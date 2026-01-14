L'oroscopo della fortuna per la settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026 si muove con passo deciso, portando con sé un vento di cambiamento che scuote le fondamenta della quotidianità tra scadenze fiscali e sogni nel cassetto. La fortuna questa settimana non bacia tutti allo stesso modo, ma sceglie con cura chi ha saputo seminare bene nel campo della pazienza e della gestione familiare. Il segno dell'Ariete domina la scena con una forza invidiabile nelle questioni burocratiche. Lo Scorpione deve invece guardarsi bene da spese improvvise per la manutenzione dell'auto.

Il Cancro chiude la fila affrontando tensioni domestiche che richiedono molta diplomazia. Ogni segno troverà la sua strada tra i doveri e il desiderio di fuga.

Oroscopo e pagelle della fortuna per la settimana 26 gennaio - 1° febbraio 2026

Ariete voto 10. Si prospetta una settimana estremamente favorevole per quanto riguarda le questioni legate alla casa e agli investimenti immobiliari. La fortuna accompagna la firma di contratti o la chiusura di trattative che sembravano bloccate da mesi. Nelle relazioni di coppia si respira un'aria di rinnovata complicità, mentre per i single non mancano occasioni di incontri significativi durante eventi mondani o lavorativi. La gestione delle tasse e dei tributi appare più chiara e lineare, permettendo di pianificare il futuro con maggiore ottimismo.

Anche nei sogni si avverte una spinta positiva che aiuta a visualizzare obiettivi ambiziosi. Le amicizie giocano un ruolo fondamentale, offrendo spunti preziosi per risolvere piccole pendenze legate alla gestione di un veicolo o di un trasporto. La serenità domestica è ai massimi livelli, favorendo il dialogo con i figli.

Leone voto 9. Il periodo attuale favorisce la risoluzione di vecchie dispute familiari nate per motivi economici. La fortuna si manifesta sotto forma di un'intuizione improvvisa che permette di risparmiare su una spesa prevista per la manutenzione dell'auto. Nel lavoro si riscontra una stabilità rassicurante, che allontana il timore del futuro e permette di concentrarsi su nuovi progetti creativi.

Per quanto riguarda i sentimenti, le riunioni familiari portano gioia e permettono di chiarire vecchi malintesi con parenti stretti. I sogni sono vividi e carichi di speranza, riflettendo un desiderio di evasione che potrebbe presto tradursi in un breve viaggio. La gestione del bilancio domestico risulta oculata, lasciando spazio a qualche piccolo piacere extra. Le amicizie storiche offrono un supporto morale fondamentale in un momento di scelte importanti riguardanti l'educazione dei figli.

Sagittario voto 9. La settimana è caratterizzata da una spiccata capacità di gestire le finanze con precisione chirurgica. La fortuna aiuta nel recupero di somme che si credevano perdute, magari legate a vecchi rimborsi o crediti dimenticati.

Nelle relazioni affettive, si nota un desiderio di fuga dalla routine che spinge a cercare nuovi stimoli insieme al partner. Le coppie collaudate ritrovano lo smalto dei primi tempi, mentre per chi è solo si aprono scenari interessanti durante viaggi o spostamenti professionali. Il rapporto con il fisco e le scadenze tributarie procede senza intoppi, garantendo una tranquillità mentale necessaria per affrontare i compiti quotidiani. I sogni indicano una via chiara per raggiungere la stabilità desiderata. Anche nei piccoli gesti della vita domestica si percepisce una fortuna sottile ma costante che rende tutto più fluido e meno faticoso.

Bilancia voto 8. Si osserva una progressione positiva nelle vicende che riguardano i figli e il loro percorso di crescita.

La fortuna assiste nella scelta di soluzioni pratiche per migliorare il comfort abitativo senza intaccare eccessivamente i risparmi. Nei rapporti di amicizia si riscontra una grande lealtà, con persone pronte a offrire consigli disinteressati su questioni fiscali o legali. Il lavoro non presenta particolari criticità, permettendo di dedicare più tempo alla cura della casa e degli affetti. Il timore del futuro sembra svanire davanti a prospettive solide e concrete che iniziano a delinearsi all'orizzonte. Anche la gestione di un'auto o di un mezzo di trasporto non riserva sorprese sgradite, facilitando gli spostamenti necessari. Le relazioni sentimentali vivono un momento di calma piatta ma rigenerante, utile per ricaricare le energie in vista di nuovi impegni familiari.

Capricorno voto 8. La determinazione mostrata negli ultimi tempi inizia a dare i primi frutti visibili nel bilancio familiare. La fortuna aiuta a districarsi tra scartoffie e scadenze fiscali con una facilità inaspettata. Nel campo delle relazioni, si assiste a riconciliazioni attese da tempo, specialmente tra fratelli o parenti prossimi. La vita quotidiana scorre tranquilla, sebbene persista un lieve desiderio di evasione che spinge a sognare mete lontane. La gestione dei risparmi è oculata e permette di guardare con fiducia ai progetti a lungo termine. I sogni sono ricchi di simboli legati al successo e alla stabilità, confermando che la strada intrapresa è quella corretta. Anche le piccole spese per la manutenzione della casa risultano meno gravose del previsto grazie a un colpo di fortuna che permette di trovare professionisti onesti e veloci.

Toro voto 7. Si registra una fase di stabilità nei rapporti interpersonali, dove la fiducia reciproca funge da collante nelle difficoltà quotidiane. La fortuna si palesa in ambito burocratico, con la risoluzione di una pratica che sembrava destinata a lungaggini infinite. La vita sentimentale richiede attenzione e ascolto, specialmente per le coppie che affrontano cambiamenti legati all'ambiente domestico o alla gestione dei figli. Il lavoro procede con regolarità, garantendo le entrate necessarie per far fronte alle tasse e alle spese correnti. Esiste un moderato stress accumulato, ma la vicinanza degli amici fidati aiuta a sdrammatizzare le piccole fatiche della settimana. La cura per l'auto o per gli strumenti tecnologici della casa richiede un piccolo investimento, che tuttavia si rivelerà proficuo nel tempo.

I sogni suggeriscono prudenza ma anche grande speranza per il domani.

Vergine voto 7. La settimana invita a una gestione prudente delle risorse economiche, specialmente in vista di scadenze imminenti. La fortuna agisce in modo discreto, proteggendo da acquisti d'impulso che potrebbero destabilizzare il bilancio. In ambito familiare, si rende necessario un confronto franco per risolvere questioni legate all'eredità o alla suddivisione di spese comuni. La vita di coppia beneficia di momenti di tranquillità domestica, dove il dialogo sostituisce le tensioni dei giorni passati. Per i single, le amicizie offrono occasioni di svago e di confronto costruttivo. Il timore per le incertezze future viene mitigato da una pianificazione attenta e metodica.

Un piccolo imprevisto legato all'auto viene risolto grazie all'intervento tempestivo di un conoscente. I sogni riflettono il bisogno di ordine e pulizia, non solo materiale ma anche mentale, per affrontare le sfide.

Acquario voto 7. Si avverte una certa tensione nelle relazioni sociali, dovuta forse a fraintendimenti su questioni di principio o di denaro. La fortuna è presente ma richiede uno sforzo attivo per essere colta, specialmente nelle piccole occasioni quotidiane. La gestione dei figli richiede pazienza e una comunicazione chiara per evitare ribellioni inutili. Le tasse e i conti della casa sono al centro dell'attenzione, richiedendo un'analisi dettagliata per evitare errori di valutazione.

Nel lavoro, si consiglia di non forzare i tempi e di attendere momenti più propizi per avanzare richieste. Il desiderio di fuga è forte, ma è necessario rimanere ancorati alla realtà per risolvere pendenze burocratiche urgenti. I sogni possono apparire confusi, specchio di una fase di transizione che richiede calma. Le amicizie sono un porto sicuro in cui rifugiarsi nei momenti di stress.

Pesci voto 6. Il periodo, secondo l'oroscopo della settimana, richiede una particolare attenzione alla sfera domestica, dove piccoli guasti potrebbero generare nervosismo. La fortuna sembra giocare a nascondino, ma si manifesta inaspettatamente attraverso un aiuto esterno per una questione legale o amministrativa.

Nei sentimenti, si avverte il bisogno di conferme e di stabilità, portando a discussioni profonde sul futuro della relazione. Per chi vive solo, la nostalgia potrebbe farsi sentire, spingendo a cercare il conforto di vecchie amicizie. Le spese per la casa devono essere monitorate con cura per evitare di trovarsi in difficoltà a fine mese. Il lavoro richiede concentrazione per evitare errori banali dovuti alla stanchezza mentale. I sogni sono intensi e talvolta inquieti, suggerendo la necessità di affrontare paure rimaste troppo a lungo nascoste nel subconscio. La gestione dell'auto richiede un controllo di routine.

Gemelli voto 6. Si riscontrano rallentamenti nelle pratiche burocratiche e nelle risposte attese da enti pubblici o banche.

La fortuna è un po' latitante, obbligando a contare esclusivamente sulle proprie forze e sulla pazienza. In famiglia, le discussioni sulle tasse o sulla gestione del patrimonio comune possono farsi accese, richiedendo diplomazia per evitare rotture. La vita sentimentale è messa alla prova da una mancanza di tempo da dedicare al partner, causata da impegni pressanti. Si avverte un forte stress legato alle incertezze del domani, che rende difficile godere dei piccoli piaceri quotidiani. Anche il rapporto con i figli appare complesso, con la necessità di mediare tra esigenze diverse. Il desiderio di cambiare aria è ostacolato da impegni improrogabili. I sogni riflettono questa sensazione di blocco, ma invitano anche a cercare soluzioni alternative e creative per uscire dall'impasse.

Scorpione voto 6. La settimana si presenta in salita per quanto riguarda le comunicazioni e gli spostamenti. Piccoli problemi tecnici all'auto o ritardi nei trasporti potrebbero causare fastidi e stress aggiuntivo. La fortuna non sembra girare dalla parte giusta, rendendo complicato il raggiungimento di accordi su questioni finanziarie o patrimoniali. In ambito domestico, si respira un'aria di attesa carica di tensione per una risposta che tarda ad arrivare. Le amicizie potrebbero apparire distanti o poco inclini all'ascolto, aumentando il senso di isolamento. La gestione delle scadenze fiscali è fonte di preoccupazione, richiedendo un impegno extra per quadrare i conti. Nei sentimenti, regna una certa freddezza che può essere superata solo con un atto di volontà e umiltà. I sogni sono cupi e riflettono il timore di non essere all'altezza delle sfide future, ma contengono semi di resilienza.

Cancro voto 5. Si attraversa una fase di stallo dove ogni azione sembra richiedere il doppio dello sforzo abituale. La fortuna pare aver voltato le spalle, specialmente nelle questioni di cuore dove vecchi problemi tornano a galla con prepotenza. Le discussioni in famiglia per motivi legati alla casa o a eredità contese sono all'ordine del giorno, minando la serenità domestica. Anche il rapporto con i figli è teso, con difficoltà nel trovare un terreno comune di intesa. Le tasse e gli oneri finanziari pesano come un macigno sul bilancio, costringendo a rinunce dolorose. Il desiderio di fuga è quasi soffocante, ma le responsabilità impediscono qualsiasi movimento. Lo stress è palpabile e influisce sulla qualità del sonno, popolato da sogni che evidenziano un profondo senso di insicurezza. Si consiglia di evitare decisioni drastiche e di attendere tempi migliori per agire.