Il passaggio dal mese di gennaio a febbraio porta con sé un’atmosfera di rinnovamento e crescita. Nell'oroscopo del fine settimana del 31 gennaio e 1° febbraio le stelle sono allineate per favorire cambiamenti positivi, soprattutto nelle relazioni e nei progetti personali.

Il segno del Cancro sarà più comprensivo in amore grazie alla Luna, mentre l'energia dei nativi Bilancia sarà alta, ottima per superare le difficoltà. L'Acquario sarà innamorato, ma non dovrà eccedere, mentre il Toro dovrà fare attenzione al suo modo di fare in amore.

Previsioni oroscopo weekend 31 gennaio - 1° febbraio 2026 segno per segno

Ariete: il weekend a metà tra il primo e il secondo mese dell'anno sarà abbastanza equilibrato per voi nativi del segno. Venere sarà favorevole, ma attenzione alla Luna, soprattutto durante la giornata di sabato. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno bene, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Toro: il vostro modo di amare non sarà sempre così efficace in questo periodo. Con Venere in quadratura dal segno dell'Acquario, avrete bisogno di cambiare le cose in amore, e ritrovare il vostro equilibrio. Anche nel lavoro dovrete trovare soluzioni alternative per poter raggiungere risultati migliori.

Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali eccellenti in questo fine settimana secondo l'oroscopo. Venere sarà dalla vostra parte, e anche la Luna vi darà una mano a costruire un forte legame con quelle persone che ritenete fondamentali. Sul fronte professionale la comunicazione e la socializzazione possono aprire nuove strade che possono portarvi a grandi successi. Voto - 9️⃣

Cancro: la Luna in congiunzione al vostro cielo durante la giornata di sabato vi aiuterà a essere più comprensivi nei confronti del partner. Se siete single una potenziale relazione potrebbe partire a rilento, ma abbiate fiducia, perché le cose potrebbero migliorare improvvisamente. Nel lavoro nuove idee potrebbero rivelarsi efficaci per alcuni progetti in corso.

Voto - 7️⃣

Leone: prendersi una pausa dalle preoccupazioni potrebbe aiutarvi a ritrovare la via in questo periodo un po’ cupo. Le stelle non saranno così favorevoli: in amore dovrete capire cosa potete fare per migliorare la vostra relazione. Sul fronte professionale dovrete cambiare rotta per poter mettere le mani su progetti più ambiziosi. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale stabile in questo periodo. Avrete trovare un buon equilibrio tra voi e la persona che amate, e queste giornate di buona intesa serviranno a consolidare e scoprire nuovi lati del vostro legame. In ambito professionale avrete un programma chiaro su come gestire le vostre mansioni, ottenendo spesso risultati in linea con le vostre aspettative.

Voto - 8️⃣

Bilancia: questo weekend invernale vedrà un cielo caloroso nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Sarete pieni di energia e voglia di fare, desiderosi di ottenere solamente il meglio dalla vita. In amore o nel lavoro dunque, ci metterete tutto il vostro impegno affinché possiate prendervi delle belle soddisfazioni, grazie anche al sostegno di stelle come Venere, Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣

Scorpione: cielo del momento che vedrà un po’ di stelle contro di voi secondo l'oroscopo. Faticherete un po’ a entrare in empatia con il partner, soprattutto durante la giornata di domenica, quando oltre a Venere, anche la Luna sarà contro di voi. Sul fronte professionale programmate bene importanti lavori, perché l'imprevisto sarà sempre dietro l'angolo.

Voto - 6️⃣

Sagittario: il vostro fine settimana si rivelerà affiatato dal punto di vista sentimentale. Vi prenderete cura di voi e del vostro rapporto, costruendo una relazione di coppia sana e appagante. In quanto al lavoro sarete attenti ai dettagli e pronti a sistemare qualunque cosa non vi convince appieno, potendo contare sul supporto di Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣

Capricorno: questo weekend non inizierà al meglio per voi nativi del segno a causa della Luna in opposizione. Fortunatamente riuscirete a ritrovare la via già da domenica, ciò nonostante, sarà necessario non essere troppo impulsivi nei confronti del partner. Nel lavoro prenderete seriamente i vostri progetti, ma non ci sarà bisogno di avere così tanta fretta.

Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale tutto sommato discreta per voi nativi del segno. Attenzione però durante la giornata di domenica, quando la Luna si troverà in opposizione. Con il partner potrebbe esserci qualche piccola discussione da risolvere. Sul fronte professionale sarete abbastanza competenti nel vostro ruolo, ma attenzione a non prendervi responsabilità più grandi di voi. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un weekend affascinante per voi secondo l'oroscopo. Con il partner ci sarà una bella intesa, ma attenzione a non superare certi limiti. Se siete single potreste avere bisogno di chiarire alcune questioni personali. Sul posto di lavoro le vostre capacità non passeranno inosservate, e potrebbero portare a risultati sorprendenti. Voto - 7️⃣