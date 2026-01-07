Secondo l'oroscopo del weekend 10-11 gennaio 2026 per l'Ariete, l'amicizia è importante, il Cancro può affrontare una fase di crescita molto buona, il Leone è determinato.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: l'amicizia risulta essere molto importante. I vari obbiettivi sul lavoro vanno programmati con tanta cura. Nel fine settimana è possibile fare delle attività molto divertenti.

Toro: chi fa parte di una coppia può perdere la pazienza per colpa della dolce metà. I single devono imparare ad ascoltare i consigli della famiglia.

Per i brevi viaggi lavorativi è un periodo ottimo.

Gemelli: la sfera sentimentale deve fare attenzione alle spese importanti da fare. Chi lavora nel commercio deve procedere in modo razionale. La salute è estremamente delicata, invece l'umore molto spensierato.

Cancro: chi ha una relazione di vecchia data può attraversare una leggera crisi con il partner. I cuori solitari possono vivere una buona fase di crescita. Dopo dei malesseri stagionali si può avere un bel recupero.

Leone: per una questione di famiglia ci sono delle buone speranze. Con molta delicatezza è possibile affrontare un discorso con la persona amata. Con determinazione si possono completare vari progetti di lavoro.

Vergine: per le amicizie e l'amore è un weekend abbastanza tranquillo.

Sull'ambito lavorativo è presente molta motivazione. Per la sfera finanziaria è in corso una ripresa moderata.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi è solo da tempo può affrontare un momento abbastanza difficile. Per il campo professionale è un fine settimana faticoso. Può comparire un malessere causato dalla stagione.

Scorpione: una situazione può essere più piacevole del previsto. Chi cerca l'amore può essere scontento e questo può creare dei problemi con gli amici. Il campo lavorativo può essere particolarmente soddisfacente.

Sagittario: i single possono affrontare il fine settimana con una buona dose di fascino. Dei messaggi d'amore possono essere dedicati alla persona amata. Gli affari di lavoro risultano essere molto promettenti.

Capricorno: una leggera possessività non disturba il rapporto sentimentale. Una trattativa di lavoro può essere terminata molto facilmente. Per scaricare lo stress è possibile fare una lunga passeggiata.

Acquario: delle esperienze interessanti possono essere condivise con il partner. I cuori solitari devono parlare molto di più con la famiglia. Qualche leggero malessere può essere presente durante l'intero weekend.

Pesci: i nuovi amici dei single sono molto affidabili. Chi fa parte di una coppia è molto contento insieme alla dolce metà. Delle importanti gratificazioni sono in arrivo dall'ambito professionale.