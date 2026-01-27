L'oroscopo dal 2 all'8 febbraio analizza la fortuna settimanale di tutti i segni dello zodiaco. I più supportati astrologicamente sono i nati della Bilancia, che conquistano il pieno punteggio in classifica. Al contrario, l'Ariete si deve accontentare di due punti. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo settimanale fino all'8 febbraio 2026

☘️☘️Ariete. La settimana si presenta intensa e carica di impegni, ma il rischio è quello di voler fare troppo, caricandovi di responsabilità che non vi competono fino in fondo. Vecchie questioni tornano a bussare, chiedendovi energia e concentrazione, e non sempre vi sentirete pronti a rispondere come vorreste.

Fate attenzione alla gestione delle forze, perché un fastidio ricorrente continua a farsi sentire e a influenzare l’umore. In casa ci sarà parecchio da sistemare, tra faccende pratiche e organizzazione quotidiana, anche se non sempre avrete lo spirito giusto per affrontare tutto. Una notizia interessante arriverà entro venerdì sera e porterà con sé piccoli cambiamenti. Il fine settimana, finalmente, vi concederà una tregua e la possibilità di rilassarvi davvero. Sul lavoro è richiesta molta attenzione, soprattutto ai dettagli.

☘️☘️☘️Capricorno. Le energie non sono al massimo e potreste avvertire una certa stanchezza, sia fisica sia mentale. Non è il momento di scoraggiarsi, perché dietro questa fase un po’ opaca si nascondono cambiamenti importanti che riguardano la vostra routine e il modo in cui gestite le giornate.

Ci saranno numeri, dati, comunicazioni da analizzare con calma. In amore vivrete momenti altalenanti, con una sensazione di vicinanza che si alterna al bisogno di distanza. Avrete l’occasione di parlare apertamente e di liberarvi di un peso, venendo anche a conoscenza di una notizia inattesa. I più giovani troveranno rifugio in una storia da seguire, tra pagine o episodi, per staccare la mente.

☘️☘️☘️Vergine. L’inizio della settimana vi rende più sensibili del solito e con il desiderio di confidare pensieri e preoccupazioni a chi vi è vicino. Cercate però di dosare le parole, perché non tutto va condiviso senza filtri. È una fase utile per rimettere ordine, non solo dentro casa o sul lavoro, ma anche nelle idee.

Cambiare qualcosa nell’aspetto o nell’ambiente può aiutarvi a sbloccare una situazione che sembrava ferma. Le relazioni familiari e di coppia richiedono attenzione, perché piccoli fraintendimenti possono creare tensioni. Con un pizzico di pazienza riuscirete a riportare equilibrio.

☘️☘️☘️Scorpione. La settimana porta movimenti interiori importanti e vi spinge a confrontarvi, soprattutto in ambito familiare. Il dialogo è fondamentale, ma fate attenzione a non trarre conclusioni affrettate, perché il rischio di discussioni è più alto nella parte centrale dei giorni. State combattendo una battaglia interiore da tempo e ora arriva una pausa utile per riprendere fiato. È il momento giusto per tornare su obiettivi messi da parte e scegliere quelli che vi motivano davvero.

In coppia servono più ascolto e presenza, specialmente per chi tende a dare per scontato l’altro. Sul fronte pratico, una trattativa o un affare comincia a prendere forma.

☘️☘️☘️☘️Leone. La settimana parte con buone intenzioni, ma non mancheranno spese improvvise o imprevisti da gestire con lucidità. Nei primi giorni sarete alle prese con questioni economiche e decisioni pratiche. Con il passare del tempo l’attenzione si sposterà su ciò che vi sta più a cuore: affetti, amicizie, famiglia e cura personale. Chi è single sentirà il bisogno di spezzare la routine con una gita o un piccolo viaggio rigenerante. Chi ha più esperienza sulle spalle sarà concentrato sulle pianificazioni future. Il fine settimana può portare qualche tensione, meglio non forzare situazioni già delicate.

☘️☘️☘️☘️Gemelli. Vi muovete in una fase di passaggio, utile per lasciarvi alle spalle un periodo pesante e poco produttivo. Non amate restare fermi e infatti sarete spesso in movimento, con mille idee e iniziative. Attenzione però alle spese superflue, perché la tentazione di acquistare senza reale necessità è forte. C’è un obiettivo che merita costanza e determinazione, non mollate proprio ora. Prendervi cura del corpo attraverso alimentazione semplice e attenzione al benessere vi aiuterà anche a ritrovare chiarezza mentale. Tra venerdì e il fine settimana accade qualcosa di stimolante che rompe la monotonia.

☘️☘️☘️☘️Toro. Dopo un periodo faticoso, questa settimana porta segnali più incoraggianti.

Un incontro casuale o una conversazione fuori casa vi farà vedere una situazione da una prospettiva diversa. Un consiglio sincero o una critica costruttiva diventano una bussola preziosa per rimettervi sulla strada giusta. In amore si riaccende la complicità, soprattutto per le coppie che stanno valutando un passo importante. I single sentono nascere un interesse, ma è meglio procedere con calma, senza idealizzare troppo. Ritrovate fiducia, passo dopo passo.

☘️☘️☘️☘️Sagittario. La settimana vi permette di uscire dagli schemi abituali e di guardare oltre ciò che vi ha limitato finora. Non tutto sarà lineare, ma nel complesso riuscirete a portare a termine qualcosa di promettente. Una situazione spinosa trova finalmente una soluzione e questo vi regala entusiasmo e leggerezza.

Le relazioni sono favorite, sia sul piano personale sia su quello professionale, con nuovi contatti utili per il futuro. È il momento di impegnarvi senza esitazioni. Qualcuno sentirà il bisogno di prendersi cura del proprio aspetto.

☘️☘️☘️☘️☘️Acquario. Settimana vivace, con novità improvvise che vi chiedono prontezza e adattamento. Sarete chiamati a occuparvi di questioni pratiche e finanziarie, rivedendo alcune scelte. La salute merita più attenzione, soprattutto nei ritmi quotidiani. In casa nasce l’esigenza di riorganizzare spazi e regole, creando un ambiente più funzionale. Prendervi cura dell’alimentazione e concedervi momenti di pausa vi aiuterà a ritrovare equilibrio e lucidità.

☘️☘️☘️☘️☘️Cancro. State lentamente uscendo da una fase difficile e il miglioramento è evidente.

Un messaggio o una chiamata può aprire scenari inattesi, portando nuove possibilità. Chi lavora in autonomia o su commissione può ricevere una conferma sul piano economico. La settimana vi spinge a rivedere ciò che non funziona più, con un desiderio forte di rimettere ordine e ripartire. La determinazione diventa la vostra forza. In amore c’è voglia di sorprendere e di organizzare qualcosa di speciale in vista di San Valentino.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. La settimana è chiarificatrice e vi aiuta a ridimensionare pensieri e situazioni che vi trascinate da tempo. Alcuni pesi diventano meno ingombranti e questo vi permette di respirare meglio. Anche se le aspettative a volte deludono, non perdete la fiducia.

Una preoccupazione legata alla famiglia può rendervi più nervosi, ma con calma e attenzione riuscirete a gestire tutto. Attività fisica moderata e momenti di raccoglimento vi aiutano a mantenere equilibrio. In coppia cresce il desiderio di organizzarsi e condividere progetti legati a San Valentino.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Bilancia. Settimana molto favorevole, ricca di stimoli e occasioni. Qualche incertezza su una questione importante vi rende pensierosi, ma non frena il flusso positivo generale. Novità interessanti entrano nella vostra quotidianità, portando movimento e nuove responsabilità. Le coppie farebbero bene a organizzare per tempo qualcosa di speciale, evitando rinvii. Tra lavoro, casa e famiglia sarete molto richiesti e qualcuno avrà bisogno concreto del vostro supporto. Non vi tirerete indietro, trovando anche soddisfazione nel dare.