Secondo l’oroscopo della fortuna del 12 gennaio 2026 al primo posto in classifica si posiziona il Capricorno. Per i nati sotto questo segno una risposta che aspettavano finalmente arriva. Mentre per l'Acquario, in fondo alla graduatoria, una risposta tarda, un’occasione sfuma e qualcosa non si incastra come vorrebbe.

La classifica della fortuna del 12 gennaio 2026: la Vergine riconosce in tempo una scelta sbagliata

1. Capricorno

La fortuna vi sostiene in modo concreto e misurabile. Una risposta che aspettavate arriva, una pratica si sblocca, una persona autorevole vi dà conferma o appoggio.

Avete la sensazione di essere finalmente nel flusso giusto. Ogni decisione presa nelle ultime settimane trova ora un riscontro pratico. Giornata ideale per sistemare questioni economiche, firmare accordi o fare richieste.

2. Toro

La fortuna si manifesta attraverso la stabilità. Un acquisto fatto bene, un’opportunità che si consolida, una sicurezza che cresce. Vi accorgete che qualcosa che temevate non si verifica. Questo vi permette di rilassarvi e di fare una scelta più serena. È una giornata favorevole per il denaro, ma anche per il tempo: riuscite a gestirlo meglio.

3. Vergine

La vostra fortuna sta nell’evitare problemi. Un errore che non fate, un contrattempo che scampate, una scelta sbagliata che riconoscete in tempo.

Tutto fila liscio perché siete attenti. È una giornata produttiva anche senza grandi colpi di scena. Se dovete sistemare conti, documenti o impegni, siete protetti.

4. Cancro

La fortuna passa dalle relazioni. Qualcuno vi aiuta, vi agevola, vi apre una porta. Può trattarsi di una piccola concessione, di una disponibilità improvvisa o di una persona che vi mette in contatto con qualcun altro. Non sottovalutate questi segnali: sono tasselli utili per i prossimi giorni.

5. Pesci

Una coincidenza gioca a vostro favore. Un incontro casuale, una frase ascoltata per caso, un’idea che arriva al momento giusto. La fortuna è intuitiva: se seguite il primo impulso fate la cosa giusta. Buona giornata per tentare qualcosa di nuovo senza rischiare troppo.

6. Leone

La fortuna arriva quando lasciate andare il controllo. Rinunciare a una pretesa vi fa guadagnare qualcosa di più. Può essere tempo, energia o un piccolo vantaggio economico. È una giornata che vi insegna che non tutto va conquistato: a volte basta permettere che accada.

7. Bilancia

La fortuna è equilibrata ma prudente. Evitate una spesa inutile, una discussione dannosa o una scelta avventata. Non guadagnate molto, ma non perdete nulla, e questo è il vero colpo di fortuna del giorno. È una giornata utile per rimettere ordine e fare scelte misurate.

8. Sagittario

Le occasioni ci sono, ma vanno riconosciute. La distrazione è il vostro nemico. Se siete troppo frettolosi rischiate di lasciarvi sfuggire qualcosa di utile, soprattutto sul piano pratico.

Nel pomeriggio la fortuna migliora se rallentate e vi adattate.

9. Scorpione

La fortuna vi protegge più che premiarvi. Evitate un problema, una perdita, una complicazione. Non è il giorno giusto per rischiare o per forzare una situazione economica. Meglio consolidare ciò che avete e osservare. La vera occasione arriverà più avanti.

10. Gemelli

La giornata è altalenante. Qualcosa non va come previsto, ma avete margine di recupero. La fortuna vi offre una seconda possibilità, non la prima. Se sbagliate, potete rimediare. Serve flessibilità mentale e meno impulsività.

11. Ariete

Un imprevisto mette alla prova la vostra pazienza. Potrebbe trattarsi di una spesa inattesa, di un ritardo o di un cambiamento forzato.

La fortuna non vi assiste se reagite d’impulso. Meglio contenere le reazioni e rimandare decisioni economiche.

12. Acquario

La fortuna sembra distante. Una risposta tarda, un’occasione sfuma, qualcosa non si incastra come vorreste. Non è una giornata da forzare la sorte. Serve osservare, capire cosa va rivisto e aspettare il momento giusto. La settimana può ancora cambiare.