L'oroscopo del 31 gennaio e 1 febbraio analizza il livello di fortuna di ciascun segno zodiacale, rivelando che l'Acquario ottiene il massimo supporto astrale, con 6 punteggi in classifica. Al contrario, il Toro continua ad essere perseguitato dalla malasorte. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo della fortuna, il weekend fino all'1 febbraio

☘️☘️Toro. Vi sembra di essere perseguitati dalla malasorte, ma è solo una fase destinata a passare. State imparando qualcosa di importante da questo periodo pesante e complesso. Il fine settimana porta con sé qualche nube sul fronte sentimentale e vi sentirete più vulnerabili del solito nelle relazioni affettive.

Alcuni pensieri legati al lavoro e alle responsabilità quotidiane continuano a occupare la mente, rendendo difficile rilassarvi del tutto. Le serate, però, offrono uno spiraglio di tregua e vi permettono di ritrovare un po’ di serenità, anche solo per poche ore. Concedetevi momenti leggeri e non pretendete troppo da voi stessi: rallentare diventa una necessità.

☘️☘️☘️Scorpione. La tensione accumulata nel periodo recente rischia di riflettersi pesantemente nei rapporti di coppia. Vi sentite sotto pressione e questo può rendervi meno pazienti e più nervosi del solito. Anche sul piano pratico serve prudenza, soprattutto se siete coinvolti in trattative o impegni importanti che richiedono lucidità e sangue freddo.

Fermarvi un attimo, respirare e rimandare decisioni delicate può evitarvi complicazioni inutili.

☘️☘️☘️Pesci. Nelle relazioni affettive emerge una certa distanza emotiva, quasi involontaria, che rischia di accentuare fragilità già presenti. Vecchie gelosie o incomprensioni non completamente risolte tornano a farsi sentire, creando un clima poco sereno. È importante non chiudervi nel silenzio e cercare un confronto sincero, anche se non immediato. Solo così potrete evitare che piccole crepe diventino più profonde.

☘️☘️☘️Vergine. Dopo una fase altalenante, ritrovate una discreta stabilità emotiva che vi consente di guardare con maggiore interesse ai vostri desideri personali. È il momento giusto per rispolverare passioni messe da parte e dedicarvi a ciò che vi fa stare bene.

Coinvolgere persone care in queste attività vi aiuterà a rafforzare i legami e a vivere momenti più distesi, lontani dalle solite preoccupazioni.

☘️☘️☘️☘️Capricorno. Il periodo non è dei più semplici sul piano economico e alcune spese impreviste rischiano di pesare sull’umore. Il recupero richiede ancora pazienza e senso pratico. Anche in amore possono nascere piccole divergenze, legate soprattutto alla comunicazione. Nulla di irrisolvibile, purché evitiate rigidità e vi apriate al dialogo. La chiave resta la capacità di adattamento.

☘️☘️☘️☘️Ariete. Finalmente arrivano riscontri concreti che aspettavate da tempo, soprattutto sul fronte economico. Questo vi restituisce fiducia e voglia di guardare avanti.

In ambito sentimentale e nelle amicizie non mancano sorprese piacevoli, capaci di rafforzare legami importanti. È un momento che vi invita a condividere di più e a lasciarvi coinvolgere senza troppe difese.

☘️☘️☘️☘️Leone. Le giornate sono movimentate e non prive di imprevisti, ma avete le risorse giuste per affrontare ogni difficoltà con determinazione. Le questioni familiari richiedono attenzione e confronto, soprattutto su temi che vi toccano da vicino. Un dialogo aperto, anche se intenso, può chiarire molte situazioni e rafforzare i rapporti.

☘️☘️☘️☘️Bilancia. In amore emergono alcune incertezze che iniziano a farsi sentire con più forza. Avvertite il bisogno di fare chiarezza, ma gli impegni e le responsabilità vi distraggono e rendono difficile prendere una decisione.

Non forzate i tempi: ascoltare ciò che provate davvero vi aiuterà a capire quale direzione seguire.

☘️☘️☘️☘️☘️Cancro. Le occasioni non mancano e sarebbe un peccato lasciarsele sfuggire. Sul piano economico iniziate a intravedere segnali incoraggianti che vi restituiscono fiducia. In amore sorprendete il partner con gesti inaspettati e una dolcezza che riaffiora spontaneamente. Seguite l’istinto e non abbiate paura di mostrarvi per ciò che siete.

☘️☘️☘️☘️☘️Sagittario. L’armonia di coppia cresce e si rafforza, grazie a una sintonia ritrovata sia nella quotidianità sia nella sfera più intima. Anche in casa l’atmosfera diventa più distesa e collaborativa. Nuove possibilità fanno capolino e meritano attenzione, perché possono aprire strade interessanti per il futuro.

Restate aperti al cambiamento.

☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli. Vivete una fase intensa e gratificante, sia nei sentimenti sia nel lavoro. In coppia siete presenti, affettuosi e pronti a sostenere chi amate. Sul piano professionale gli impegni aumentano, ma portano risultati concreti e soddisfazioni che ripagano la fatica. La vostra versatilità si rivela una risorsa preziosa.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Acquario. Un’opportunità importante può cambiare radicalmente il vostro percorso lavorativo, offrendo una svolta positiva a una situazione che vi sembrava instabile. È il momento di credere nelle vostre capacità e di cogliere ciò che arriva senza esitazioni. Le serate si animano di energia, incontri e stimoli che vi fanno sentire vivi e proiettati verso nuove possibilità.