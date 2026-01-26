L'oroscopo del weekend dal 31 gennaio al 1° febbraio 2026 apre le porte a due giornate determinanti per gli equilibri domestici e professionali. In questo scenario la Vergine domina la scena risolvendo con estrema minuzia ogni pendenza lasciata in sospeso e garantendo serenità a chi vi sta accanto. Al contrario il Sagittario si ritrova sommerso da compiti amministrativi e scadenze fiscali che richiedono un impegno faticoso. Infine il Leone deve muoversi con estrema cautela per non alimentare tensioni lavorative che potrebbero rovinare il riposo domenicale.

Previsioni zodiacali di fine settimana: Pesci conquista un bel 'nove' in pagella

Ariete. Il fine settimana vi spinge a riflettere sulla gestione della vostra automobile o di un mezzo di trasporto che usate spesso. Sentirete il bisogno di fare manutenzione per evitare imprevisti futuri. In amore, se siete single potreste provare un improvviso desiderio di fuga dalla routine; un viaggio breve ma intenso potrebbe regalarvi emozioni inaspettate. Per le coppie, la domenica sarà ideale per discutere di tasse o scadenze familiari con estrema calma. Sul lavoro, evitate di rispondere con impulsività a una mail ricevuta il venerdì sera. La fortuna vi assiste nei piccoli spostamenti e nelle decisioni prese d'istinto, portandovi a scoprire un luogo nuovo che diventerà il vostro rifugio mentale preferito per i prossimi mesi.

Voto 6.

Toro. In questo weekend vi dedicherete anima e corpo al consolidamento del vostro nido. Sarà il momento perfetto per rivedere i conti di casa e chiudere una volta per tutte quella pendenza burocratica che vi toglieva il sonno. In amore, il partner vi chiederà maggiore presenza concreta; dimostrate il vostro affetto con piccoli gesti quotidiani, come preparare la cena insieme. Sul fronte lavorativo, la vostra costanza sarà premiata con una notizia che avvertirete già sabato mattina. Gestite con saggezza un piccolo diverbio con un parente stretto riguardo a una vecchia eredità. La fortuna si manifesta attraverso una stabilità ritrovata, regalandovi un senso di protezione e benessere che coinvolgerà tutta la vostra famiglia.

Voto 8.

Gemelli. Le giornate del fine settimana vi vedono particolarmente comunicativi e pronti a risolvere vecchi dissapori con i figli o con i membri più giovani della famiglia. In amore, la vostra capacità di ascolto sarà fondamentale per superare una piccola crisi di coppia nata da un malinteso banale. Sul lavoro, approfittate del riposo per riordinare le idee su un progetto che richiede maggiore concentrazione; la soluzione arriverà mentre vi dedicate a un hobby rilassante. Un incontro casuale con un vecchio collega potrebbe aprirvi gli occhi su una nuova opportunità professionale. La fortuna vi accompagna nelle discussioni chiarificatrici, donandovi le parole giuste al momento giusto per ristabilire l'armonia perduta e guardare al futuro.

Voto 7.

Cancro. Il fine settimana vi invita a rallentare il ritmo e a dedicarvi alla cura della vostra casa. Potreste decidere di fare un acquisto importante per rendere l'ambiente più accogliente. In amore, sentirete il bisogno di profonde rassicurazioni; non abbiate paura di mostrare la vostra vulnerabilità al partner, che saprà accogliervi con dolcezza. Sul fronte professionale, un piccolo successo ottenuto in settimana vi permetterà di godervi il riposo senza sensi di colpa. Fate attenzione a una spesa imprevista domenica legata a un elettrodomestico che fa i capricci. La fortuna vi sorride nelle questioni private, proteggendo la vostra privacy e regalandovi momenti di intensa commozione durante la visione di un film o la lettura di un libro caro.

Voto 7.

Leone. Dovrete mantenere massima calma e concentrazione davanti a eventuali imprevisti a livello professionale che potrebbero disturbare il vostro riposo domenicale. Non permettete allo stress di rovinare il clima familiare; delegate i compiti se vi sentite sovraccarichi. In amore, cercate di essere meno esigenti e più comprensivi verso le debolezze del partner. Se siete single, evitate di tuffarvi in una nuova storia solo per timore della solitudine. Sul fronte economico, è tempo di pianificare meglio le uscite per i prossimi mesi. La fortuna questo weekend vi sfida a superare i vostri limiti caratteriali, premiando la vostra pazienza con un chiarimento liberatorio che avverrà domenica sera, portando una ventata di aria fresca nella vostra quotidianità.

Voto 5.

Vergine. Un weekend di grandi soddisfazioni grazie alla vostra precisione impeccabile che vi permetterà di organizzare tutto alla perfezione tra sabato e domenica. In amore, vivrete momenti di grande intesa intellettuale con il partner; la condivisione di un progetto per il futuro rafforzerà il vostro legame. Sul lavoro, la vostra meticolosità vi farà notare un dettaglio che era sfuggito a tutti, evitandovi un errore costoso lunedì. È il momento ideale per dedicarvi alla compilazione di documenti o alla gestione di scadenze fiscali imminenti. La fortuna vi assiste in ogni attività che richiede ordine e logica, regalandovi la soddisfazione di vedere ogni tassello del puzzle andare al suo posto.

Godetevi questo momento di estrema lucidità personale. Voto 10.

Bilancia. L'armonia sarà la vostra priorità assoluta per questo fine settimana. Vi sentirete ispirati a rinnovare il vostro guardaroba o a cambiare look per una serata speciale. In amore, la vostra diplomazia sarà essenziale per sedare una piccola polemica nata in famiglia tra fratelli o parenti acquisiti. Sul lavoro, sentirete il bisogno di collaborare di più con gli altri; il gioco di squadra sarà la vostra carta vincente. Fate attenzione a non spendere troppo per oggetti puramente estetici durante lo shopping del sabato. La fortuna vi regala incontri con persone raffinate che potrebbero stimolare la vostra creatività. Domenica sarà una giornata perfetta per ricaricare le batterie in un ambiente elegante e armonioso.

Voto 8.

Scorpione. Un sabato intenso e passionale vi travolgerà. In amore, non accetterete mezze misure; pretenderete verità e passione assoluta, rischiando però di apparire troppo possessivi agli occhi del partner. Sul lavoro, la vostra capacità di indagare a fondo vi permetterà di risolvere un mistero legato a un progetto che sembrava bloccato prima della pausa. Una vecchia questione legale o fiscale potrebbe ripresentarsi, ma avrete tutti gli strumenti per gestirla con successo. Evitate di rimuginare troppo su torti passati che non hanno più importanza. La fortuna vi guida verso una trasformazione interiore profonda, aiutandovi a lasciare andare ciò che non vi serve più per fare spazio a nuove e più gratificanti ambizioni professionali.

Voto 7.

Sagittario. La vostra sete di conoscenza vi spingerà a trascorrere il weekend tra libri o pianificando una futura vacanza studio. In amore, avrete bisogno di stimoli mentali continui; se il partner non saprà tenervi testa, potreste sentirvi annoiati. Se siete single, sarete attratti da persone colte o che hanno vissuto all'estero. Sul lavoro, dovrete confrontarvi con scartoffie burocratiche e scadenze fiscali che vi richiederanno tempo, ma riuscirete a risolvere ogni pendenza faticosamente entro domenica sera. Una notizia riguardante un investimento passato potrebbe rallegrarvi improvvisamente. La fortuna vi protegge nei grandi progetti e vi sprona a essere audaci: non abbiate paura di sognare in grande, perché le stelle favoriscono i coraggiosi.

Voto 6.

Capricorno. Vi aspetta un weekend di impegno ma di grandi gratificazioni concrete. Vi concentrerete sulla risoluzione di problemi legati alla gestione della casa o del condominio. In amore, la vostra solidità sarà la roccia a cui il partner si aggrapperà nei momenti di incertezza; la vostra presenza costante vale più di mille parole romantiche. Sul fronte professionale, state costruendo qualcosa di duraturo che richiederà ancora qualche sacrificio prima di dare i suoi frutti. La gestione delle tasse e del risparmio sarà al centro delle vostre conversazioni domenicali. La fortuna premia la vostra immensa resilienza, regalandovi un senso di pace interiore derivante dalla consapevolezza di aver agito con onestà e rigore assoluto verso i vostri cari.

Voto 7.

Acquario. Gestite con successo i rapporti familiari, regalando nuova aria alla solita routine grazie a idee originali che coinvolgeranno tutti i vostri cari. In amore, la vostra libertà è sacra, ma questo weekend sentirete il piacere di condividerla con una persona speciale che rispetta i vostri spazi. Sul lavoro, la vostra visione futuristica vi permetterà di anticipare i tempi, immaginando soluzioni che verranno discusse lunedì dal vostro team. Un problema legato alla macchina o a un apparecchio tecnologico si risolverà sabato grazie all'aiuto tempestivo di un amico esperto. La fortuna vi assiste nelle innovazioni e nel networking, portandovi a stringere alleanze inaspettate che si riveleranno fondamentali per il successo dei vostri progetti personali futuri.

Voto 8.

Pesci. Vivete un weekend magico, perfetto per dare libero sfogo alla vostra immaginazione e sensibilità. In amore, sarete avvolti da un'atmosfera da favola; la complicità con il partner raggiungerà vette altissime, facendovi dimenticare le piccole amarezze del passato. Se siete single, l'oroscopo di fine settimana invita a lasciarsi guidare dall'intuizione durante un evento sociale sabato sera. Sul lavoro, la vostra empatia vi permetterà di appianare una tensione tra colleghi che vi trascinavate da giorni. Una notizia riguardante un sogno che avevate chiuso nel cassetto potrebbe riaccendere la vostra speranza domenica pomeriggio. La fortuna vi regala una visione poetica della realtà, proteggendovi dalle interferenze esterne e permettendovi di rigenerarvi profondamente in attesa della nuova settimana. Voto 9.