sarà in una posizione più invitante. Per quanto riguarda il lavoro la creatività non vi manca, e potrebbe portarvi a raggiungere buoni risultati. Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale piacevole da vivere anche in questo mese di febbraio. Il pianeta Venere si allontanerà dal vostro segno, ciò nonostante sarà comunque possibile vivere un legame affiatato. In ambito professionale il successo sarà ancora possibile, ma per raggiungerlo, sarà necessario rimboccarsi le maniche. Voto - 8️⃣

Pesci: è arrivato il momento di splendere nel vostro mese dell'anno. Il pianeta Venere si sposterà in congiunzione al vostro segno zodiacale, portando occasioni uniche per mostrare le vostre emozioni. Sul fronte professionale arriveranno nuovi progetti e nuove idee. Sarà un ottimo mese per iniziare qualcosa di diverso. Voto - 9️⃣