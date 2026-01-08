Dopo le feste, cresce il desiderio di ritrovare equilibrio, organizzazione e ripartire con i migliori propositi.

L'oroscopo del fine settimana del 10 e 11 gennaio annuncia una Bilancia combattiva, pronta a darsi da fare per superare gli ostacoli, invece il segno dell'Ariete potrebbe sentire la necessità di fermarsi e rimandare decisioni importanti. Il Cancro dovrà evitare spese eccessive per il momento, mentre il Leone sarà in cerca di opportunità di crescita e cambiamenti.

Previsioni oroscopo weekend 10-11 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: non sarà un weekend particolarmente vivace per voi nativi del segno.

Le stelle non saranno favorevoli nei vostri confronti, e sentirete la necessità di prendervi un po’ di spazio solo per voi. In quanto al lavoro meglio rimandare alcune decisioni importanti per il momento, e aspettare di avere le idee o i mezzi adeguati. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali ottime in questo weekend di gennaio. Il nuovo anno è iniziato bene, e vi permetterà di godere di un'atmosfera serena e rassicurante, soprattutto in campo amoroso. Per quanto riguarda il lavoro i vostri pensieri saranno rivolti a progetti di più ampio respiro, ma non ci sarà bisogno di avere tanta fretta per il momento. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile in questo fine settimana. La Luna vi sorride dal segno della Bilancia, portando dolci emozioni e maturità da condividere con la persona che amate.

Nel lavoro avrete buone potenzialità, ma bisognerà agire con cautela per non commettere errori di valutazione. Voto - 7️⃣

Cancro: attenzione alla parte economica in questo periodo dell'anno. Meglio evitare spese eccessive per il momento, e concentratevi su quelle cose fondamentali. In ambito amoroso impegnatevi per ritrovare la stabilità nel vostro rapporto. Apritevi al dialogo, e cercate di superare gli ostacoli insieme. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale gradevole in questo periodo. Riuscirete a vedere la bellezza di questo nuovo anno anche nelle piccole cose, grazie all'ottima intesa con la persona che amate. Nel lavoro sarete in cerca di opportunità di crescita e cambiamenti che possono migliorare radicalmente la vostra situazione.

Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà buone stelle sopra di voi secondo l'oroscopo. Venere sarà dalla vostra parte, portando dialoghi stimolanti e momenti di grande intesa con la persona che amate, soprattutto per voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro lascerete andare lo stress accumulato, e le vostre idee potrebbero finalmente trovare terreno fertile. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un fine settimana altalenante per voi nativi del segno. Queste stelle non saranno dalla vostra parte, ma con la Luna in congiunzione al vostro segno, sarete combattivi, pronti a reagire agli ostacoli come meglio potete. In amore aprirsi al dialogo potrebbe aiutarvi a risolvere un po’ di cose con il partner.

Sul fronte professionale perfezionare le vostre idee sarà importante per ottenere risultati migliori. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali positive in questo fine settimana di gennaio. Avrete emotività e calore da condividere verso il partner, grazie a Venere in sestile. Se siete single fate emergere i vostri sentimenti e se avete qualcuno da amare, condivideteli. Sul piano professionale Marte vi renderà motivati, e con Mercurio in buon aspetto alcune buone idee potrebbero fare la differenza. Voto - 8️⃣

Sagittario: vitalità in crescita in questo periodo per voi nativi del segno. Sentirete gli influssi positivi della Luna, che porteranno complicità e voglia di condividere momenti speciali tra voi e la persona che amate.

Sul fronte professionale forse ci sarà meno movimento in queste giornate, ma se ci sarà qualcosa da fare, voi darete sempre il massimo. Voto - 8️⃣

Capricorno: con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia, a volte i vostri sentimenti non saranno così potenti. Venere sarà favorevole, ma dovrete anche dimostrare maturità verso la persona che amate. In ambito professionale andrà tutto come previsto nei vostri progetti, grazie a Marte e Mercurio, che porteranno idee ed energie da sfruttare. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale positiva per voi nativi del segno. La Luna colora questo weekend con armonia e intesa tra voi e il partner. Se siete single capirete l'importanza e il valore di alcuni importanti rapporti.

Nel lavoro concentratevi sui vostri impegni attuali. Meglio non pensare troppo a futuri progetti per il momento. Voto - 8️⃣

Pesci: vi sentirete abbastanza in sintonia con la persona che amate in questo periodo. Ci saranno momenti per emozioni profonde, ma evitate discussioni inutili, che possono spezzare l'armonia di coppia. Nel lavoro avrete intuizioni interessanti per nuovi progetti. Tenetele da parte per il futuro. Voto - 8️⃣