La settimana a cavallo tra gennaio e febbraio si muove su un equilibrio delicato tra innovazione e concretezza. Il Sole in Acquario stimola il cambiamento, mentre Saturno invita a non perdere di vista la realtà dei fatti. La fortuna non è rumorosa, ma selettiva: arriva quando siete pronti a riconoscerla, spesso sotto forma di soluzioni alternative, coincidenze utili e piccoli vantaggi che, sommati, portano stabilità. È un periodo che chiede attenzione ai segnali e capacità di adattamento.

Tra Scorpione e Vergine: il cielo della fortuna premia intuito, pazienza e senso pratico

Ariete – Voto 7

La fortuna vi accompagna in modo intermittente. Alcuni giorni offrono slanci positivi, altri richiedono maggiore prudenza. Evitare scelte impulsive è fondamentale: ciò che sembra immediato potrebbe rivelarsi meno vantaggioso nel medio periodo. Buon momento per rivedere accordi e ricalibrare obiettivi. La settimana resta utile, purché agiate con strategia.

Toro – Voto 8,5

Cielo solido e protettivo. La fortuna vi sostiene nelle questioni pratiche, economiche e organizzative. Ciò che avete seminato inizia a dare risultati tangibili, senza scossoni ma con continuità. È una settimana favorevole per consolidare, sistemare, mettere ordine.

Le scelte prudenti vengono premiate con riscontri concreti.

Gemelli – Voto 6,5

La fortuna richiede flessibilità. Imprevisti e cambi di programma mettono alla prova la vostra capacità di adattamento, ma proprio da queste variazioni possono nascere opportunità inaspettate. Evitate dispersioni e promesse vaghe. Una notizia o un incontro vi offre uno spunto utile, da sviluppare con calma.

Cancro – Voto 8

Settimana favorevole, soprattutto sul piano delle coincidenze protettive. La fortuna vi aiuta a evitare errori e a trovarvi nel posto giusto al momento giusto. Alcune situazioni si semplificano senza sforzo, altre richiedono solo un piccolo passo da parte vostra. Fidatevi delle sensazioni: sono una guida affidabile.

Leone – Voto 7,5

La fortuna vi sostiene quando agite con misura. È una settimana di recupero e riequilibrio, in cui alcune risposte arrivano dopo un’attesa prolungata. Evitate di forzare i tempi: ciò che si sblocca lentamente risulterà più stabile. Buon periodo per chiarire questioni rimaste in sospeso.

Vergine – Voto 9

Uno dei segni più favoriti. La fortuna vi premia per la precisione, la razionalità e la capacità di leggere i dettagli. Ogni decisione ponderata porta vantaggi concreti. Ottima settimana per accordi, riorganizzazione economica e pianificazione a medio termine. Sensazione di controllo e solidità crescente.

Bilancia – Voto 6

Settimana di equilibrio fragile. La fortuna c’è, ma richiede scelte chiare.

L’indecisione rischia di farvi perdere occasioni utili. Un confronto sincero o un consiglio esterno vi aiuta a vedere più chiaramente. Non rimandate troppo: una decisione presa ora vi semplifica le prossime settimane.

Scorpione – Voto 9,5

Cielo estremamente favorevole. La fortuna agisce in profondità, permettendovi di trasformare situazioni complesse in vantaggi concreti. Il tempismo è perfetto e le coincidenze lavorano a vostro favore. Ottimo periodo per risolvere questioni economiche, chiudere accordi o ottenere risposte attese da tempo.

Sagittario – Voto 7

Settimana dinamica, ma non sempre lineare. La fortuna vi accompagna quando mantenete una visione ampia, evitando decisioni affrettate. Alcune opportunità richiedono una valutazione più attenta del previsto.

Buon momento per riorganizzare risorse e ridefinire priorità, più che per rischiare.

Capricorno – Voto 8,5

La fortuna vi sostiene in modo concreto e progressivo. È una settimana utile per consolidare posizioni, rafforzare certezze e ottenere conferme pratiche. Un progetto prende forma o riceve una spinta decisiva. Il vostro approccio disciplinato viene premiato con risultati stabili.

Acquario – Voto 7,5

Il Sole nel segno vi rende più ricettivi alle opportunità, ma la fortuna richiede discernimento. Non tutto ciò che appare nuovo è automaticamente vantaggioso. Se riuscite a selezionare con attenzione, la settimana offre spunti interessanti e possibilità di crescita graduale. Buon periodo per idee alternative, da strutturare con calma.

Pesci – Voto 8

Settimana intuitiva e protettiva. La fortuna si manifesta attraverso segnali sottili, incontri significativi e risposte che arrivano quando smettete di forzare. Seguire l’istinto vi permette di evitare errori e di cogliere opportunità silenziose ma efficaci. Buon momento per sistemare questioni pratiche con sensibilità.